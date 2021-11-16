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Квартира недели16 ноября 2021

25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон

25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте

Маленькую студию в новом жилом комплексе превратили в квартиру выходного дня. Помещение зонировали перегородками: получились кухня, гардероб, кабинет, спальня и столовая. Особенность квартиры — панорамный вид на Финский залив с французского балкона. Рассказываем, как организовано трехметровое (!) пространство кухни, куда спрятали необходимые в хозяйстве вещи типа пылесоса и какие материалы использовали в отделке.

Город

Кронштадт

Площадь

25 квадратных метров

Высота потолков

2,8 метра

Этаж

3 (из 4)

Дизайнер

Кристина Маловецкая

Студия находится в кронштадтском ЖК «Фортеция». Краснокирпичный комплекс комфорт-класса спроектировала «Студия-44», постройку сдали год назад. Четырехэтажные дома бережно вписали в исторический контекст морского города.

Проектом квартиры занималась интерьерный дизайнер Кристина Маловецкая. Перед ней стояла задача построить «максимально функциональное пространство» на минимуме квадратных метров — с дизайном, который недолго останется актуальным. Кристина выбрала стиль ар-деко, а чтобы визуально увеличить пространство, использовала зеркала от пола до потолка.

Особенности помещения: два окна (одно — панорамное) и французский балкон с видом на Финский залив. Большим преимуществом Кристина считает квадратную (а не привычную вытянутую) форму студии.

Квартира была с отделкой от застройщика — ее демонтировали на первом этапе ремонта. Далее провели скрытую проводку, возвели гипрочные стены (они зонировали пространство), положили керамогранит, декорировали стены, смонтировали двери, установили мебель.

Керамогранит на полу в прихожей, кухне и в обеденной зоне — лапатированный, в спальной зоне и кабинете — под дерево; «такой прием визуально разделил пространство». Для оформления стен использовали керамогранит «золотой мрамор» — он должен напоминать две колонны.

Зона кухни — всего три квадратных метра (совсем как в экспериментальном доме 1960 года, о котором мы недавно писали), при этом Кристине удалось максимально сохранить ее функциональность: рабочая поверхность — 2,4 квадратных метра. «С одной стороны находятся мойка и зона для приготовления [еды]. В нижних ящиках спрятана посудомоечная машина. С другой стороны — варочная поверхность на три конфорки, с холодильниками под столешницей. Вход на кухню — через прозрачную стеклянную дверь и перегородку типа „гармошка“, которые полностью ее изолируют», — описывает дизайнер.

Аналогичная «гармошка» делает приватным кабинет. В спальной зоне установили кровать с подъемным механизмом, благодаря которому спрятали необходимые в хозяйстве вещи — гладилку, стремянку, сушилку, пылесос и прочее.

Освещение в студии продумали следующим образом: «На кухне две рабочие поверхности полностью подсвечены и имеют выключатели. На стене, у обеденной группы, — два линейных светодиодных светильника, направленных на фактурную стену. По центру комнаты расположена люстра с тремя кольцами разного диаметра, управление происходит с пульта». Основные цвета в квартире — фактурный серый и белоснежный, а акцентами стали две гипсовые скульптуры — Аполлон и Афродита.

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