Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Рынок на Маросейке реконструируют — появятся коворкинг и гостиница
23 июня 2022

Рынок на Маросейке реконструируют — появятся коворкинг и гостиница

«Новослободская» откроется после реконструкции в первом квартале 2022 года
7 февраля 2022

«Новослободская» откроется после реконструкции в первом квартале 2022 года

Промзону Калошино превратят в квартал с банками, кафе и деловыми центрами
27 января 2022

Промзону Калошино превратят в квартал с банками, кафе и деловыми центрами

Станция «Кокошкино» будущего МЦД-4 открылась после реконструкции
27 октября 2021

Станция «Кокошкино» будущего МЦД-4 открылась после реконструкции

Как Маяковка стала самой продвинутой библиотекой Петербурга
Как Маяковка стала самой продвинутой библиотекой Петербурга Фитостены, кофе-споты, «Телелифт» для книг и круглосуточный пункт выдачи литературы
Как Маяковка стала самой продвинутой библиотекой Петербурга

Как Маяковка стала самой продвинутой библиотекой Петербурга
Фитостены, кофе-споты, «Телелифт» для книг и круглосуточный пункт выдачи литературы

Дом культуры «ГЭС-2» запустит публичную программу 21 августа
18 августа 2021

Дом культуры «ГЭС-2» запустит публичную программу 21 августа

Дореволюционную усадьбу на Пятницкой улице незаконно реконструировали и построили там мансарду
29 апреля 2021

Дореволюционную усадьбу на Пятницкой улице незаконно реконструировали и построили там мансарду

25 апреля 2021

В Москве начали реконструкцию Южного речного вокзала

Как выглядит интерьер кинотеатра «Художественный» после реконструкции
Галерея
8 декабря 2020

Как выглядит интерьер кинотеатра «Художественный» после реконструкции

Как будет выглядеть набережная Марка Шагала в 2021 году после реконструкции
Галерея
6 ноября 2020

Как будет выглядеть набережная Марка Шагала в 2021 году после реконструкции

Студия Артемия Лебедева займется айдентикой исторического квартала на Хохловке
7 сентября 2020

Студия Артемия Лебедева займется айдентикой исторического квартала на Хохловке

Каким будет Дом связи на Новом Арбате
Галерея
6 августа 2020

Каким будет Дом связи на Новом Арбате

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

Что теперь есть в магазине

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма

Из ветхой коммуналки в люксовый отель

В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма

Как будет выглядеть конкурент «Депо» на месте Коптевского рынка

Как «Депо»

Как будет выглядеть конкурент «Депо» на месте Коптевского рынка

Каким будет трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

Памятнику промышленной архитектуры на Шаболовке сохранят исторический вид

Каким будет трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

«Маяк» на Большой Никитской закроют. Театр Маяковского откроет там буфет

Клуб работал в здании театра с конца 90-х

«Маяк» на Большой Никитской закроют. Театр Маяковского откроет там буфет

На Киевском направлении открыли станции «Победа» и «Санино». Они станут частью МЦД-4

Четвертый диаметр должны построить в 2024 году

На Киевском направлении открыли станции «Победа» и «Санино». Они станут частью МЦД-4

Как будет выглядеть «Европолис» после реконструкции

Несовременный фасад здания с вывесками закроют футуристичные панели и экраны

Как будет выглядеть «Европолис» после реконструкции

Московские поликлиники будущего

Какими будут медучреждения после капремонта

Московские поликлиники будущего

Дом связи переделают в гостиницу, хотя уже был готов проект офисного центра

Реконструкцию планируют закончить к 2023 году

Дом связи переделают в гостиницу, хотя уже был готов проект офисного центра

С московских улиц начнут убирать новогодние украшения и елки

Их повторно используют для украшения к следующему Новому году

С московских улиц начнут убирать новогодние украшения и елки

В центре Москвы открыли переход от станции «Театральная» на Никольскую

Его полностью закрыли в начале 2000-х

В центре Москвы открыли переход от станции «Театральная» на Никольскую

Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный»
Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный» В соцсетях появились фотографии разрушенного фасада
Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный»

