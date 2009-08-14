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МЫ В СОЦСЕТЯХ

От сложного к простому: Рецепты сэндвичей на любой вкус
От сложного к простому: Рецепты сэндвичей на любой вкус С сыром халуми, овощами, ветчиной и уткой
От сложного к простому: Рецепты сэндвичей на любой вкус

От сложного к простому: Рецепты сэндвичей на любой вкус
С сыром халуми, овощами, ветчиной и уткой

Проект «7 сэндвичей» запустил доставку

Доставка осуществляется только в пределах Третьего транспортного кольца

Проект «7 сэндвичей» запустил доставку

Мясная лавка «Воронеж»
Мясная лавка «Воронеж» Анна Масловская — о сэндвичах с пастрами, бургерах и солёных десертах шеф-повара Себби Кэньона
Мясная лавка «Воронеж»

Мясная лавка «Воронеж»
Анна Масловская — о сэндвичах с пастрами, бургерах и солёных десертах шеф-повара Себби Кэньона

В Камергерском переулке открылась пекарня Schlotzsky's

В меню — сэндвичи, пиццы, супы, рулеты из лаваша с начинками, салаты и десерты

В Камергерском переулке открылась пекарня Schlotzsky's

Киоск с быстрой едой во дворе «Стрелки»

Сэндвичи, сидр и мороженое во дворе «Стрелки»

Киоск с быстрой едой во дворе «Стрелки»

«Бутербро» запустили доставку

В районе «Белорусской» и «Цветного бульвара» теперь можно заказать сэндвичи и супы из «Бутербро».

«Бутербро» запустили доставку

Лапшичная «Рамен-Клаб»
Лапшичная «Рамен-Клаб» Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли на Мясницкой маленькую лапшичную.
Лапшичная «Рамен-Клаб»

Лапшичная «Рамен-Клаб»
Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли на Мясницкой маленькую лапшичную.

Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов
Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов Edward’s Pub, Il Giorno, «Шанхайка», «7 сэндвичей», Art Clumba, Kaspar Hauser, «Доможилов» и кафе студии Лебедева — The Village узнал, кто и чем кормит людей в творческом кластере на Яузе.
Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов

Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов
Edward’s Pub, Il Giorno, «Шанхайка», «7 сэндвичей», Art Clumba, Kaspar Hauser, «Доможилов» и кафе студии Лебедева — The Village узнал, кто и чем кормит людей в творческом кластере на Яузе.

Команда Ragout открыла в зоопарке сеть кафе «Парк Экспресс»

В московском зоопарке работают три кафе «Парк Экспресс», открытые командой Ragout.

Команда Ragout открыла в зоопарке сеть кафе «Парк Экспресс»

Новое место: Мотокафе «Энтузиаст»
Новое место: Мотокафе «Энтузиаст» На месте магазина FOTT в Столешниковом переулке открылся «Энтузиаст» — небольшое пространство с выходом во двор, в котором уживается мотовеломастерская и кафе с сэндвичами и пивом.
Новое место: Мотокафе «Энтузиаст»

Новое место: Мотокафе «Энтузиаст»
На месте магазина FOTT в Столешниковом переулке открылся «Энтузиаст» — небольшое пространство с выходом во двор, в котором уживается мотовеломастерская и кафе с сэндвичами и пивом.

Новое место: Сеть дайнеров Johnny Rockets
Новое место: Сеть дайнеров Johnny Rockets Бургер из соевого мяса, сладкий картофель фри и коктейли Floats — The Village узнал, чем американская сеть дайнеров Johnny Rockets, первое кафе которой открылось в Москве, отличается от себе подобных.
Новое место: Сеть дайнеров Johnny Rockets

Новое место: Сеть дайнеров Johnny Rockets
Бургер из соевого мяса, сладкий картофель фри и коктейли Floats — The Village узнал, чем американская сеть дайнеров Johnny Rockets, первое кафе которой открылось в Москве, отличается от себе подобных.

