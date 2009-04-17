Что покупать на рынках в июне? От картофеля до шелковицы – The Village узнал о 15 сезонных продуктах
Что покупать на рынках в июне? От картофеля до шелковицы – The Village узнал о 15 сезонных продуктах
Что покупать на рынке прямо сейчас Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах
Что покупать на рынке прямо сейчас Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах
Геннадий Онищенко — о покупке турецких помидоров
«Турецкий помидор — это вклад в очередную ракету», — считает Онищенко
Меру в маленьком рыбном ресторане Rico во дворах Калашного переулка
Хвост морского чёрта, устрицы, меру, салат из помидоров и вонголе в рыбном ресторане Rico
Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Запеченные мидии с сыром и томатами Можете воспринимать это блюдо как закуску или как горячее, но в любом случае это очень вкусно и прекрасно подходит для новогоднего стола.
Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из винного бара «Гаврош» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В пятом выпуске — сэндвич с курицей, беконом и дижонской горчицей из винного бара «Гаврош».
Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».
Составные части: Cэндвич с курицей и моцареллой из Friends Forever Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. Во втором выпуске — теплый сэндвич с курицей, моцареллой и базиликом из кафе Friends Forever
Pasta con gamberetti Вечер. Хотелось приготовить что-нибудь бесхлопотное и вкусное. Увидев в морозилке креветки, мне в голову пришло приготовить макароны с соусом из креветок. Получилось очень вкусно!
Полента с помидорами и каперсами Мой прошлый рецепт вызвал бурное обсуждение) Но обсуждали не рецепта, а моралистику употребления мяса. Дабы всех помирить пощу рецепт блюда, которое угодит всем)
Pappa al pomodoroТоматный суп Хочется поделиться рецептом чудесного итальянского супа.
Как я полюбила баклажаны "Баклажаны – это отвратительно!" Такое мнение выработалось у меня еще в раннем детстве, когда мама и бабушка насиловали меня всякими рагу, "огоньком", икрой заморской и так далее. Спустя много лет баклажаны на моем столе начали появляться все чаще и чаще. А началось все в гостях у одной приятельницы, где я попробовала именно это блюдо, о котором дальше пойдет речь.
Куриный рулет Обилие постов про сладкое и мучное я решила разбавить своей очередной попыткой соорудить нечто одновременно вкусное и полезное. Что же, на повестке дня куриный рулет с помидорами и зеленью.