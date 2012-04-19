Составные части19 апреля 2012
Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из «Простых вещей» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В этом выпуске — сэндвич с курицей, печёным перцем и домашним майонезом из зелёного базилика из кафе «Простые вещи».
Чиабатта (поставляет пекарня «Братья Караваевы»)
Запечённая курица
Маринованный красный перец
Домашний майонез из зелёного базилика
Огурцы
Чиабатта (поставляет пекарня «Братья Караваевы»)
Запечённая курица
Маринованный красный перец
Домашний майонез из зелёного базилика
Огурцы
«Сэндвичи мы готовим только на завтрак как продолжение традиции утреннего бутерброда. Днем хочется чего-то более осмысленного. А утром положить что-нибудь вкусное между двумя кусками хлеба и просто съесть, не думая о красоте процесса потребления, будет в самый раз.
Раньше в нашем меню завтраков тоже был куриный сэндвич, правда, его начинка была другой. Но мы любим меняться и менять меню. Теперь наш куриный сэндвич стал тёплым. Курицу для него маринуем в ореховом соусе и подаём с маринованными перцами, свежим огурцом и приготовленным на нашей кухне майонезом с зелёным базиликом. Подаётся сэндвич с салатом из рукколы и тех же маринованных перцев, а заправляем мы его оливковым маслом».
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