Новое место: Кафе «Доможилов»
Новое место: Кафе «Доможилов» В «Новинском пассаже» открылось именное кафе шеф-повара Ивана Доможилова с пончиками, бургерами, сэндвичами и супами за умеренные деньги.
Новое место: Кафе «Доможилов»

Новое место: Кафе «Доможилов»
В «Новинском пассаже» открылось именное кафе шеф-повара Ивана Доможилова с пончиками, бургерами, сэндвичами и супами за умеренные деньги.

Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро»
Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро» Специальный выпуск самой красивой рубрики The Village по случаю открытия кафе «Бутербро», в котором сэндвичи — главное и единственное блюдо в меню.
Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро»

Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро»
Специальный выпуск самой красивой рубрики The Village по случаю открытия кафе «Бутербро», в котором сэндвичи — главное и единственное блюдо в меню.

Новое место: Бутербродная «Бутербро»
Новое место: Бутербродная «Бутербро» В саду «Эрмитаж» открылось ещё одно кафе команды Delicatessen — «Бутербро».
Новое место: Бутербродная «Бутербро»

Новое место: Бутербродная «Бутербро»
В саду «Эрмитаж» открылось ещё одно кафе команды Delicatessen — «Бутербро».

Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»
Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши» The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.
Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»

Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши»
The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.

Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из Cafe Brocard
Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из Cafe Brocard The Village регулярно сканирует городские сэндвичи и разбирает их на части. В этом выпуске — сэндвич с курицей и печёным перцем из Cafe Brocard на «Флаконе».
Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из Cafe Brocard

Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из Cafe Brocard
The Village регулярно сканирует городские сэндвичи и разбирает их на части. В этом выпуске — сэндвич с курицей и печёным перцем из Cafe Brocard на «Флаконе».

Составные части: Сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка»
Составные части: Сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка».
Составные части: Сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка»

Составные части: Сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка».

Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу The Village поговорил с пятью курьерами в Петербурге и выяснил, на каком транспорте они передвигаются, как быстрее всего доставить корреспонденцию и сколько поездок надо сделать за день.

Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу

Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.

Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы»

Составные части: Сэндвич с сёмгой из «Волконского» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В седьмом выпуске — сэндвич с сёмгой из пекарни и кондитерской «Волконский».

Составные части: Сэндвич с сёмгой из «Волконского»

В «Новинском пассаже» открылась сэндвичная Clumba Sandwich Создатели кафе «Арт Клумба» открыли в атриуме «Новинского пассажа» небольшое кафе с быстрой едой

В «Новинском пассаже» открылась сэндвичная Clumba Sandwich

Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса в Meet&Greet Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В третьем выпуске — мастер-класс по приготовлению идеальной запеканки по рецепту Марты Стюарт в Meet&Greet.

Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса в Meet&Greet

На Новом Арбате открылась закусочная «РусБургер» На Новом Арбате открылось третье заведение российской сети фаст-фуда

На Новом Арбате открылась закусочная «РусБургер»

10 новых точек с едой на скорую руку
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
10 новых точек с едой на скорую руку

10 новых точек с едой на скорую руку
The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню

Red Espresso Bar Не так давно открыла для себя новую кафешку – Red Espresso Bar. Как всегда меня зацепило название, потом сайт, меню…ну в общем, вы знаете как это случается. Обожаю новые места, поэтому с радостью отправилась поглазеть на что-то свеженькое. Интерьер оказался достаточно простым, в стиле городского кафе, ничего лишнего – красные хай-тек кресла, круглые столы, плазма на стене. Но как ни...

Red Espresso Bar

Блюдце полное чудес, или Доброе новое искусство С утра очень хорошо съесть круассан. С эрл греем или черным кенийским. Процесс пробуждения необычайно хорош, когда знаешь, что в буфете лежит шоколадка (когда меня нужно поднять рано утром, моя жена Маша разламывает плитку шоколада у меня над ухом - такой уверенный "хруп" - и вуаля, я уже завязываю шнурки и дожевываю шоку). 

Блюдце полное чудес, или Доброе новое искусство