В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
В Петербурге открылась свободная демократическая школа ЛОЛА. В ней нет классов, уроков, экзаменов и оценок. Рассказываем, как устроено место, где все решения принимают дети наравне со взрослыми, и что такое самонаправленное образование.
Последние 15 лет Алевтина Елсукова жила в Москве, а в Петербург переехала в августе 2020 года. У них с мужем Славой есть сын Михей, ему восемь лет, и зимой того же 2020-го он отказался учиться в школе: «Я больше не хочу просыпаться по утрам и делать то, что мне не нравится». «Когда человек говорит тебе „я не пойду“, ты не можешь взять его за шкирку и переставить в нужное тебе место, так не работает», — рассказывает Алевтина.
Около года назад она запустила в инстаграме микромедиа о свободном образовании @lola.academy. Нашла единомышленников и решила создать в Петербурге собственную демократическую школу. Десятого января 2022 года она открылась. Алевтина параллельно работает в «Яндексе».
ЛОЛА — не первая такая школа в Петербурге. Раньше в городе работала свободная школа Konvert. Как и в ЛОЛЕ, все решения в «Конверте» принимали на демократических собраниях, где голос ребенка равнялся голосу взрослого. Но не так давно школа закрылась.
Запуская ЛОЛУ, Алевтина ориентировалась на модель, заданную свободной школой Саммерхилл (основана в Великобритании в 1921 году): «Но ни одна свободная школа не похожа на другую, это вопрос людей и самоуправления».
Алевтина Елсукова
основательница свободной демократической инклюзивной школы ЛОЛА
Никого из тех, кто здесь сейчас присутствует, я раньше не знала. Когда рассказывала своим друзьям, какую школу хочу открыть, они говорили: «Как здорово, давай я буду [у вас] древнегреческий преподавать!» — «Ну, если дети захотят, конечно, мы тебя пригласим» — «Но ведь древнегреческий можно учить только из-под палки…» В общем среди моих друзей не оказалось ни одного, кто бы разделял принципы свободного образования. А с помощью инстаграма я нашла [таких людей].
Кому-то хорошо в школе с четкими рамками, структурой, когда ему говорят: «Сейчас ты делаешь то, а потом у тебя обед». Пусть будет много разных школ. Но я не верю в принудительное обучение. Школа учит человека нездоровому нахождению в обществе. Ты делаешь, что тебе говорят люди сверху, не имеешь права голоса. Давайте покажем, что может быть по-другому.
На самом деле, я бы хотела социократическую школу — когда учитываются интересы каждого человека в пространстве. Но она невозможна в коллективах, где люди плохо друг друга знают. Сейчас мы, к счастью, решаем наши вопросы демократическим способом.
Наш план — расширяться и когда-нибудь завести большое красивое помещение.
Самонаправленное (свободное) образование базируется на субъектности ребенка, который самостоятельно решает, как и чему он учится (или не учится). Это антитеза классической школы, где ребенок — объект образования, встроенный в иерархию «ученик — учитель». В модели самонаправленного образования взрослые не преподаватели, которые ведут уроки и экзаменуют детей, а люди, организующие комфортную среду, в которой можно реализовать естественные потребности в знаниях и навыках. Этим модель отличается и от прогрессивного образования, предполагающего партнерство ученика и учителя — в самонаправленном образовании ответственность лежит на самом ребенке. Считается, что он хочет и может учиться — нужно только ему в этом помочь. Чтобы лучше понять суть самонаправленного образования, Алевтина Елсукова рекомендует посмотреть ознакомительный ролик.
Как устроен день в ЛОЛЕ
ЛОЛА находится на Курской улице, на территории бывшего завода «Госметр» — чтобы попасть в школу, нужно миновать проходную, предъявив паспорт. В конце 2021 года весь комплекс приобрела группа RBI, которая планирует построить на месте завода жилой комплекс бизнес-класса. Работы, впрочем, начнутся не раньше 2023-го.
Свободная школа открыта три дня в неделю — понедельник, вторник, среда, с 10:00 до 17:00. День начинается с общего сбора в 11:00: все участники — и дети, и взрослые — обсуждают школьные дела и планы на день. Алевтина спрашивает, кого можно было бы пригласить в школу. Сеня, не отрываясь от планшета: «Копа из Америки, с пестиком! Или Путина». Следующий вопрос: можно ли пользоваться гаджетами во время общего сбора? Шесть голосов за, один — стаффа Полины — против. Полина грустит. Потом решают, куда бы можно было сходить: как насчет катка? Или планетария? «Что такое планетарий?» — спрашивает шестилетний Костя.
В школу принимают детей любого возраста. «Мы не подбираем детей по интересам. Я очень хочу, чтобы к нам приходили разные люди. Чем больше людей из разных кругов пересекается — тем интереснее всем», — говорит Алевтина. Пока в ЛОЛЕ — шесть учеников от пяти до 13 лет. Юридически все они — на семейном обучении с обязанностью проходить промежуточную аттестацию в девятом и одиннадцатом классах.
Трое мальчиков рассаживаются с планшетами и включают игры.
— Костя, чем ты занимаешься, когда ты не в школе?
