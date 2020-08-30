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МЫ В СОЦСЕТЯХ

5 отличных российских марок сумок
5 отличных российских марок сумок
5 отличных российских марок сумок

5 отличных российских марок сумок

Онлайн-каталог локальных российских брендов
Ссылка дня
30 августа 2020

Онлайн-каталог локальных российских брендов

«Дом 15»: Как устроен особняк с российскими дизайнерами
«Дом 15»: Как устроен особняк с российскими дизайнерами
«Дом 15»: Как устроен особняк с российскими дизайнерами

«Дом 15»: Как устроен особняк с российскими дизайнерами

От халатов до роскошных пижам: 8 российских марок одежды для дома
От халатов до роскошных пижам: 8 российских марок одежды для дома Чтобы поддержать наших и обновить гардероб
От халатов до роскошных пижам: 8 российских марок одежды для дома

От халатов до роскошных пижам: 8 российских марок одежды для дома
Чтобы поддержать наших и обновить гардероб

Что покупать у российских дизайнеров
Что покупать у российских дизайнеров Обувь, аксессуары, косметика и украшения
Что покупать у российских дизайнеров

Что покупать у российских дизайнеров
Обувь, аксессуары, косметика и украшения

6 российских марок, у которых можно найти актуальные сумки
6 российских марок, у которых можно найти актуальные сумки Лаконичные шоперы, остромодные торбы и минималистичные «полумесяцы»
6 российских марок, у которых можно найти актуальные сумки

6 российских марок, у которых можно найти актуальные сумки
Лаконичные шоперы, остромодные торбы и минималистичные «полумесяцы»

Как Gate 31 стал символом петербургской моды
Как Gate 31 стал символом петербургской моды Основатель бренда Gate 31 Денис Шевченко — о производстве в «Ткачах» и разнице между московскими и петербургскими клиентками
Как Gate 31 стал символом петербургской моды

Как Gate 31 стал символом петербургской моды
Основатель бренда Gate 31 Денис Шевченко — о производстве в «Ткачах» и разнице между московскими и петербургскими клиентками

«Марсаков»: Универмаг одежды на «Хлебозаводе»
«Марсаков»: Универмаг одежды на «Хлебозаводе» Амбициозный проект, объединивший концептуальные западные бренды и молодые российские марки
«Марсаков»: Универмаг одежды на «Хлебозаводе»

«Марсаков»: Универмаг одежды на «Хлебозаводе»
Амбициозный проект, объединивший концептуальные западные бренды и молодые российские марки

В 2018 году в Россию придет рекордно низкое число иностранных брендов

Вместо зарубежных брендов торговые площади занимают российские дизайнеры

В 2018 году в Россию придет рекордно низкое число иностранных брендов

Русский дух: Чем наши дизайнеры хотят покорить европейцев на Salone del Mobile
Русский дух: Чем наши дизайнеры хотят покорить европейцев на Salone del Mobile Тумба «Калейдоскоп», кашпо «Чешуя», стеллаж «Навигатор» и еще несколько вещей
Русский дух: Чем наши дизайнеры хотят покорить европейцев на Salone del Mobile

Русский дух: Чем наши дизайнеры хотят покорить европейцев на Salone del Mobile
Тумба «Калейдоскоп», кашпо «Чешуя», стеллаж «Навигатор» и еще несколько вещей

Дизайнеры — о российских интерьерах и русском стиле
Дизайнеры — о российских интерьерах и русском стиле Как выглядит типичная квартира и что в ней можно изменить
Дизайнеры — о российских интерьерах и русском стиле

Дизайнеры — о российских интерьерах и русском стиле
Как выглядит типичная квартира и что в ней можно изменить

eBay начнет продавать товары российских дизайнеров

На первом этапе на площадке можно будет купить товары около 100 российских производителей

eBay начнет продавать товары российских дизайнеров

«Родилась новая личность»: Как Ася Мальберштейн решила открыть секс-шоп
«Родилась новая личность»: Как Ася Мальберштейн решила открыть секс-шоп Петербургский дизайнер, пережившая бизнес-конфликт с партнерами, — о своей новой марке «с эротической ноткой»
«Родилась новая личность»: Как Ася Мальберштейн решила открыть секс-шоп

