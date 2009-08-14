От сложного к простому: Рецепты сэндвичей на любой вкус С сыром халуми, овощами, ветчиной и уткой
От сложного к простому: Рецепты сэндвичей на любой вкус С сыром халуми, овощами, ветчиной и уткой
Проект «7 сэндвичей» запустил доставку
Доставка осуществляется только в пределах Третьего транспортного кольца
Мясная лавка «Воронеж» Анна Масловская — о сэндвичах с пастрами, бургерах и солёных десертах шеф-повара Себби Кэньона
Мясная лавка «Воронеж» Анна Масловская — о сэндвичах с пастрами, бургерах и солёных десертах шеф-повара Себби Кэньона
В Камергерском переулке открылась пекарня Schlotzsky's
В меню — сэндвичи, пиццы, супы, рулеты из лаваша с начинками, салаты и десерты
«Бутербро» запустили доставку
В районе «Белорусской» и «Цветного бульвара» теперь можно заказать сэндвичи и супы из «Бутербро».
Лапшичная «Рамен-Клаб» Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли на Мясницкой маленькую лапшичную.
Лапшичная «Рамен-Клаб» Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли на Мясницкой маленькую лапшичную.
Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов Edward’s Pub, Il Giorno, «Шанхайка», «7 сэндвичей», Art Clumba, Kaspar Hauser, «Доможилов» и кафе студии Лебедева — The Village узнал, кто и чем кормит людей в творческом кластере на Яузе.
Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов Edward’s Pub, Il Giorno, «Шанхайка», «7 сэндвичей», Art Clumba, Kaspar Hauser, «Доможилов» и кафе студии Лебедева — The Village узнал, кто и чем кормит людей в творческом кластере на Яузе.
Команда Ragout открыла в зоопарке сеть кафе «Парк Экспресс»
В московском зоопарке работают три кафе «Парк Экспресс», открытые командой Ragout.
Новое место: Мотокафе «Энтузиаст» На месте магазина FOTT в Столешниковом переулке открылся «Энтузиаст» — небольшое пространство с выходом во двор, в котором уживается мотовеломастерская и кафе с сэндвичами и пивом.
Новое место: Мотокафе «Энтузиаст» На месте магазина FOTT в Столешниковом переулке открылся «Энтузиаст» — небольшое пространство с выходом во двор, в котором уживается мотовеломастерская и кафе с сэндвичами и пивом.
Новое место: Сеть дайнеров Johnny Rockets Бургер из соевого мяса, сладкий картофель фри и коктейли Floats — The Village узнал, чем американская сеть дайнеров Johnny Rockets, первое кафе которой открылось в Москве, отличается от себе подобных.
Новое место: Сеть дайнеров Johnny Rockets Бургер из соевого мяса, сладкий картофель фри и коктейли Floats — The Village узнал, чем американская сеть дайнеров Johnny Rockets, первое кафе которой открылось в Москве, отличается от себе подобных.
Новое место: Кафе «Доможилов» В «Новинском пассаже» открылось именное кафе шеф-повара Ивана Доможилова с пончиками, бургерами, сэндвичами и супами за умеренные деньги.
Новое место: Кафе «Доможилов» В «Новинском пассаже» открылось именное кафе шеф-повара Ивана Доможилова с пончиками, бургерами, сэндвичами и супами за умеренные деньги.
Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро» Специальный выпуск самой красивой рубрики The Village по случаю открытия кафе «Бутербро», в котором сэндвичи — главное и единственное блюдо в меню.
Составные части: 6 сэндвичей из «Бутербро» Специальный выпуск самой красивой рубрики The Village по случаю открытия кафе «Бутербро», в котором сэндвичи — главное и единственное блюдо в меню.
Новое место: Бутербродная «Бутербро» В саду «Эрмитаж» открылось ещё одно кафе команды Delicatessen — «Бутербро».
Новое место: Бутербродная «Бутербро» В саду «Эрмитаж» открылось ещё одно кафе команды Delicatessen — «Бутербро».
Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши» The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.
Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши» The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.
Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из Cafe Brocard The Village регулярно сканирует городские сэндвичи и разбирает их на части. В этом выпуске — сэндвич с курицей и печёным перцем из Cafe Brocard на «Флаконе».
Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из Cafe Brocard The Village регулярно сканирует городские сэндвичи и разбирает их на части. В этом выпуске — сэндвич с курицей и печёным перцем из Cafe Brocard на «Флаконе».
Составные части: Сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка».
Составные части: Сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка».
Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу The Village поговорил с пятью курьерами в Петербурге и выяснил, на каком транспорте они передвигаются, как быстрее всего доставить корреспонденцию и сколько поездок надо сделать за день.
Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.
Составные части: Сэндвич с сёмгой из «Волконского» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В седьмом выпуске — сэндвич с сёмгой из пекарни и кондитерской «Волконский».
В «Новинском пассаже» открылась сэндвичная Clumba Sandwich Создатели кафе «Арт Клумба» открыли в атриуме «Новинского пассажа» небольшое кафе с быстрой едой
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса в Meet&Greet Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В третьем выпуске — мастер-класс по приготовлению идеальной запеканки по рецепту Марты Стюарт в Meet&Greet.
На Новом Арбате открылась закусочная «РусБургер» На Новом Арбате открылось третье заведение российской сети фаст-фуда
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
Red Espresso Bar Не так давно открыла для себя новую кафешку – Red Espresso Bar. Как всегда меня зацепило название, потом сайт, меню…ну в общем, вы знаете как это случается. Обожаю новые места, поэтому с радостью отправилась поглазеть на что-то свеженькое. Интерьер оказался достаточно простым, в стиле городского кафе, ничего лишнего – красные хай-тек кресла, круглые столы, плазма на стене. Но как ни...
Блюдце полное чудес, или Доброе новое искусство С утра очень хорошо съесть круассан. С эрл греем или черным кенийским. Процесс пробуждения необычайно хорош, когда знаешь, что в буфете лежит шоколадка (когда меня нужно поднять рано утром, моя жена Маша разламывает плитку шоколада у меня над ухом - такой уверенный "хруп" - и вуаля, я уже завязываю шнурки и дожевываю шоку).