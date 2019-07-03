Сбербанк выдаст кредит группе компаний «Киевская площадь» на сумму 39 миллиардов рублей на десять лет. Эти деньги пойдут на реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский».

В разработке проекта принимала участие сингапурская компания DP Architects, которая ранее занималась торгово-развлекательным центром Dubai Mall в ОАЭ и торговым центром Paragon в Сингапуре. По задумке архитекторов, реконструкция пройдет по тому же принципу, что и в «Лужниках». У здания сохранят исторические фасады, при этом заменят устаревшие витражи, крышу и перестроят внутренние помещения.

СК «Олимпийский» после реконструкции это:



✔ бассейн с аквапарком и СПА-центр

✔ учебный дайвинг-центр глубиной 30 м

✔ ледовый каток, залы для тенниса, стритбола и сквоша

✔ концертный зал на 10 тыс. чел.

✔ кинотеатры и планетарий



И многое другое 👉🏻 https://t.co/B6dGsklBiT pic.twitter.com/VQ9cWtMpXU — Стройкомплекс Москвы (@stroimos) 29 марта 2019 г.

Комплекс планируют открыть в 2022 году, после ремонта он станет крупнейшим спортивно-развлекательным объектом в Европе. Собственник «Олимпийского» — «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева — инвестирует в реконструкцию около 400 миллионов долларов (примерно 25 миллиардов рублей).