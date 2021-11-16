25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте

Студия находится в кронштадтском ЖК «Фортеция». Краснокирпичный комплекс комфорт-класса спроектировала «Студия-44», постройку сдали год назад. Четырехэтажные дома бережно вписали в исторический контекст морского города.

Проектом квартиры занималась интерьерный дизайнер Кристина Маловецкая. Перед ней стояла задача построить «максимально функциональное пространство» на минимуме квадратных метров — с дизайном, который недолго останется актуальным. Кристина выбрала стиль ар-деко, а чтобы визуально увеличить пространство, использовала зеркала от пола до потолка.

Особенности помещения: два окна (одно — панорамное) и французский балкон с видом на Финский залив. Большим преимуществом Кристина считает квадратную (а не привычную вытянутую) форму студии.

Квартира была с отделкой от застройщика — ее демонтировали на первом этапе ремонта. Далее провели скрытую проводку, возвели гипрочные стены (они зонировали пространство), положили керамогранит, декорировали стены, смонтировали двери, установили мебель.