Ресторан «Простые вещи New Vintage» открыл поп-ап-бар розовых вин на веранде
В винную карту вошло более 60 позиций со всего мира
«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой Гид по одной из главных гастрономических улиц города
«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой Гид по одной из главных гастрономических улиц города
Власти займутся продвижением российских продуктов в Китае, Вьетнаме, Иране и Индии
Для популяризации русской кухни на улицах разместят дегустационные павильоны
Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе
Брускетта из бородинского хлеба с пряной скумбрией Алексея Айзена Шеф-повар гастротеки «Простые вещи» на Пятницкой Алексей Айзен рассказал, как приготовить брускетту из бородинского хлеба с пряной скумбрией, печёной антоновкой и горчичным соусом
Брускетта из бородинского хлеба с пряной скумбрией Алексея Айзена Шеф-повар гастротеки «Простые вещи» на Пятницкой Алексей Айзен рассказал, как приготовить брускетту из бородинского хлеба с пряной скумбрией, печёной антоновкой и горчичным соусом
Декабрь: «Простые вещи», Burger King, «Очень домашнее кафе» и White Rabbit Лучший бар-менеджер «Простых вещей», лучший кассир Burger King, лучшая официантка «Очень домашнего кафе» и лучший менеджер White Rabbit рассказали The Village о своей работе и личной жизни.
Декабрь: «Простые вещи», Burger King, «Очень домашнее кафе» и White Rabbit Лучший бар-менеджер «Простых вещей», лучший кассир Burger King, лучшая официантка «Очень домашнего кафе» и лучший менеджер White Rabbit рассказали The Village о своей работе и личной жизни.
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour Корреспондент The Village прошлась по двум тематическим алкогольным маршрутам вместе с Moscow Bar Tour, нашла приключения и новых друзей, заодно выяснив, кто принимает участие в этих турах и что пьёт.
На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour Корреспондент The Village прошлась по двум тематическим алкогольным маршрутам вместе с Moscow Bar Tour, нашла приключения и новых друзей, заодно выяснив, кто принимает участие в этих турах и что пьёт.
На этих выходных в Москве пройдёт Фестиваль мировой еды 16 и 17 июня в саду «Эрмитаж» во второй раз пройдёт Фестиваль мировой еды, с выездными кухнями московских ресторанов, гастрономическими мастер-классами и активностями для детей.
На этих выходных в Москве пройдёт Фестиваль мировой еды 16 и 17 июня в саду «Эрмитаж» во второй раз пройдёт Фестиваль мировой еды, с выездными кухнями московских ресторанов, гастрономическими мастер-классами и активностями для детей.
Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из «Простых вещей» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В этом выпуске — сэндвич с курицей, печёным перцем и домашним майонезом из зелёного базилика из кафе «Простые вещи».
Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из «Простых вещей» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В этом выпуске — сэндвич с курицей, печёным перцем и домашним майонезом из зелёного базилика из кафе «Простые вещи».
Рецепты шефов: Кассуле с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином Алексей Айзен, шеф-повар «Простых вещей», о том, как приготовить кассуле из 9 видов фасоли, чечевицы и полбы с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином.
Рецепты шефов: Кассуле с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином Алексей Айзен, шеф-повар «Простых вещей», о том, как приготовить кассуле из 9 видов фасоли, чечевицы и полбы с фермерской цесаркой, колбасками из баранины и белым вином.
Неделя фермерской птицы: Специальные блюда в 12 московских ресторанах На этой неделе в ресторанах «Простые вещи», Delicatessen, Tapa de Comida, «Булка», Dome, «Голубка» и Il Pomodoro готовят специальные блюда в рамках Недели фермерской птицы проекта LavkaLavka.
Неделя фермерской птицы: Специальные блюда в 12 московских ресторанах На этой неделе в ресторанах «Простые вещи», Delicatessen, Tapa de Comida, «Булка», Dome, «Голубка» и Il Pomodoro готовят специальные блюда в рамках Недели фермерской птицы проекта LavkaLavka.
Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2 The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару. Во втором выпуске: окрошки, свекольники и супы на основе йогурта, гороха и огурцов.
Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года The Village выбрал главные ресторанные тренды 2010 года
Клиент всегда прав: официанты против посетителей Василий Быков прошелся по московским кафе и спросил у официантов, что им не нравится в посетителях.
Клиент всегда прав: официанты против посетителей Василий Быков прошелся по московским кафе и спросил у официантов, что им не нравится в посетителях.
Карта Кутежа Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.