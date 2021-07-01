Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро Советуют сотрудники сервисов доставки продуктов из магазинов
Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил Как не покупать лишнего, если шопинг остался почти единственным развлечением
В районных центрах откроют пункты онлайн-шопинга с интерактивными примерочными
Первый пункт откроется в районном центре «Ангара» весной 2019 года
На что живут стилисты Шопинг на «Дубровке» и в ЦУМе, поиск клиентов, готовых потратить полмиллиона на одежду, и годы без отпуска
Шопинг с дополненной реальностью в магазинах Zara
Подиумы с графическими кодами простоят в точках сети до 3 мая
В «Атриуме» открылся первый в России флагман Liu Jo
В магазине представлены базовые и лимитированные коллекции
В российских онлайн-магазинах 26 ноября стартует «чёрная пятница»
Товары со скидками можно будет приобрести только на специальном сайте акции
Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга
20 % россиян готовы потратить на шопинг от 30 до 50 тысяч рублей
Самые популярные интернет-магазины Рунета
Рейтинг составила Ассоциация компаний интернет-торговли
На Старом Арбате открылся обновлённый магазин Nike Sportswear
В обновлённом магазине по-прежнему можно найти всю классическую коллекцию Nike, а также лимитированные серии и коллаборации
В ГУМе открылся бутик Gucci
В магазине можно купить вещи из мужской и женской коллекций, а также обувь, сумки и аксессуары