Парк у Дворца молодежи закрывают на реконструкцию Работы будут вести с 12 мая по 25 ноября
В парке в пойме реки Яузы сделают смотровые площадки с экотропой
Длина маршрута составит 400 метров
В парке в пойме реки Яузы сделают смотровые площадки с экотропой Длина маршрута составит 400 метров
Проспект Ленина в Екатеринбурге закроют на четыре месяца
Это связано с реконструкцией к ЧМ-2018
Проспект Ленина в Екатеринбурге закроют на четыре месяца Это связано с реконструкцией к ЧМ-2018
В Екатеринбурге соединят улицы Горького и Куйбышева Это произойдет в 2018 году
Архитекторы рассказали о благоустройстве набережной Исети
Там будут пешеходные маршруты, дорожки для бега и места для рыбалки
Архитекторы рассказали о благоустройстве набережной Исети Там будут пешеходные маршруты, дорожки для бега и места для рыбалки
В Екатеринбурге закрыли старинную баню
Администрация города отдает здание на нужды бизнеса
В Екатеринбурге закрыли старинную баню Администрация города отдает здание на нужды бизнеса
Как выглядят московские улицы после ремонтаФотокорреспондент The Village прогулялся по обновлённому центру столицы
Как выглядят московские улицы после ремонта Фотокорреспондент The Village прогулялся по обновлённому центру столицы
Идеи для города: Парк на месте свалки в Тяньцзине The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о самодостаточном парке, который построили на месте гигантской городской свалки.
Идеи для города: Парк на месте свалки в Тяньцзине The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о самодостаточном парке, который построили на месте гигантской городской свалки.
Ольга и Людмила Опенок, владельцы магазина «Городской букет» The Village беседует с создателями успешных стартапов в Москве и Петербурге. В новом выпуске о том, как запускать и продвигать свой бизнес, рассказывают владельцы магазина цветов «Городской букет».
Ольга и Людмила Опенок, владельцы магазина «Городской букет» The Village беседует с создателями успешных стартапов в Москве и Петербурге. В новом выпуске о том, как запускать и продвигать свой бизнес, рассказывают владельцы магазина цветов «Городской букет».
Константин Осинцев и Мария Тимошенко, владельцы хостела Dom В новой рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных стартапов в Москве и Петербурге. Первыми о том, как запускать и продвигать свой бизнес, рассказали владельцы хостела Dom.
Константин Осинцев и Мария Тимошенко, владельцы хостела Dom В новой рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных стартапов в Москве и Петербурге. Первыми о том, как запускать и продвигать свой бизнес, рассказали владельцы хостела Dom.
В Москве началась реконструкция Бульварного кольца До зимы власти планируют завершить работы на Гоголевском, Петровском и Яузском бульварах. Остальную часть Бульварного кольца обновят к лету 2012 года.
В Москве началась реконструкция Бульварного кольца До зимы власти планируют завершить работы на Гоголевском, Петровском и Яузском бульварах. Остальную часть Бульварного кольца обновят к лету 2012 года.
Итоги недели: открытие планетария, проекты реконструкции «Пушкинского», летняя площадка «Флакона» The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.
Итоги недели: открытие планетария, проекты реконструкции «Пушкинского», летняя площадка «Флакона» The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.
ВВЦ собираются превратить в туристическую достопримечательность Проект реконструкции ВВЦ предполагает создание офисного, торгового, делового, выставочного и развлекательного комплекса почти за 3 миллиарда долларов.
ВВЦ собираются превратить в туристическую достопримечательность Проект реконструкции ВВЦ предполагает создание офисного, торгового, делового, выставочного и развлекательного комплекса почти за 3 миллиарда долларов.
В зоне риска: усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В третьем выпуске — усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской.
В зоне риска: усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В третьем выпуске — усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской.
Глобальная реконструкция: карта нового Парка им. Горького The Village нарисовал карту Парка им. Горького и обозначил на ней объекты, которые появятся на территории после реконструкции.
Глобальная реконструкция: карта нового Парка им. Горького The Village нарисовал карту Парка им. Горького и обозначил на ней объекты, которые появятся на территории после реконструкции.
Подземный зал Большого театра оборудовали панорамным лифтом В ходе завершающейся реконструкции в Большом театре установили первый панорамный лифт и эскалатор, которые свяжут первый этаж здания с цокольной сценой под театральной площадью
Подземный зал Большого театра оборудовали панорамным лифтом В ходе завершающейся реконструкции в Большом театре установили первый панорамный лифт и эскалатор, которые свяжут первый этаж здания с цокольной сценой под театральной площадью
Парк им. Горького лишится старого колеса обозрения В Парке им. Горького демонтируют старое колесо обозрения и установят копию знаменитого советского памятника «Девушка с веслом»
Парк им. Горького лишится старого колеса обозрения В Парке им. Горького демонтируют старое колесо обозрения и установят копию знаменитого советского памятника «Девушка с веслом»
Парку Горького вернут исторический вид и культурную программу Руководство парка отказалось от аттракционов и решило вернуться к истокам