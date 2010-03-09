«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!» На днях вернулась из Питера и спешу поделиться с вами информацией. Думаю, многие уже побывали в этих прекрасных заведениях, кто-то слышал, но никак не мог дойти (как я до недавнего времени), ну а кто-то услышит впервые. Как бы там ни было, пироги как были вкусные, так и остаются. Точнее они не то, что вкусные, они МЕГА вкусные!