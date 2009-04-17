«Это как игра в снежки в ЮАР»: В Петербурге провели битву помидорами «Томатина»
Пользователи социальных сетей раскритиковали мероприятие. Организаторы заявили, что использовали только непригодные в пищу томаты
«Это как игра в снежки в ЮАР»: В Петербурге провели битву помидорами «Томатина» Пользователи социальных сетей раскритиковали мероприятие. Организаторы заявили, что использовали только непригодные в пищу томаты
Куст помидора на Полтавской улице в центре Петербурга
Ранее на набережной Мойки заметили дикую тыкву
Куст помидора на Полтавской улице в центре Петербурга Ранее на набережной Мойки заметили дикую тыкву
Геннадий Онищенко — о покупке турецких помидоров
«Турецкий помидор — это вклад в очередную ракету», — считает Онищенко
Геннадий Онищенко — о покупке турецких помидоров «Турецкий помидор — это вклад в очередную ракету», — считает Онищенко
Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Запеченные мидии с сыром и томатами Можете воспринимать это блюдо как закуску или как горячее, но в любом случае это очень вкусно и прекрасно подходит для новогоднего стола.
Запеченные мидии с сыром и томатами Можете воспринимать это блюдо как закуску или как горячее, но в любом случае это очень вкусно и прекрасно подходит для новогоднего стола.
Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из винного бара «Гаврош» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В пятом выпуске — сэндвич с курицей, беконом и дижонской горчицей из винного бара «Гаврош».
Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из винного бара «Гаврош» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В пятом выпуске — сэндвич с курицей, беконом и дижонской горчицей из винного бара «Гаврош».
Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».
Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».
Составные части: Cэндвич с курицей и моцареллой из Friends Forever Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. Во втором выпуске — теплый сэндвич с курицей, моцареллой и базиликом из кафе Friends Forever
Составные части: Cэндвич с курицей и моцареллой из Friends Forever Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. Во втором выпуске — теплый сэндвич с курицей, моцареллой и базиликом из кафе Friends Forever
Pasta con gamberetti Вечер. Хотелось приготовить что-нибудь бесхлопотное и вкусное. Увидев в морозилке креветки, мне в голову пришло приготовить макароны с соусом из креветок. Получилось очень вкусно!
Pasta con gamberetti Вечер. Хотелось приготовить что-нибудь бесхлопотное и вкусное. Увидев в морозилке креветки, мне в голову пришло приготовить макароны с соусом из креветок. Получилось очень вкусно!
Полента с помидорами и каперсами Мой прошлый рецепт вызвал бурное обсуждение) Но обсуждали не рецепта, а моралистику употребления мяса. Дабы всех помирить пощу рецепт блюда, которое угодит всем)
Полента с помидорами и каперсами Мой прошлый рецепт вызвал бурное обсуждение) Но обсуждали не рецепта, а моралистику употребления мяса. Дабы всех помирить пощу рецепт блюда, которое угодит всем)
Pappa al pomodoroТоматный суп Хочется поделиться рецептом чудесного итальянского супа.
Pappa al pomodoroТоматный суп Хочется поделиться рецептом чудесного итальянского супа.
Как я полюбила баклажаны "Баклажаны – это отвратительно!" Такое мнение выработалось у меня еще в раннем детстве, когда мама и бабушка насиловали меня всякими рагу, "огоньком", икрой заморской и так далее. Спустя много лет баклажаны на моем столе начали появляться все чаще и чаще. А началось все в гостях у одной приятельницы, где я попробовала именно это блюдо, о котором дальше пойдет речь.
Как я полюбила баклажаны "Баклажаны – это отвратительно!" Такое мнение выработалось у меня еще в раннем детстве, когда мама и бабушка насиловали меня всякими рагу, "огоньком", икрой заморской и так далее. Спустя много лет баклажаны на моем столе начали появляться все чаще и чаще. А началось все в гостях у одной приятельницы, где я попробовала именно это блюдо, о котором дальше пойдет речь.
Куриный рулет Обилие постов про сладкое и мучное я решила разбавить своей очередной попыткой соорудить нечто одновременно вкусное и полезное. Что же, на повестке дня куриный рулет с помидорами и зеленью.