Это снос или реставрация? Что происходит с кинотеатром «Художественный»
В соцсетях появились фотографии разрушенного фасада

Проекту застройки Бадаевского вручили премию за лучшую реставрацию. Часть завода хотят снести

Концепция победила еще в двух номинациях World Architecture Festival

Проекту застройки Бадаевского вручили премию за лучшую реставрацию. Часть завода хотят снести

Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном
Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном Его строят на месте лакокрасочной фабрики братьев Мамонтовых
Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном

Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном
Его строят на месте лакокрасочной фабрики братьев Мамонтовых

Московскую «РЖД Арену» ждет реконструкция

Сроки неизвестны. Но стадион точно не снесут

Московскую «РЖД Арену» ждет реконструкция

Площадь «Мега Теплый Стан» вырастет на 35 % (обновлено)

На это потратят миллиарды рублей

Площадь «Мега Теплый Стан» вырастет на 35 % (обновлено)

Здание Госдумы отреставрируют. Депутаты временно переедут в Дом Союзов

На размещение парламентариев потратят около 777 миллионов рублей за два года

Здание Госдумы отреставрируют. Депутаты временно переедут в Дом Союзов

Историческое здание ветеринарной поликлиники на ВДНХ превратят в коворкинг

Также собираются реконструировать павильон «Овцеводство»

Историческое здание ветеринарной поликлиники на ВДНХ превратят в коворкинг

«Макет Москвы» на ВДНХ закроют на реконструкцию. На него добавят тысячу новых зданий

Площадь арт-объекта увеличат на 60,5 квадратного метра

«Макет Москвы» на ВДНХ закроют на реконструкцию. На него добавят тысячу новых зданий

Каким будет кинотеатр «Улан-Батор» от авторов лондонского Музея Виктории и Альберта

Открытие районного центра запланировано на конец 2020 года

Каким будет кинотеатр «Улан-Батор» от авторов лондонского Музея Виктории и Альберта

Как выглядит интерактивный павильон «Нефть» на ВДНХ после реставрации

В здании можно узнать об истории и перспективах нефтяной промышленности

Как выглядит интерактивный павильон «Нефть» на ВДНХ после реставрации

«Яма-2»: Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром

И что будет внутри музея

«Яма-2»: Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром

Новую Третьяковку закроют на пять лет (обновлено)

Проект здания разрабатывает архитектор Рем Колхас

Новую Третьяковку закроют на пять лет (обновлено)

Правительство выделило на реконструкцию Домодедова всего 4,5 % от нужной суммы

ВПП должны были закончить еще несколько лет назад, но сроки перенесли на 2020 год

Правительство выделило на реконструкцию Домодедова всего 4,5 % от нужной суммы

Спасти особняк Шевандина на Большой Татарской от реконструкции

Двухэтажный дом хотят перестроить в пятиэтажное здание с подземными уровнями

Спасти особняк Шевандина на Большой Татарской от реконструкции

Реконструкция главного здания Пушкинского музея перенесена на 2023 год

Чтобы музей продолжал работать до полноценного открытия окружающих зданий

Реконструкция главного здания Пушкинского музея перенесена на 2023 год

Сбербанк выдаст кредит в 39 миллиардов рублей на реконструкцию «Олимпийского»

Комплекс планируют открыть в 2022 году

Сбербанк выдаст кредит в 39 миллиардов рублей на реконструкцию «Олимпийского»

Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет)
Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет) Стройка затронет 4 тысячи человек, жители Басманного района протестуют
Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет)

Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет)
Стройка затронет 4 тысячи человек, жители Басманного района протестуют

