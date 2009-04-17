Как я полюбила баклажаны "Баклажаны – это отвратительно!" Такое мнение выработалось у меня еще в раннем детстве, когда мама и бабушка насиловали меня всякими рагу, "огоньком", икрой заморской и так далее. Спустя много лет баклажаны на моем столе начали появляться все чаще и чаще. А началось все в гостях у одной приятельницы, где я попробовала именно это блюдо, о котором дальше пойдет речь.