— Когда я дома, я с Андрюшей по сети играю в Mineсraft.
— А что-то кроме Mineсraft тебе интересно?
— «Марио».
— А кроме игр?
— Ничего. А, да, я на укулеле играю! Разные песенки.
Позже, через родителей, Костя добавляет, что занимается спортом — ходит в бассейн, хочет быть спидраннером (человеком, который проходит игры на скорость), разработчиком игр и археологом.
Девочка Саша строит кукольный дом — получается деконструктивистское сооружение.
— В [свободной] школе лучше, [чем в обычной], потому что здесь можно лазить. Во-вторых, можно все приносить и делать все что хочешь.
Сеня, не отрываясь от планшета, возражает:
— Нет, здесь нельзя материться.
— Ты часто материшься?
— Мне не разрешают.
— А если бы разрешали?
— Я бы весь день матерился!
В 16:30 — уборка, в которой участвуют все, и взрослые, и дети. Алевтина говорит, что пока она вызывает больше всего вопросов, но «если кто-то не убирается, на него рано или поздно пожалуются в рассудительный комитет». Для этого нужно опустить записку в специальную коробку. Ее вскрывают раз в неделю. Жалобы разбирают при помощи медиации, приглашая третью сторону — человека, не заинтересованного в конфликте На прошлой неделе записок в ящике не было.
На следующий день после нашего визита кто-то и правда пошел в планетарий, а кто-то весь день играл партию в шахматы. «Свободная школа — это бесконечный процесс, сегодня в ней происходит одно, а завтра совершенно другое», — объясняет Алевтина.
Кто работает в ЛОЛЕ
Пребывание в свободной школе — не бесплатное, но, по словам Алевтины Елсуковой, «няня стоила бы дороже». У детей есть собственный бюджет, «который они вольны потратить, как им захочется» (например, на прошлой неделе ходили на батуты и испекли пирог).
Взрослых, которые находятся с детьми в школе, называют стаффами — сейчас их в ЛОЛЕ два: Саша и Полина. Сашина собственная школьная биография была нелинейной. До седьмого класса она хорошо училась, потом — много болела, «перестала видеть ценность учебы». За несколько месяцев до окончания 11 класса ее выгнали из школы. Саша работала в Макдоналдсе, продавщицей обуви, водителем трамвая. А в 23 года, освоив школьную программу, поступила на бюджет исторического факультета СПбГУ. Сейчас она, среди прочего, готовит старшеклассников к ЕГЭ по истории и обществознанию.
Саша
стафф в свободной школе ЛОЛА
Я вышла на Алю в августе 2021 года. Она опубликовала объявление [в инстаграме], и я ей написала. Осенью и зимой ходила на встречи с родителями — мы долго обсуждали [открытие школы].
Я сразу поняла, о чем речь, так как была долго подписана на аккаунт @freefromschool и [из него] узнала про всевозможные форматы, в том числе школы Саммерхилл и Sudbury Valley (еще одна демократическая школа, находится в США, ее основали в 1968 году. — Прим. ред.), а также о тьюторах (педагогическая должность, которая предполагает курирование процесса обучения. — Прим. ред.). В прошлом году я прошла обучение на тьютора.
[Классическая] школа не дает того, чего от нее ждут. Работая с одиннадцатиклассниками, я знаю, как много у них пробелов. А благодаря собственному опыту понимаю, что если очень хочется — всему можно научиться очень быстро.
[Но идея свободной школы] встречает большое сопротивление. Что такое репетиторство — всем понятно, а что такое свободная школа — нет. Наша школа открылась неделю назад, и все это время я веду разговор с родственниками: они не понимают, что это такое. В соцсетях тоже основная реакция родителей — что так не работает, все будет плохо, все пойдут в дворники. Я отвечаю: хорошо, дети закончат на двойки, их оставят на второй год, может быть, они не поступят в институт. Но это будет их собственная ответственность. Дальше идут реплики в духе: нет, я так не могу, как мать (или отец) я обязана обеспечить детям хорошее будущее — а без универа и хороших оценок его не будет. Здесь я замолкаю.
Мой собственный опыт подготовил меня к тому, что я не боюсь, если ребенок в 15 лет скажет: «Я хочу стать графическим дизайнером, и мне не нужно высшее образование». Вижу, что не страшно не закончить школу, — есть много разных путей.
Второй стафф, Полина, изучала латынь и древнегреческий в Италии. Потом работала художником в школе неформального образования «Апельсин», потом — тьютором в свободной школе Konvert. Она закрылась — и Полина с сыном Сеней, по ее определению, «осели дома». Перебрав все варианты — от условно нормальных обычных школ (закончились места) до семейной демократической школы «Метафора» во Всеволожске (слишком далеко ездить из центра Петербурга) — Полина отчаялась. А потом в «Метафоре» ей рассказали про Алевтину и «Лолу».
Полина
стафф в свободной школе ЛОЛА
В детстве я представляла себе школу, похожую на свободную. При этом я не против обычной школы. У нас они как-то не очень устроены, но в условной Швеции или Финляндии обычные школы довольно классные. Мне бы хотелось, чтобы и у нас в обычной школе было системно клево. Круто, когда можно выбрать.