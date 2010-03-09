Рестораны на ВДНХ обновили сезонное меню на осень
Посетителям предложат согревающие напитки и горячие пироги
Сезон яблок: От салатов до оладьев Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
Сезон яблок: От салатов до оладьев Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
Основатели «Любовь Пирогова» — о пирогах, санкциях и ресторанном бизнесе А также о правильных продуктах, рецептах и планах на будущее
Основатели «Любовь Пирогова» — о пирогах, санкциях и ресторанном бизнесе А также о правильных продуктах, рецептах и планах на будущее
На Даниловском рынке откроется кафе «Любовь Пирогова»
Основу меню кафе составят пироги — как сладкие (например, с вишней и белым шоколадом), так и несладкие (например, с куриными желудочками)
Почему во всех кафе всегда играет музыка? Владельцы заведений общепита и социальный антрополог отвечают на вопрос, почему в кафе и ресторанах нон-стоп играет музыка и что будет, если её запретят
Почему во всех кафе всегда играет музыка? Владельцы заведений общепита и социальный антрополог отвечают на вопрос, почему в кафе и ресторанах нон-стоп играет музыка и что будет, если её запретят
Кулебяка вне политики Главный редактор газеты «Англия» Илья Гончаров рассказывает, как жители Лондона отнеслись к открытию пироговой «Штолле», которая не хочет быть russian food
Кулинарный проект Occupie проведёт фестиваль пирогов
Молодые кулинары Occupie, участники Городского маркета еды и Праздника «Еды», собираются организовать фестиваль пирогов независимых производителей и ищут для этого площадку.
Новое место: Кафе Pie Point На Большой Бронной открылось небольшое кафе Pie Point, где главное блюдо в меню — британские пироги.
Новое место: Кафе Pie Point На Большой Бронной открылось небольшое кафе Pie Point, где главное блюдо в меню — британские пироги.
Новое место: Кондитерская I Love Cake Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.
Новое место: Кондитерская I Love Cake Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.
«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!» На днях вернулась из Питера и спешу поделиться с вами информацией. Думаю, многие уже побывали в этих прекрасных заведениях, кто-то слышал, но никак не мог дойти (как я до недавнего времени), ну а кто-то услышит впервые. Как бы там ни было, пироги как были вкусные, так и остаются. Точнее они не то, что вкусные, они МЕГА вкусные!
Бар-Буфет "Николай" Совсем недавно на улице Пятницкая открылось новое, по-домашнему уютное кафе "Николай" с приветливым персоналом, демократичными ценами, уникальным меню и шикарным ватерклозетом, снабженным душевой кабинкой.