«Родилась новая личность»: Как Ася Мальберштейн решила открыть секс-шоп
Петербургский дизайнер, пережившая бизнес-конфликт с партнерами, — о своей новой марке «с эротической ноткой»

Теплые зимние куртки из Петербурга: Пять брендов
Теплые зимние куртки из Петербурга: Пять брендов «Мы живем здесь, поэтому знаем все особенности: дождь, ветер, перепады погоды, затяжное межсезонье»
Теплые зимние куртки из Петербурга: Пять брендов

Теплые зимние куртки из Петербурга: Пять брендов
«Мы живем здесь, поэтому знаем все особенности: дождь, ветер, перепады погоды, затяжное межсезонье»

I Am Studio: Как появился первый российский бренд одежды middle-up
I Am Studio: Как появился первый российский бренд одежды middle-up Дизайнер Даша Самкович — о выборе фабрик, организации продаж и новой медленной моде
I Am Studio: Как появился первый российский бренд одежды middle-up

I Am Studio: Как появился первый российский бренд одежды middle-up
Дизайнер Даша Самкович — о выборе фабрик, организации продаж и новой медленной моде

Arny Praht: Как создавался популярный бренд сумок из экокожи
Arny Praht: Как создавался популярный бренд сумок из экокожи Предприниматель из Петербурга Влад Прахт рассказывает об опыте запуска своего дела без рекламы и в разгар кризиса
Arny Praht: Как создавался популярный бренд сумок из экокожи

Arny Praht: Как создавался популярный бренд сумок из экокожи
Предприниматель из Петербурга Влад Прахт рассказывает об опыте запуска своего дела без рекламы и в разгар кризиса

В ГУМе появился магазин «Секция», посвященный российской моде

В «Секции» также планируют проводить лекции и вечеринки

В ГУМе появился магазин «Секция», посвященный российской моде

Что носить: Базовая одежда для прохладного лета
Что носить: Базовая одежда для прохладного лета Минимализм новых демократичных русских марок в капризный сезон
Что носить: Базовая одежда для прохладного лета

Что носить: Базовая одежда для прохладного лета
Минимализм новых демократичных русских марок в капризный сезон

Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works
Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works C 12 по 14 мая в ЦДХ соберутся дизайн-бюро и мастерские, работающие с деревом
Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works

Светильник «Юпитер», стол «Каньон» и табуретки из микробетона: Что искать на выставке Wood Works
C 12 по 14 мая в ЦДХ соберутся дизайн-бюро и мастерские, работающие с деревом

«Не готова дарить свой бизнес»: Что происходит с маркой Asya Malbershtein
«Не готова дарить свой бизнес»: Что происходит с маркой Asya Malbershtein Петербургский дизайнер Анастасия Швачко — о том, как она лишилась компании
«Не готова дарить свой бизнес»: Что происходит с маркой Asya Malbershtein

«Не готова дарить свой бизнес»: Что происходит с маркой Asya Malbershtein
Петербургский дизайнер Анастасия Швачко — о том, как она лишилась компании

Российские производители мебели и декора, на которых стоит обратить внимание
Российские производители мебели и декора, на которых стоит обратить внимание От посуды до диванов — что покупать у отечественных дизайнеров
Российские производители мебели и декора, на которых стоит обратить внимание

Российские производители мебели и декора, на которых стоит обратить внимание
От посуды до диванов — что покупать у отечественных дизайнеров

Лаконичный светильник Diaradius от дизайн-студии Wishnya
Лаконичный светильник Diaradius от дизайн-студии Wishnya Минимализм и ручная работа от российских дизайнеров
Лаконичный светильник Diaradius от дизайн-студии Wishnya

Лаконичный светильник Diaradius от дизайн-студии Wishnya
Минимализм и ручная работа от российских дизайнеров

