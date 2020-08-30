От халатов до роскошных пижам: 8 российских марок одежды для дома
Чтобы поддержать наших и обновить гардероб
6 российских марок, у которых можно найти актуальные сумки Лаконичные шоперы, остромодные торбы и минималистичные «полумесяцы»
Как Gate 31 стал символом петербургской моды Основатель бренда Gate 31 Денис Шевченко — о производстве в «Ткачах» и разнице между московскими и петербургскими клиентками
«Марсаков»: Универмаг одежды на «Хлебозаводе» Амбициозный проект, объединивший концептуальные западные бренды и молодые российские марки
В 2018 году в Россию придет рекордно низкое число иностранных брендов
Вместо зарубежных брендов торговые площади занимают российские дизайнеры
Русский дух: Чем наши дизайнеры хотят покорить европейцев на Salone del Mobile Тумба «Калейдоскоп», кашпо «Чешуя», стеллаж «Навигатор» и еще несколько вещей
Дизайнеры — о российских интерьерах и русском стиле Как выглядит типичная квартира и что в ней можно изменить
eBay начнет продавать товары российских дизайнеров
На первом этапе на площадке можно будет купить товары около 100 российских производителей
«Родилась новая личность»: Как Ася Мальберштейн решила открыть секс-шоп Петербургский дизайнер, пережившая бизнес-конфликт с партнерами, — о своей новой марке «с эротической ноткой»
Теплые зимние куртки из Петербурга: Пять брендов «Мы живем здесь, поэтому знаем все особенности: дождь, ветер, перепады погоды, затяжное межсезонье»
I Am Studio: Как появился первый российский бренд одежды middle-up Дизайнер Даша Самкович — о выборе фабрик, организации продаж и новой медленной моде
Arny Praht: Как создавался популярный бренд сумок из экокожи Предприниматель из Петербурга Влад Прахт рассказывает об опыте запуска своего дела без рекламы и в разгар кризиса
В ГУМе появился магазин «Секция», посвященный российской моде
В «Секции» также планируют проводить лекции и вечеринки
Что носить: Базовая одежда для прохладного лета Минимализм новых демократичных русских марок в капризный сезон
Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works C 12 по 14 мая в ЦДХ соберутся дизайн-бюро и мастерские, работающие с деревом
«Не готова дарить свой бизнес»: Что происходит с маркой Asya Malbershtein Петербургский дизайнер Анастасия Швачко — о том, как она лишилась компании
Российские производители мебели и декора, на которых стоит обратить внимание От посуды до диванов — что покупать у отечественных дизайнеров
Лаконичный светильник Diaradius от дизайн-студии Wishnya Минимализм и ручная работа от российских дизайнеров
В «Цветном» открылся корнер I Am Studio
Это первая полномасштабная точка российского бренда
Новые дизайнеры из Петербурга: Конструктор свитеров, ретро-бельё и носки для феминисток The Village поговорил с основателями небанальных петербургских марок одежды, появившихся в этом году
5 российских марок минималистичной детской одежды The Village узнал, где покупать лаконичную одежду для детей не хуже чем в COS
Российские марки мужской одежды Пуховики и ветровки, деним, футболки и кожаные рюкзаки — рассказываем, что покупать у локальных дизайнеров
Бренд ZDDZ запустил онлайн-магазин
Сейчас там представлена весенне-летняя коллекция со скидкой 30 %
Игра на своём поле: 5 российских марок игрушек The Village нашёл конструкторы, настольные игры и развивающие панно российского производства, которые хочется купить
Новые русские:
Хорошие и недорогие вещи российских марок Пальто, платья и сумки, за которые не придётся отдать всю зарплату
10 интернет-магазинов, в которых можно купить мебель и предметы декора от российских дизайнеров The Village узнал, на какие небольшие российские производства стоит обратить внимание
Aizel.ru запустил благотворительную распродажу «Мода во благо»
Деньги от продаж направят фонду «Подари жизнь»
В магазине «Шалтай-Болтай» начали продавать одежду российских дизайнеров
Верхняя одежда в «Шалтай-Болтай» стоит от 44 до 800 тысяч рублей
Это все моё, родное: Как российские дизайнеры совмещают природу и городскую жизнь The Village выбрал 15 лучших предметов с дизайнерской выставки «Натуралист»
Впереди планеты: 7 российских дизайнеров, которые лучше итальянцев The Village выбрал интересные работы российских дизайнеров, которые представлены на знаковой выставке iSaloni WorldWide Moscow
Сделано в России: 5 отечественных производителей мебели The Village разобрался, могут ли производители российской мебели составить достойную конкуренцию иностранным маркам
Очередной Sunday Up Market пройдёт в Москве с 17 по 19 апреля
Маркет решили посвятить годовщине открытия известного нью-йоркского клуба Studio 54
Всё получилось: 5 российских уличных марок Как основать собственную уличную марку и можно ли этим зарабатывать — основатели состоявшихся российских марок рассказывают о своём деле
Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары The Village узнал, как дизайнерам из Краснодара, Новосибирска и Самары удалось перевести производство в Милан, открыть собственную школу и найти новую перспективную нишу
Backstage: Кооператив далёких от бизнеса дизайнеров Дизайнеры Анастасия Титовец и Рузанна Гукасян создали с коллегами кооперативный шоу-рум с модной одеждой. Пережив два переезда, они всё же смогли наладить работу и привлечь покупателей.
В Москве хотят открыть антикафе для дизайнеров
Авторы проекта «Вторая улица» собирают деньги на открытие антикафе со швейными и вышивальными машинками, гладильным прессом и раскроечными столами.
В «Цветном» пройдут «Русские дни»
С 8 по 11 ноября в универмаге «Цветной» состоится фестиваль «Русские дни», в рамках которого будут показывать отечественный артхаус, инсталляции российских дизайнеров и угощать блюдами русской кухни.
В «Новинском пассаже» открылся музейный магазин
Музейный магазин «Шалтай-Болтай» открылся в торговом центре «Новинский» в минувший четверг.