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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность
Спецпроект
Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность Каким должен быть современный онлайн-шоппинг
Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность
Спецпроект

Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность
Каким должен быть современный онлайн-шоппинг

В «Европейском» откроется крупнейший в Европе Uniqlo
1 июля 2021

В «Европейском» откроется крупнейший в Европе Uniqlo

Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро
Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро Советуют сотрудники сервисов доставки продуктов из магазинов
Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро

Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро
Советуют сотрудники сервисов доставки продуктов из магазинов

Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил
Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил Как не покупать лишнего, если шопинг остался почти единственным развлечением
Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил

Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил
Как не покупать лишнего, если шопинг остался почти единственным развлечением

В «Атриуме» открылся первый магазин Lamoda

Ассортимент в магазине меняют каждый месяц

В «Атриуме» открылся первый магазин Lamoda

В районных центрах откроют пункты онлайн-шопинга с интерактивными примерочными

Первый пункт откроется в районном центре «Ангара» весной 2019 года

В районных центрах откроют пункты онлайн-шопинга с интерактивными примерочными

На что живут стилисты
На что живут стилисты Шопинг на «Дубровке» и в ЦУМе, поиск клиентов, готовых потратить полмиллиона на одежду, и годы без отпуска
На что живут стилисты

На что живут стилисты
Шопинг на «Дубровке» и в ЦУМе, поиск клиентов, готовых потратить полмиллиона на одежду, и годы без отпуска

Шопинг с дополненной реальностью в магазинах Zara

Подиумы с графическими кодами простоят в точках сети до 3 мая

Шопинг с дополненной реальностью в магазинах Zara

На западе Москвы построят Novaya Riga Outlet Village

Аутлет откроется летом 2019 года

На западе Москвы построят Novaya Riga Outlet Village

В «Атриуме» открылся первый в России флагман Liu Jo

В магазине представлены базовые и лимитированные коллекции

В «Атриуме» открылся первый в России флагман Liu Jo

Как часто россияне делают необдуманные покупки

И почему посетители хотят сдать покупки

Как часто россияне делают необдуманные покупки

В российских онлайн-магазинах 26 ноября стартует «чёрная пятница»

Товары со скидками можно будет приобрести только на специальном сайте акции

В российских онлайн-магазинах 26 ноября стартует «чёрная пятница»

Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга

20 % россиян готовы потратить на шопинг от 30 до 50 тысяч рублей

Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга

Самые популярные интернет-магазины Рунета

Рейтинг составила Ассоциация компаний интернет-торговли

Самые популярные интернет-магазины Рунета

На Старом Арбате открылся обновлённый магазин Nike Sportswear

В обновлённом магазине по-прежнему можно найти всю классическую коллекцию Nike, а также лимитированные серии и коллаборации

На Старом Арбате открылся обновлённый магазин Nike Sportswear

В ГУМе открылся бутик Gucci

В магазине можно купить вещи из мужской и женской коллекций, а также обувь, сумки и аксессуары

В ГУМе открылся бутик Gucci

В Москве появится электронная жалобная книга Департамент информационных технологий разрабатывает сайт и мобильное приложение, с помощью которых можно будет жаловаться на некачественные продукты и невежливых продавцов.

В Москве появится электронная жалобная книга

Весна в Бельгии. Кнокке Чем заняться и как провести уик-енд в Бельгии когда наступает весна?

Весна в Бельгии. Кнокке

В магазинах Москвы скидки до 50% В Москве начались повсеместные распродажи осенне-зимних коллекций

В магазинах Москвы скидки до 50%

Тайный обмен в Twins Shopp Если кажется, что от вечной проблемы «мне нечего надеть, поэтому я не могу выйти из дома» невозможно избавиться, это не так. Есть несколько вариантов. Один из них предложили девочки Юля и Инга, хозяйки магазина Twins Shopp, что в Солянке.

Тайный обмен в Twins Shopp

Амстердам. Длинные улочки магазинов Когда говоришь, я был в Амстердаме, в первую очередь у всех возникает ассоциация кофе-шопы и квартал красных фонарей. Да есть там такое. Да были там. Но не в первую очередь.

Амстердам. Длинные улочки магазинов

Боско Пи Неинтересный магазин с интересным дизайном.

Боско Пи

10 Лучших бутиков мира vs cara&co В свежем номере журнала Observer – воскресного приложения британской газеты Guardian, одного из старейших и влиятельнейших СМИ в мире – опубликован топ-лист лучших бутиков планеты – The 10 Best Boutiques of the World.

10 Лучших бутиков мира vs cara&co

Где купить продукты для домашнего приготовления суши Как же я люблю суши. Суши, роллы, и прочее, и иже с ними, и мисо-суп. Японцы – идеальные люди, которые придумали идеальную еду: и вкусная, и не вступает в противоречие ни с вегетарианскими замашками, ни с вечными диетами и прочим умерщвлением плоти. Я б, наверное, трескала суши с истинно русским размахом, в количествах, которые заставили бы интеллигентного японца содрогнуться. Но много...

Где купить продукты для домашнего приготовления суши

Две столицы. Два магазина 25 сентября в Москве появится второй магазин hard-to-find одежды Magazin-Zing. Как и первый, открытый весной в Санкт-Петербурге, новый магазин предложит вниманию столичных жителей передовые имена и продукты в сфере дизайна одежды и обуви. Это вещи, о которых пишут основные fashion блоги, вещи, придуманные в эпицентрах дизайнерской культуры по всему миру от Нью-Йорка до Стокгольма...

Две столицы. Два магазина

Где купить чай «Пуэр» О китайском чае  «пуэр» я впервые узнала совсем недавно из какого-то сетевого материала о «гонке пуэров» – якобы, благодаря тонкостям технологии приготовления этот чай – как коньяк – чем старше, тем дороже. И мир на эту тему сошел с ума: граждане по всему белому свету охотятся, коллекционируют и сколачивают состояния. Потом подруга как-то упомянула пуэр в разрезе того, что пьет, и цвет...

Где купить чай «Пуэр»

Вакансия магазин Траффик.

Вакансия

Продавец-консультант в Траффик Магазин дизайнерской одежды Траффик впервые дает открытую вакансию! Ladies & gentelmens, нам СРОЧНО нужен продавец-консультант!

Продавец-консультант в Траффик

Traffic blog Ladies & genlemen! У магазинов дизайнерской одежды Траффик и Траффик+ наконец-то появился свой блог. Теперь вы сможете постоянно находится в курсе всех происходящих событий.

Traffic blog