В «Цветном» открылся корнер I Am Studio

Это первая полномасштабная точка российского бренда

В «Цветном» открылся корнер I Am Studio

Новые дизайнеры из Петербурга: Конструктор свитеров, ретро-бельё и носки для феминисток
Новые дизайнеры из Петербурга: Конструктор свитеров, ретро-бельё и носки для феминисток The Village поговорил с основателями небанальных петербургских марок одежды, появившихся в этом году
Новые дизайнеры из Петербурга: Конструктор свитеров, ретро-бельё и носки для феминисток

Новые дизайнеры из Петербурга: Конструктор свитеров, ретро-бельё и носки для феминисток
The Village поговорил с основателями небанальных петербургских марок одежды, появившихся в этом году

5 российских марок минималистичной детской одежды
5 российских марок минималистичной детской одежды The Village узнал, где покупать лаконичную одежду для детей не хуже чем в COS
5 российских марок минималистичной детской одежды

5 российских марок минималистичной детской одежды
The Village узнал, где покупать лаконичную одежду для детей не хуже чем в COS

Российские марки мужской одежды
Российские марки мужской одежды Пуховики и ветровки, деним, футболки и кожаные рюкзаки — рассказываем, что покупать у локальных дизайнеров
Российские марки мужской одежды

Российские марки мужской одежды
Пуховики и ветровки, деним, футболки и кожаные рюкзаки — рассказываем, что покупать у локальных дизайнеров

Бренд ZDDZ запустил онлайн-магазин

Сейчас там представлена весенне-летняя коллекция со скидкой 30 %

Бренд ZDDZ запустил онлайн-магазин

Игра на своём поле: 5 российских марок игрушек
Игра на своём поле: 5 российских марок игрушек The Village нашёл конструкторы, настольные игры и развивающие панно российского производства, которые хочется купить
Игра на своём поле: 5 российских марок игрушек

Игра на своём поле: 5 российских марок игрушек
The Village нашёл конструкторы, настольные игры и развивающие панно российского производства, которые хочется купить

Новые русские: Хорошие и недорогие вещи российских марок
Новые русские: Хорошие и недорогие вещи российских марок Пальто, платья и сумки, за которые не придётся отдать всю зарплату
Новые русские: Хорошие и недорогие вещи российских марок

Новые русские: Хорошие и недорогие вещи российских марок
Пальто, платья и сумки, за которые не придётся отдать всю зарплату

10 интернет-магазинов, в которых можно купить мебель и предметы декора от российских дизайнеров
10 интернет-магазинов, в которых можно купить мебель и предметы декора от российских дизайнеров The Village узнал, на какие небольшие российские производства стоит обратить внимание
10 интернет-магазинов, в которых можно купить мебель и предметы декора от российских дизайнеров

10 интернет-магазинов, в которых можно купить мебель и предметы декора от российских дизайнеров
The Village узнал, на какие небольшие российские производства стоит обратить внимание

Aizel.ru запустил благотворительную распродажу «Мода во благо»

Деньги от продаж направят фонду «Подари жизнь»

Aizel.ru запустил благотворительную распродажу «Мода во благо»

В магазине «Шалтай-Болтай» начали продавать одежду российских дизайнеров

Верхняя одежда в «Шалтай-Болтай» стоит от 44 до 800 тысяч рублей

В магазине «Шалтай-Болтай» начали продавать одежду российских дизайнеров

Это все моё, родное: Как российские дизайнеры совмещают природу и городскую жизнь
Это все моё, родное: Как российские дизайнеры совмещают природу и городскую жизнь The Village выбрал 15 лучших предметов с дизайнерской выставки «Натуралист»
Это все моё, родное: Как российские дизайнеры совмещают природу и городскую жизнь

Это все моё, родное: Как российские дизайнеры совмещают природу и городскую жизнь
The Village выбрал 15 лучших предметов с дизайнерской выставки «Натуралист»

Впереди планеты: 7 российских дизайнеров, которые лучше итальянцев
Впереди планеты: 7 российских дизайнеров, которые лучше итальянцев The Village выбрал интересные работы российских дизайнеров, которые представлены на знаковой выставке iSaloni WorldWide Moscow
Впереди планеты: 7 российских дизайнеров, которые лучше итальянцев

