Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из винного бара «Гаврош» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В пятом выпуске — сэндвич с курицей, беконом и дижонской горчицей из винного бара «Гаврош».