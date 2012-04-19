Чиабатта (поставляет пекарня «Братья Караваевы»)

Запечённая курица

Маринованный красный перец

Домашний майонез из зелёного базилика

Огурцы

 


АЛЕКСЕЙ АЙЗЕН

Шеф-повар гастротеки и винного бара «Простые вещи»

«Сэндвичи мы готовим только на завтрак как продолжение традиции утреннего бутерброда. Днем хочется чего-то более осмысленного. А утром положить что-нибудь вкусное между двумя кусками хлеба и просто съесть, не думая о красоте процесса потребления, будет в самый раз.

Раньше в нашем меню завтраков тоже был куриный сэндвич, правда, его начинка была другой. Но мы любим меняться и менять меню. Теперь наш куриный сэндвич стал тёплым. Курицу для него маринуем в ореховом соусе и подаём с маринованными перцами, свежим огурцом и приготовленным на нашей кухне майонезом с зелёным базиликом. Подаётся сэндвич с салатом из рукколы и тех же маринованных перцев, а заправляем мы его оливковым маслом».