Впереди планеты: 7 российских дизайнеров, которые лучше итальянцев
The Village выбрал интересные работы российских дизайнеров, которые представлены на знаковой выставке iSaloni WorldWide Moscow

Сделано в России: 5 отечественных производителей мебели
Сделано в России: 5 отечественных производителей мебели The Village разобрался, могут ли производители российской мебели составить достойную конкуренцию иностранным маркам
Сделано в России: 5 отечественных производителей мебели

Сделано в России: 5 отечественных производителей мебели
The Village разобрался, могут ли производители российской мебели составить достойную конкуренцию иностранным маркам

Очередной Sunday Up Market пройдёт в Москве с 17 по 19 апреля

Маркет решили посвятить годовщине открытия известного нью-йоркского клуба Studio 54

Очередной Sunday Up Market пройдёт в Москве с 17 по 19 апреля

Всё получилось: 5 российских уличных марок
Всё получилось: 5 российских уличных марок Как основать собственную уличную марку и можно ли этим зарабатывать — основатели состоявшихся российских марок рассказывают о своём деле
Всё получилось: 5 российских уличных марок

Всё получилось: 5 российских уличных марок
Как основать собственную уличную марку и можно ли этим зарабатывать — основатели состоявшихся российских марок рассказывают о своём деле

Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары
Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары The Village узнал, как дизайнерам из Краснодара, Новосибирска и Самары удалось перевести производство в Милан, открыть собственную школу и найти новую перспективную нишу
Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары

Как выйти на мировой рынок с платьями из Краснодара и свитерами из Самары
The Village узнал, как дизайнерам из Краснодара, Новосибирска и Самары удалось перевести производство в Милан, открыть собственную школу и найти новую перспективную нишу

Backstage: Кооператив далёких от бизнеса дизайнеров
Backstage: Кооператив далёких от бизнеса дизайнеров Дизайнеры Анастасия Титовец и Рузанна Гукасян создали с коллегами кооперативный шоу-рум с модной одеждой. Пережив два переезда, они всё же смогли наладить работу и привлечь покупателей.
Backstage: Кооператив далёких от бизнеса дизайнеров

Backstage: Кооператив далёких от бизнеса дизайнеров
Дизайнеры Анастасия Титовец и Рузанна Гукасян создали с коллегами кооперативный шоу-рум с модной одеждой. Пережив два переезда, они всё же смогли наладить работу и привлечь покупателей.

Гоша Рубчинский и Алишер: Что творится в российской моде? Честный разговор о моде между дизайнерами двух поколений

Гоша Рубчинский и Алишер: Что творится в российской моде?

В Москве хотят открыть антикафе для дизайнеров

Авторы проекта «Вторая улица» собирают деньги на открытие антикафе со швейными и вышивальными машинками, гладильным прессом и раскроечными столами.

В Москве хотят открыть антикафе для дизайнеров

В «Цветном» пройдут «Русские дни»

С 8 по 11 ноября в универмаге «Цветной» состоится фестиваль «Русские дни», в рамках которого будут показывать отечественный артхаус, инсталляции российских дизайнеров и угощать блюдами русской кухни.

В «Цветном» пройдут «Русские дни»

В «Новинском пассаже» открылся музейный магазин

Музейный магазин «Шалтай-Болтай» открылся в торговом центре «Новинский» в минувший четверг.

В «Новинском пассаже» открылся музейный магазин

В Москве в третий раз пройдет Fashion's Night Out 6 сентября Москва откроет международный фэшн-марафон «Модная ночь»: десятки универмагов и бутиков готовят специальные предложения и премьеры.

В Москве в третий раз пройдет Fashion's Night Out

В универмаге «Цветной» будут продаваться коллекции российских дизайнеров Два месяца в рамках открытия поп-ап стора Sunday Up Market в «Цветном», в универмаге будут продавать одежду российских дизайнеров

В универмаге «Цветной» будут продаваться коллекции российских дизайнеров

Showroom “Fashion File” 19 мая открылся новый showroom "Fashion File"

Showroom “Fashion File”