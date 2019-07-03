Сбербанк выдаст кредит в 39 миллиардов рублей на реконструкцию «Олимпийского» Комплекс планируют открыть в 2022 году
Сбербанк выдаст кредит группе компаний «Киевская площадь» на сумму 39 миллиардов рублей на десять лет. Эти деньги пойдут на реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский».
В разработке проекта принимала участие сингапурская компания DP Architects, которая ранее занималась торгово-развлекательным центром Dubai Mall в ОАЭ и торговым центром Paragon в Сингапуре. По задумке архитекторов, реконструкция пройдет по тому же принципу, что и в «Лужниках». У здания сохранят исторические фасады, при этом заменят устаревшие витражи, крышу и перестроят внутренние помещения.
Комплекс планируют открыть в 2022 году, после ремонта он станет крупнейшим спортивно-развлекательным объектом в Европе. Собственник «Олимпийского» — «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева — инвестирует в реконструкцию около 400 миллионов долларов (примерно 25 миллиардов рублей).
С января стадион закрыт для посетителей, а бассейн «Олимпийского» перестал работать с июля. После реконструкции в комплексе появится дорожка для бега длиной в километр, зона развлечений для взрослых и детей, аквапарк, дайвинг-центр, кинотеатр, выставочные пространства, панорамные рестораны и планетарий.
Источник: «Ведомости»
Читайте также:
«Здесь вам не Москва-река»: 13 хороших бассейнов в городе
Самые дешевые абонементы, самые большие бассейны и персональные уроки плавания
Фуд-холлы появятся в 15 районных центрах после реконструкции
Первый откроется на Чонгарском бульваре к лету
Фуд-холлы появятся в 15 районных центрах после реконструкции Первый откроется на Чонгарском бульваре к лету
Центральный дом кино закроется на три года
Здание ждет масштабная реконструкция, иначе его закроет МЧС, сказал режиссер Никита Михалков