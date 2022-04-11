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МЫ В СОЦСЕТЯХ

11 апреля 2022

Эскалатор на «Бауманской» закрыли на ремонт до 15 апреля

Отреставрированная 130-метровая квартира в дореволюционном «доме с совами» на Петроградской стороне (Петербург)
Отреставрированная 130-метровая квартира в дореволюционном «доме с совами» на Петроградской стороне (Петербург) Сверток с «царскими» деньгами и другие находки
Отреставрированная 130-метровая квартира в дореволюционном «доме с совами» на Петроградской стороне (Петербург)

Отреставрированная 130-метровая квартира в дореволюционном «доме с совами» на Петроградской стороне (Петербург)
Сверток с «царскими» деньгами и другие находки

8 февраля 2022

Кокоревское подворье в центре Москвы отремонтируют под жилье

Что отреставрируют на ВДНХ в 2022 году
Список
2 февраля 2022

Что отреставрируют на ВДНХ в 2022 году

«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург)
«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург) Для четырех человек, двух котов и собаки
«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург)

«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург)
Для четырех человек, двух котов и собаки

В чем секрет уютной кухни?
Спецпроект
В чем секрет уютной кухни? И как искать компромиссы во время ремонта
В чем секрет уютной кухни?
Спецпроект

В чем секрет уютной кухни?
И как искать компромиссы во время ремонта

Невероятная двушка в старом фонде, обставленная мебелью с помоек и из IKEA (Петербург)
Невероятная двушка в старом фонде, обставленная мебелью с помоек и из IKEA (Петербург)
Невероятная двушка в старом фонде, обставленная мебелью с помоек и из IKEA (Петербург)

Невероятная двушка в старом фонде, обставленная мебелью с помоек и из IKEA (Петербург)

В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»
Спецпроект
В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»
В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»
Спецпроект

В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»

Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс
Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс Петербургский опыт московского дизайнера-мебельщика
Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс

Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс
Петербургский опыт московского дизайнера-мебельщика

25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте

25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте
Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон

Битва блогеров
Спецпроект
Битва блогеров Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн
Битва блогеров
Спецпроект

Битва блогеров
Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн

Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти
Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти «Это наш гомеопатический домик»
Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти

Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти
«Это наш гомеопатический домик»

В Большом Палашевском переулке отремонтируют дореволюционный дом
9 сентября 2021

В Большом Палашевском переулке отремонтируют дореволюционный дом

Большой Каменный мост открылся после реконструции
16 августа 2021

Большой Каменный мост открылся после реконструции

Как продумать планировку квартиры
Как продумать планировку квартиры Чтобы дверь не упиралась в шкаф, а по полу не тянулись провода удлинителей
Как продумать планировку квартиры

Как продумать планировку квартиры
Чтобы дверь не упиралась в шкаф, а по полу не тянулись провода удлинителей

Маршруты трамваев в центре и на юге Москвы временно изменили
обновлено2 августа 2021

Маршруты трамваев в центре и на юге Москвы временно изменили

30 июля 2021

В Подмосковье запретили тонировать окна в новостройках

Как сантехники-подрядчики «ПИК-Комфорта» требовали 13 тысяч рублей за прочистку трубы под раковиной
Как сантехники-подрядчики «ПИК-Комфорта» требовали 13 тысяч рублей за прочистку трубы под раковиной А не получив денег, заказали спам-атаку на телефон клиента
Как сантехники-подрядчики «ПИК-Комфорта» требовали 13 тысяч рублей за прочистку трубы под раковиной

Как сантехники-подрядчики «ПИК-Комфорта» требовали 13 тысяч рублей за прочистку трубы под раковиной
А не получив денег, заказали спам-атаку на телефон клиента

«Дом со зверями» отремонтируют
23 июня 2021

«Дом со зверями» отремонтируют

Гид по капремонту вашего дома
Гид по капремонту вашего дома Как покрасить подъезд в любимый цвет и сделать в доме прозрачные двери
Гид по капремонту вашего дома