В парке в пойме реки Яузы сделают смотровые площадки с экотропой

Длина маршрута составит 400 метров

В парке в пойме реки Яузы сделают смотровые площадки с экотропой

На фестивале «Времена и эпохи» воссоздадут атмосферу мировых войн и Средневековья

Реконструкции, экскурсии и рыцарские турниры пройдут с 7 по 16 июня

На фестивале «Времена и эпохи» воссоздадут атмосферу мировых войн и Средневековья

Музей Бахрушина откроет новый корпус с летней верандой и лекторием

Открытие намечено на 2021 год

Музей Бахрушина откроет новый корпус с летней верандой и лекторием

Центральный дом кино закроется на три года

Здание ждет масштабная реконструкция, иначе его закроет МЧС, сказал режиссер Никита Михалков

Центральный дом кино закроется на три года

Фуд-холлы появятся в 15 районных центрах после реконструкции

Первый откроется на Чонгарском бульваре к лету

Фуд-холлы появятся в 15 районных центрах после реконструкции

Реконструкцию кинотеатра «Будапешт» планируют завершить в 2020 году

Изначально его собирались открыть к концу 2018-го

Реконструкцию кинотеатра «Будапешт» планируют завершить в 2020 году

Сколько денег потратят на реконструкцию ВДНХ до 2020 года

Инвестиции составят более 100 миллиардов рублей

Сколько денег потратят на реконструкцию ВДНХ до 2020 года

Как будет выглядеть обновленный «Олимпийский» с пляжем и дайвинг-центром

Реконструированный спорткомплекс планируют открыть в 2022 году

Как будет выглядеть обновленный «Олимпийский» с пляжем и дайвинг-центром

Для ликвидации проблем на ЦКАД требуется еще 45 миллиардов рублей

Устранением помех займется «Автодор»

Для ликвидации проблем на ЦКАД требуется еще 45 миллиардов рублей

Кинотеатр «Керчь» в Бирюлеве превратят в районный центр с террасой на крыше

В здании появятся пять кинозалов, магазины и рестораны

Кинотеатр «Керчь» в Бирюлеве превратят в районный центр с террасой на крыше

Кинотеатр «Первомайский» превратят в районный центр

Властисогласовали проект реконструкции

Кинотеатр «Первомайский» превратят в районный центр

У станции Одинцово сносят водонапорную башню для строительства наземного метро

Под угрозой перестройки находится и вокзал-паровоз, построенный Львом Кекушевым

У станции Одинцово сносят водонапорную башню для строительства наземного метро

The Bell: Сотни домов в Москве могут снести по документам, подписанным при Лужкове

При этом власти утверждают, что не собираются пользоваться старыми постановлениями

The Bell: Сотни домов в Москве могут снести по документам, подписанным при Лужкове

Как преобразится павильон проката в парке Горького

Реконструкция начнется весной

Как преобразится павильон проката в парке Горького

Третьяковка откроет музей-мастерскую Кабаковых

Работы планируют закончить к 2020 году

Третьяковка откроет музей-мастерскую Кабаковых

«Архнадзор»: Доходный дом Блинова разбирают ради сооружения надстройки

Надстройку выполнят в виде занавеса

«Архнадзор»: Доходный дом Блинова разбирают ради сооружения надстройки

На пересечении МКАД и Волоколамского шоссе появятся новые съезды

Они помогут разгрузить трафик

На пересечении МКАД и Волоколамского шоссе появятся новые съезды

Кинотеатр «Форум» на Садовой-Сухаревской отреставрируют под выставочный центр

Проект реставрации уже согласовали в Мосгорнаследии

Кинотеатр «Форум» на Садовой-Сухаревской отреставрируют под выставочный центр

МХАТ имени Горького собираются реконструировать

Сроки работ пока неизвестны

МХАТ имени Горького собираются реконструировать

Как прошел пикет против перестройки дома Булошникова на Большой Никитской

Активисты потребовали пересмотреть проект многоэтажного строительства

Как прошел пикет против перестройки дома Булошникова на Большой Никитской

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