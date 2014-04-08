Как Gate 31 стал символом петербургской моды Основатель бренда Gate 31 Денис Шевченко — о производстве в «Ткачах» и разнице между московскими и петербургскими клиентками
«Марсаков»: Универмаг одежды на «Хлебозаводе» Амбициозный проект, объединивший концептуальные западные бренды и молодые российские марки
В 2018 году в Россию придет рекордно низкое число иностранных брендов
Вместо зарубежных брендов торговые площади занимают российские дизайнеры
В 2018 году в Россию придет рекордно низкое число иностранных брендов Вместо зарубежных брендов торговые площади занимают российские дизайнеры
eBay начнет продавать товары российских дизайнеров
На первом этапе на площадке можно будет купить товары около 100 российских производителей
eBay начнет продавать товары российских дизайнеров На первом этапе на площадке можно будет купить товары около 100 российских производителей
«Родилась новая личность»: Как Ася Мальберштейн решила открыть секс-шоп Петербургский дизайнер, пережившая бизнес-конфликт с партнерами, — о своей новой марке «с эротической ноткой»
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Arny Praht: Как создавался популярный бренд сумок из экокожи Предприниматель из Петербурга Влад Прахт рассказывает об опыте запуска своего дела без рекламы и в разгар кризиса
В ГУМе появился магазин «Секция», посвященный российской моде
В «Секции» также планируют проводить лекции и вечеринки
В ГУМе появился магазин «Секция», посвященный российской моде В «Секции» также планируют проводить лекции и вечеринки
Что носить: Базовая одежда для прохладного лета Минимализм новых демократичных русских марок в капризный сезон
«Не готова дарить свой бизнес»: Что происходит с маркой Asya Malbershtein Петербургский дизайнер Анастасия Швачко — о том, как она лишилась компании
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В «Цветном» открылся корнер I Am Studio
Это первая полномасштабная точка российского бренда
В «Цветном» открылся корнер I Am Studio Это первая полномасштабная точка российского бренда
Новые дизайнеры из Петербурга: Конструктор свитеров, ретро-бельё и носки для феминисток The Village поговорил с основателями небанальных петербургских марок одежды, появившихся в этом году
Бренд ZDDZ запустил онлайн-магазин
Сейчас там представлена весенне-летняя коллекция со скидкой 30 %
Бренд ZDDZ запустил онлайн-магазин Сейчас там представлена весенне-летняя коллекция со скидкой 30 %
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Aizel.ru запустил благотворительную распродажу «Мода во благо»
Деньги от продаж направят фонду «Подари жизнь»
Aizel.ru запустил благотворительную распродажу «Мода во благо» Деньги от продаж направят фонду «Подари жизнь»
В магазине «Шалтай-Болтай» начали продавать одежду российских дизайнеров
Верхняя одежда в «Шалтай-Болтай» стоит от 44 до 800 тысяч рублей
В магазине «Шалтай-Болтай» начали продавать одежду российских дизайнеров Верхняя одежда в «Шалтай-Болтай» стоит от 44 до 800 тысяч рублей
Очередной Sunday Up Market пройдёт в Москве с 17 по 19 апреля
Маркет решили посвятить годовщине открытия известного нью-йоркского клуба Studio 54