В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

Последние 15 лет Алевтина Елсукова жила в Москве, а в Петербург переехала в августе 2020 года. У них с мужем Славой есть сын Михей, ему восемь лет, и зимой того же 2020-го он отказался учиться в школе: «Я больше не хочу просыпаться по утрам и делать то, что мне не нравится». «Когда человек говорит тебе „я не пойду“, ты не можешь взять его за шкирку и переставить в нужное тебе место, так не работает», — рассказывает Алевтина.

Около года назад она запустила в инстаграме микромедиа о свободном образовании @lola.academy. Нашла единомышленников и решила создать в Петербурге собственную демократическую школу. Десятого января 2022 года она открылась. Алевтина параллельно работает в «Яндексе».

ЛОЛА — не первая такая школа в Петербурге. Раньше в городе работала свободная школа Konvert. Как и в ЛОЛЕ, все решения в «Конверте» принимали на демократических собраниях, где голос ребенка равнялся голосу взрослого. Но не так давно школа закрылась.

Запуская ЛОЛУ, Алевтина ориентировалась на модель, заданную свободной школой Саммерхилл (основана в Великобритании в 1921 году): «Но ни одна свободная школа не похожа на другую, это вопрос людей и самоуправления».