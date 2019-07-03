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Новости3 июля 2019

Сбербанк выдаст кредит в 39 миллиардов рублей на реконструкцию «Олимпийского» Комплекс планируют открыть в 2022 году

РедакторАлена Дергачева

Сбербанк выдаст кредит группе компаний «Киевская площадь» на сумму 39 миллиардов рублей на десять лет. Эти деньги пойдут на реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский».

В разработке проекта принимала участие сингапурская компания DP Architects, которая ранее занималась торгово-развлекательным центром Dubai Mall в ОАЭ и торговым центром Paragon в Сингапуре. По задумке архитекторов, реконструкция пройдет по тому же принципу, что и в «Лужниках». У здания сохранят исторические фасады, при этом заменят устаревшие витражи, крышу и перестроят внутренние помещения.

Комплекс планируют открыть в 2022 году, после ремонта он станет крупнейшим спортивно-развлекательным объектом в Европе. Собственник «Олимпийского» — «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева — инвестирует в реконструкцию около 400 миллионов долларов (примерно 25 миллиардов рублей).

 С января стадион закрыт для посетителей, а бассейн «Олимпийского» перестал работать с июля. После реконструкции в комплексе появится дорожка для бега длиной в километр, зона развлечений для взрослых и детей, аквапарк,  дайвинг-центр,  кинотеатр, выставочные пространства, панорамные рестораны и планетарий.

Источник: «Ведомости»

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