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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ресторан «Простые вещи New Vintage» открыл поп-ап-бар розовых вин на веранде

В винную карту вошло более 60 позиций со всего мира

Ресторан «Простые вещи New Vintage» открыл поп-ап-бар розовых вин на веранде

«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой
«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой Гид по одной из главных гастрономических улиц города
«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой

«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой
Гид по одной из главных гастрономических улиц города

Власти займутся продвижением российских продуктов в Китае, Вьетнаме, Иране и Индии

Для популяризации русской кухни на улицах разместят дегустационные павильоны

Власти займутся продвижением российских продуктов в Китае, Вьетнаме, Иране и Индии

У ресторана «Простые вещи» появилась доставка

Радиус доставки 2,5 километра

У ресторана «Простые вещи» появилась доставка

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас

Брускетта из бородинского хлеба с пряной скумбрией Алексея Айзена
Брускетта из бородинского хлеба с пряной скумбрией Алексея Айзена Шеф-повар гастротеки «Простые вещи» на Пятницкой Алексей Айзен рассказал, как приготовить брускетту из бородинского хлеба с пряной скумбрией, печёной антоновкой и горчичным соусом
Брускетта из бородинского хлеба с пряной скумбрией Алексея Айзена

Брускетта из бородинского хлеба с пряной скумбрией Алексея Айзена
Шеф-повар гастротеки «Простые вещи» на Пятницкой Алексей Айзен рассказал, как приготовить брускетту из бородинского хлеба с пряной скумбрией, печёной антоновкой и горчичным соусом

Декабрь: «Простые вещи», Burger King, «Очень домашнее кафе» и White Rabbit
Декабрь: «Простые вещи», Burger King, «Очень домашнее кафе» и White Rabbit Лучший бар-менеджер «Простых вещей», лучший кассир Burger King, лучшая официантка «Очень домашнего кафе» и лучший менеджер White Rabbit рассказали The Village о своей работе и личной жизни.
Декабрь: «Простые вещи», Burger King, «Очень домашнее кафе» и White Rabbit

Декабрь: «Простые вещи», Burger King, «Очень домашнее кафе» и White Rabbit
Лучший бар-менеджер «Простых вещей», лучший кассир Burger King, лучшая официантка «Очень домашнего кафе» и лучший менеджер White Rabbit рассказали The Village о своей работе и личной жизни.

Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой

Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой
В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.

На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour
На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour Корреспондент The Village прошлась по двум тематическим алкогольным маршрутам вместе с Moscow Bar Tour, нашла приключения и новых друзей, заодно выяснив, кто принимает участие в этих турах и что пьёт.
На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour

На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour
Корреспондент The Village прошлась по двум тематическим алкогольным маршрутам вместе с Moscow Bar Tour, нашла приключения и новых друзей, заодно выяснив, кто принимает участие в этих турах и что пьёт.

На этих выходных в Москве пройдёт Фестиваль мировой еды
На этих выходных в Москве пройдёт Фестиваль мировой еды 16 и 17 июня в саду «Эрмитаж» во второй раз пройдёт Фестиваль мировой еды, с выездными кухнями московских ресторанов, гастрономическими мастер-классами и активностями для детей.
На этих выходных в Москве пройдёт Фестиваль мировой еды

На этих выходных в Москве пройдёт Фестиваль мировой еды
16 и 17 июня в саду «Эрмитаж» во второй раз пройдёт Фестиваль мировой еды, с выездными кухнями московских ресторанов, гастрономическими мастер-классами и активностями для детей.

Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из «Простых вещей»
Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из «Простых вещей» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В этом выпуске — сэндвич с курицей, печёным перцем и домашним майонезом из зелёного базилика из кафе «Простые вещи».
Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из «Простых вещей»

Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из «Простых вещей»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В этом выпуске — сэндвич с курицей, печёным перцем и домашним майонезом из зелёного базилика из кафе «Простые вещи».

Рецепты шефов: Кассуле с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином
Рецепты шефов: Кассуле с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином Алексей Айзен, шеф-повар «Простых вещей», о том, как приготовить кассуле из 9 видов фасоли, чечевицы и полбы с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином.
Рецепты шефов: Кассуле с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином

Рецепты шефов: Кассуле с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином
Алексей Айзен, шеф-повар «Простых вещей», о том, как приготовить кассуле из 9 видов фасоли, чечевицы и полбы с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином.

Неделя фермерской птицы: Специальные блюда в 12 московских ресторанах
Неделя фермерской птицы: Специальные блюда в 12 московских ресторанах На этой неделе в ресторанах «Простые вещи», Delicatessen, Tapa de Comida, «Булка», Dome, «Голубка» и Il Pomodoro готовят специальные блюда в рамках Недели фермерской птицы проекта LavkaLavka.
Неделя фермерской птицы: Специальные блюда в 12 московских ресторанах

Неделя фермерской птицы: Специальные блюда в 12 московских ресторанах
На этой неделе в ресторанах «Простые вещи», Delicatessen, Tapa de Comida, «Булка», Dome, «Голубка» и Il Pomodoro готовят специальные блюда в рамках Недели фермерской птицы проекта LavkaLavka.

Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2 The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару. Во втором выпуске: окрошки, свекольники и супы на основе йогурта, гороха и огурцов.

Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2

Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года The Village выбрал главные ресторанные тренды 2010 года

Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года

Клиент всегда прав: официанты против посетителей
Клиент всегда прав: официанты против посетителей Василий Быков прошелся по московским кафе и спросил у официантов, что им не нравится в посетителях.
Клиент всегда прав: официанты против посетителей

Клиент всегда прав: официанты против посетителей
Василий Быков прошелся по московским кафе и спросил у официантов, что им не нравится в посетителях.

Карта Кутежа
Карта Кутежа Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.
Карта Кутежа

Карта Кутежа
Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.