Гид по капремонту вашего дома
Как покрасить подъезд в любимый цвет и сделать в доме прозрачные двери

Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)
Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург) Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки
Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)

Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)
Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки

Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)
Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)
Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)

Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)

Квартира с двумя историческими каминами (Петербург)
Квартира с двумя историческими каминами (Петербург) Бюст Ленина работы Аникушина, мебель XVIII века и минимум современных решений
Квартира с двумя историческими каминами (Петербург)

Квартира с двумя историческими каминами (Петербург)
Бюст Ленина работы Аникушина, мебель XVIII века и минимум современных решений

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир Старый фонд, советские дома и новостройка
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
Старый фонд, советские дома и новостройка

Новые квартиры в старом фонде Петербурга
Новые квартиры в старом фонде Петербурга Зачем расселять «убитые» коммуналки и как их ремонтировать
Новые квартиры в старом фонде Петербурга

Новые квартиры в старом фонде Петербурга
Зачем расселять «убитые» коммуналки и как их ремонтировать

Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)
Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)
Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)

Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)

Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке
Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке
Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке

Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке

Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)
Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург) Джайпурский розовый и сочетание дорогого с бюджетным
Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)

Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)
Джайпурский розовый и сочетание дорогого с бюджетным

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди

Канатную дорогу на Воробьевых горах закроют на двухнедельный ремонт
27 октября 2020

Канатную дорогу на Воробьевых горах закроют на двухнедельный ремонт

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Год ремонта и полная перепланировка

24 августа 2020

Мэрия Москвы потратит на реставрацию Стройкомплекса больше, чем на ремонт жилья ветеранов

Галерея
16 августа 2020

Каким стал Сиреневый сад в «Сокольниках» после благоустройства

Станцию метро «Рижская» закроют на год
14 августа 2020

Станцию метро «Рижская» закроют на год

Треть россиян после пандемии решили сделать ремонт или переехать

Вот что сделала с людьми самоизоляция

Треть россиян после пандемии решили сделать ремонт или переехать

В центре ограничили движение из-за ремонта Большого Каменного моста

Перекрытия встречаются и на других улицах

В центре ограничили движение из-за ремонта Большого Каменного моста

В домах Москвы возобновится капремонт

Работы не вели с марта

В домах Москвы возобновится капремонт

Москвичи смогут сообщить о поломке велосипеда, взятого напрокат

Правда, моментально проблему не устранят

Москвичи смогут сообщить о поломке велосипеда, взятого напрокат

Каким будет трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

Памятнику промышленной архитектуры на Шаболовке сохранят исторический вид

Каким будет трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

МАММ закроется на ремонт до осени

Есть еще неделя, чтобы увидеть фотовыставки музея

МАММ закроется на ремонт до осени

Танки испортили асфальт во время репетиции парада

Зато теперь его можно поменять на плитку

Танки испортили асфальт во время репетиции парада

Студия с отдельным входом из арки в дореволюционном доме (Петербург)
Студия с отдельным входом из арки в дореволюционном доме (Петербург) Большое окно, метлах, заложенный вход в старинный гараж и черные фасады кухни
Студия с отдельным входом из арки в дореволюционном доме (Петербург)

Студия с отдельным входом из арки в дореволюционном доме (Петербург)
Большое окно, метлах, заложенный вход в старинный гараж и черные фасады кухни

Двушка с ретромебелью в сталинке на Пролетарке (Петербург)
Двушка с ретромебелью в сталинке на Пролетарке (Петербург) Дымоход для самовара, ждановский шкаф и розовый бархатный диван
Двушка с ретромебелью в сталинке на Пролетарке (Петербург)

Двушка с ретромебелью в сталинке на Пролетарке (Петербург)
Дымоход для самовара, ждановский шкаф и розовый бархатный диван

Техобслуживание и ремонт автомобилей с кешбэком от «Тинькофф»

Специалисты проконтролируют работу автосервисов

Техобслуживание и ремонт автомобилей с кешбэком от «Тинькофф»

