Как Маяковка стала самой продвинутой библиотекой Петербурга Фитостены, кофе-споты, «Телелифт» для книг и круглосуточный пункт выдачи литературы
Дореволюционную усадьбу на Пятницкой улице незаконно реконструировали и построили там мансарду
В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма
Из ветхой коммуналки в люксовый отель
Каким будет трамвайное депо имени Апакова после реконструкции
Памятнику промышленной архитектуры на Шаболовке сохранят исторический вид
«Маяк» на Большой Никитской закроют. Театр Маяковского откроет там буфет
Клуб работал в здании театра с конца 90-х
На Киевском направлении открыли станции «Победа» и «Санино». Они станут частью МЦД-4
Четвертый диаметр должны построить в 2024 году
Как будет выглядеть «Европолис» после реконструкции
Несовременный фасад здания с вывесками закроют футуристичные панели и экраны
Дом связи переделают в гостиницу, хотя уже был готов проект офисного центра
Реконструкцию планируют закончить к 2023 году
С московских улиц начнут убирать новогодние украшения и елки
Их повторно используют для украшения к следующему Новому году
В центре Москвы открыли переход от станции «Театральная» на Никольскую
Его полностью закрыли в начале 2000-х
Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный» В соцсетях появились фотографии разрушенного фасада
Проекту застройки Бадаевского вручили премию за лучшую реставрацию. Часть завода хотят снести
Концепция победила еще в двух номинациях World Architecture Festival
Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном Его строят на месте лакокрасочной фабрики братьев Мамонтовых
Здание Госдумы отреставрируют. Депутаты временно переедут в Дом Союзов
На размещение парламентариев потратят около 777 миллионов рублей за два года
Историческое здание ветеринарной поликлиники на ВДНХ превратят в коворкинг
Также собираются реконструировать павильон «Овцеводство»
«Макет Москвы» на ВДНХ закроют на реконструкцию. На него добавят тысячу новых зданий
Площадь арт-объекта увеличат на 60,5 квадратного метра
Каким будет кинотеатр «Улан-Батор» от авторов лондонского Музея Виктории и Альберта
Открытие районного центра запланировано на конец 2020 года
Как выглядит интерактивный павильон «Нефть» на ВДНХ после реставрации
В здании можно узнать об истории и перспективах нефтяной промышленности
Новую Третьяковку закроют на пять лет (обновлено)
Проект здания разрабатывает архитектор Рем Колхас
Правительство выделило на реконструкцию Домодедова всего 4,5 % от нужной суммы
ВПП должны были закончить еще несколько лет назад, но сроки перенесли на 2020 год
Спасти особняк Шевандина на Большой Татарской от реконструкции
Двухэтажный дом хотят перестроить в пятиэтажное здание с подземными уровнями
Реконструкция главного здания Пушкинского музея перенесена на 2023 год
Чтобы музей продолжал работать до полноценного открытия окружающих зданий
Сбербанк выдаст кредит в 39 миллиардов рублей на реконструкцию «Олимпийского»
Комплекс планируют открыть в 2022 году
Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет) Стройка затронет 4 тысячи человек, жители Басманного района протестуют
В парке в пойме реки Яузы сделают смотровые площадки с экотропой
Длина маршрута составит 400 метров
На фестивале «Времена и эпохи» воссоздадут атмосферу мировых войн и Средневековья
Реконструкции, экскурсии и рыцарские турниры пройдут с 7 по 16 июня
Музей Бахрушина откроет новый корпус с летней верандой и лекторием
Открытие намечено на 2021 год
Центральный дом кино закроется на три года
Здание ждет масштабная реконструкция, иначе его закроет МЧС, сказал режиссер Никита Михалков
Фуд-холлы появятся в 15 районных центрах после реконструкции
Первый откроется на Чонгарском бульваре к лету
Реконструкцию кинотеатра «Будапешт» планируют завершить в 2020 году
Изначально его собирались открыть к концу 2018-го
Сколько денег потратят на реконструкцию ВДНХ до 2020 года
Инвестиции составят более 100 миллиардов рублей
Как будет выглядеть обновленный «Олимпийский» с пляжем и дайвинг-центром
Реконструированный спорткомплекс планируют открыть в 2022 году
Для ликвидации проблем на ЦКАД требуется еще 45 миллиардов рублей
Устранением помех займется «Автодор»
Кинотеатр «Керчь» в Бирюлеве превратят в районный центр с террасой на крыше
В здании появятся пять кинозалов, магазины и рестораны
У станции Одинцово сносят водонапорную башню для строительства наземного метро
Под угрозой перестройки находится и вокзал-паровоз, построенный Львом Кекушевым
The Bell: Сотни домов в Москве могут снести по документам, подписанным при Лужкове
При этом власти утверждают, что не собираются пользоваться старыми постановлениями
«Архнадзор»: Доходный дом Блинова разбирают ради сооружения надстройки
Надстройку выполнят в виде занавеса
На пересечении МКАД и Волоколамского шоссе появятся новые съезды
Они помогут разгрузить трафик
Кинотеатр «Форум» на Садовой-Сухаревской отреставрируют под выставочный центр
Проект реставрации уже согласовали в Мосгорнаследии
Как прошел пикет против перестройки дома Булошникова на Большой Никитской
Активисты потребовали пересмотреть проект многоэтажного строительства