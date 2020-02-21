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«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами
«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами СК не заводит на него дело
«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами

«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами
СК не заводит на него дело

Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников
Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников
Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников

Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников

От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
Промо
От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе И ничего не забыть
От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
Промо

От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
И ничего не забыть

В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво
В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво Современные интерьеры, Железный человек и роботы
В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво

В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво
Современные интерьеры, Железный человек и роботы

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей

Научат делать бизнес со смыслом

Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей
Научат делать бизнес со смыслом

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских

Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских
Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы

«Ростех» опроверг установку во всех школах России камер с системой распознавания лиц (обновлено)

Зачем тогда проект и почему «Оруэлл» — непонятно

«Ростех» опроверг установку во всех школах России камер с системой распознавания лиц (обновлено)
Зачем тогда проект и почему «Оруэлл» — непонятно

Студентам разрешили преподавать и вести кружки в школах

Педагогическое образование необязательно

Студентам разрешили преподавать и вести кружки в школах
Педагогическое образование необязательно

Начало ЕГЭ перенесли на 29 июня (обновлено)

Школьникам, которые не собираются поступать в вузы, экзамены отменят совсем

Начало ЕГЭ перенесли на 29 июня (обновлено)
Школьникам, которые не собираются поступать в вузы, экзамены отменят совсем

Московским школьникам выставят годовые оценки уже в середине мая

После этого ходить на онлайн-занятия можно будет по желанию

Московским школьникам выставят годовые оценки уже в середине мая
После этого ходить на онлайн-занятия можно будет по желанию

В консервах для московских школьников обнаружили червей

Некачественную скумбрию поставили в школы ЮЗАО

В консервах для московских школьников обнаружили червей
Некачественную скумбрию поставили в школы ЮЗАО

Годовые контрольные работы в школах перенесли на осень

В новом учебном году их оценивать не будут — они нужны, чтобы оценить уровень подготовки учеников

Годовые контрольные работы в школах перенесли на осень
В новом учебном году их оценивать не будут — они нужны, чтобы оценить уровень подготовки учеников

Как выглядят продуктовые наборы для московских школьников. Они рассчитаны на 12 дней

В них входят, например, соленые палочки, мука и какао

Как выглядят продуктовые наборы для московских школьников. Они рассчитаны на 12 дней
В них входят, например, соленые палочки, мука и какао

«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире

Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам

«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире
Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам

Собянин ввел новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве. Посещение школ будет свободным

Самоизоляция затронет большее число людей

Собянин ввел новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве. Посещение школ будет свободным
Самоизоляция затронет большее число людей

Первоклассники получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы. СКР возбудил уголовное дело

Виновным грозит до двух лет тюрьмы

Первоклассники получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы. СКР возбудил уголовное дело
Виновным грозит до двух лет тюрьмы

Родители будут получать пуш-уведомления об оценках детей

Досье на ребенка будет приходить каждый вечер

Родители будут получать пуш-уведомления об оценках детей
Досье на ребенка будет приходить каждый вечер

Ученикам московских школ начнут регулярно измерять температуру

В городе готовятся к вирусным эпидемиям

Ученикам московских школ начнут регулярно измерять температуру
В городе готовятся к вирусным эпидемиям

Без чипсов и газировки: Как привить ребенку привычку питаться правильно
ПРОМО
Без чипсов и газировки: Как привить ребенку привычку питаться правильно И почему важны совместные завтраки и походы на рынок
Без чипсов и газировки: Как привить ребенку привычку питаться правильно
ПРОМО

Без чипсов и газировки: Как привить ребенку привычку питаться правильно
И почему важны совместные завтраки и походы на рынок

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