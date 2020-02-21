«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами СК не заводит на него дело
Школьные учителя — тиктокеры — о миллионах просмотров, отсутствии денег и респекте пятиклассников
В центре Петербурга отремонтировали лицей со 160-летней историей. Получилось красиво
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Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток» Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей
Научат делать бизнес со смыслом
Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей Научат делать бизнес со смыслом
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских
Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы
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«Ростех» опроверг установку во всех школах России камер с системой распознавания лиц (обновлено)
Зачем тогда проект и почему «Оруэлл» — непонятно
«Ростех» опроверг установку во всех школах России камер с системой распознавания лиц (обновлено) Зачем тогда проект и почему «Оруэлл» — непонятно
Студентам разрешили преподавать и вести кружки в школах
Педагогическое образование необязательно
Студентам разрешили преподавать и вести кружки в школах Педагогическое образование необязательно
Начало ЕГЭ перенесли на 29 июня (обновлено)
Школьникам, которые не собираются поступать в вузы, экзамены отменят совсем
Начало ЕГЭ перенесли на 29 июня (обновлено) Школьникам, которые не собираются поступать в вузы, экзамены отменят совсем
Московским школьникам выставят годовые оценки уже в середине мая
После этого ходить на онлайн-занятия можно будет по желанию
Московским школьникам выставят годовые оценки уже в середине мая После этого ходить на онлайн-занятия можно будет по желанию
В консервах для московских школьников обнаружили червей
Некачественную скумбрию поставили в школы ЮЗАО
В консервах для московских школьников обнаружили червей Некачественную скумбрию поставили в школы ЮЗАО
Годовые контрольные работы в школах перенесли на осень
В новом учебном году их оценивать не будут — они нужны, чтобы оценить уровень подготовки учеников
Годовые контрольные работы в школах перенесли на осень В новом учебном году их оценивать не будут — они нужны, чтобы оценить уровень подготовки учеников
Как выглядят продуктовые наборы для московских школьников. Они рассчитаны на 12 дней
В них входят, например, соленые палочки, мука и какао
Как выглядят продуктовые наборы для московских школьников. Они рассчитаны на 12 дней В них входят, например, соленые палочки, мука и какао
«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире
Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам
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Собянин ввел новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве. Посещение школ будет свободным
Самоизоляция затронет большее число людей
Собянин ввел новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве. Посещение школ будет свободным Самоизоляция затронет большее число людей
Первоклассники получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы. СКР возбудил уголовное дело
Виновным грозит до двух лет тюрьмы
Первоклассники получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы. СКР возбудил уголовное дело Виновным грозит до двух лет тюрьмы
Родители будут получать пуш-уведомления об оценках детей
Досье на ребенка будет приходить каждый вечер
Родители будут получать пуш-уведомления об оценках детей Досье на ребенка будет приходить каждый вечер
Ученикам московских школ начнут регулярно измерять температуру
В городе готовятся к вирусным эпидемиям