Как в неоготическом доме на Крестовском сделали общественное пространство
Как в неоготическом доме на Крестовском сделали общественное пространство «Люди не верили, что это для всех»
Как в неоготическом доме на Крестовском сделали общественное пространство

Как в неоготическом доме на Крестовском сделали общественное пространство
«Люди не верили, что это для всех»

В Москве уже начали ремонтировать дороги. В этом году сезон начался как никогда рано

Аномальное в столице не только тепло

В Москве уже начали ремонтировать дороги. В этом году сезон начался как никогда рано

После реставрации павильон «Юные натуралисты» на ВДНХ станет частью парка развлечений

В нем откроются оранжерея и кулинарная студия

После реставрации павильон «Юные натуралисты» на ВДНХ станет частью парка развлечений

140 эскалаторов в метро ждет ремонт

Власти обещают, что очередей не будет, но мы-то знаем

140 эскалаторов в метро ждет ремонт

На «Теплом стане» открылся третий «Леруа Мерлен» городского формата

Покупатели смогут посоветоваться с дизайнерами и экспертами по ремонту

На «Теплом стане» открылся третий «Леруа Мерлен» городского формата

Московские поликлиники будущего

Какими будут медучреждения после капремонта

Московские поликлиники будущего

Гаджеты, которые помогут экономить воду дома
Гаджеты, которые помогут экономить воду дома Разбираемся с полезными функциями смесителей
Гаджеты, которые помогут экономить воду дома

Гаджеты, которые помогут экономить воду дома
Разбираемся с полезными функциями смесителей

Светлая трешка на месте убитой двушки в старом фонде (Петербург)
Светлая трешка на месте убитой двушки в старом фонде (Петербург) «Двери с помоек», дореволюционное зеркало и шведский дизайн
Светлая трешка на месте убитой двушки в старом фонде (Петербург)

Светлая трешка на месте убитой двушки в старом фонде (Петербург)
«Двери с помоек», дореволюционное зеркало и шведский дизайн

Двушка с кирпичным сводом в доме с мозаичным двориком (Петербург)
Двушка с кирпичным сводом в доме с мозаичным двориком (Петербург) Эстетика лофта, пианино «Красный октябрь» и сантехника с Aliexpress
Двушка с кирпичным сводом в доме с мозаичным двориком (Петербург)

Двушка с кирпичным сводом в доме с мозаичным двориком (Петербург)
Эстетика лофта, пианино «Красный октябрь» и сантехника с Aliexpress

Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год
Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год Какой выберете вы?
Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год

Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год
Какой выберете вы?

Иван Голунов попытался выяснить, кто отвечает за капремонт в его доме. Оказалось, никто

Контракта на замену труб нет. Журналиста просят не вмешиваться

Иван Голунов попытался выяснить, кто отвечает за капремонт в его доме. Оказалось, никто

В магазинах «Связной» появятся сервисные центры

Там смогут чинить гаджеты за полчаса

В магазинах «Связной» появятся сервисные центры

Как выглядит кинотеатр «Молодежный» после ремонта

Там обновили фасад, зал и фойе

Как выглядит кинотеатр «Молодежный» после ремонта

Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры
Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры Рассказывают авторы перепланировок и их соседи
Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры

Студия в центре за 2 миллиона: Как петербургские коммуналки переделывают в микроквартиры
Рассказывают авторы перепланировок и их соседи

Лофт со спальней на втором уровне в историческом доме в центре Петербурга
Лофт со спальней на втором уровне в историческом доме в центре Петербурга Индустриальная эстетика с элементами утраченной классики
Лофт со спальней на втором уровне в историческом доме в центре Петербурга

Лофт со спальней на втором уровне в историческом доме в центре Петербурга
Индустриальная эстетика с элементами утраченной классики

Историческое здание ветеринарной поликлиники на ВДНХ превратят в коворкинг

Также собираются реконструировать павильон «Овцеводство»

Историческое здание ветеринарной поликлиники на ВДНХ превратят в коворкинг

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