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Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность
Спецпроект
Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность Каким должен быть современный онлайн-шоппинг
Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность
Спецпроект

Бонусы, видеоконсультации и дополненная реальность
Каким должен быть современный онлайн-шоппинг

Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро
Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро Советуют сотрудники сервисов доставки продуктов из магазинов
Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро

Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро
Советуют сотрудники сервисов доставки продуктов из магазинов

Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил
Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил Как не покупать лишнего, если шопинг остался почти единственным развлечением
Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил

Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил
Как не покупать лишнего, если шопинг остался почти единственным развлечением

В «Атриуме» открылся первый магазин Lamoda

Ассортимент в магазине меняют каждый месяц

В «Атриуме» открылся первый магазин Lamoda
Ассортимент в магазине меняют каждый месяц

В районных центрах откроют пункты онлайн-шопинга с интерактивными примерочными

Первый пункт откроется в районном центре «Ангара» весной 2019 года

В районных центрах откроют пункты онлайн-шопинга с интерактивными примерочными
Первый пункт откроется в районном центре «Ангара» весной 2019 года

На что живут стилисты
На что живут стилисты Шопинг на «Дубровке» и в ЦУМе, поиск клиентов, готовых потратить полмиллиона на одежду, и годы без отпуска
На что живут стилисты

На что живут стилисты
Шопинг на «Дубровке» и в ЦУМе, поиск клиентов, готовых потратить полмиллиона на одежду, и годы без отпуска

Шопинг с дополненной реальностью в магазинах Zara

Подиумы с графическими кодами простоят в точках сети до 3 мая

Шопинг с дополненной реальностью в магазинах Zara
Подиумы с графическими кодами простоят в точках сети до 3 мая

На западе Москвы построят Novaya Riga Outlet Village

Аутлет откроется летом 2019 года

На западе Москвы построят Novaya Riga Outlet Village
Аутлет откроется летом 2019 года

В «Атриуме» открылся первый в России флагман Liu Jo

В магазине представлены базовые и лимитированные коллекции

В «Атриуме» открылся первый в России флагман Liu Jo
В магазине представлены базовые и лимитированные коллекции

Как часто россияне делают необдуманные покупки

И почему посетители хотят сдать покупки

Как часто россияне делают необдуманные покупки
И почему посетители хотят сдать покупки

В российских онлайн-магазинах 26 ноября стартует «чёрная пятница»

Товары со скидками можно будет приобрести только на специальном сайте акции

В российских онлайн-магазинах 26 ноября стартует «чёрная пятница»
Товары со скидками можно будет приобрести только на специальном сайте акции

Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга

20 % россиян готовы потратить на шопинг от 30 до 50 тысяч рублей

Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга
20 % россиян готовы потратить на шопинг от 30 до 50 тысяч рублей

Самые популярные интернет-магазины Рунета

Рейтинг составила Ассоциация компаний интернет-торговли

Самые популярные интернет-магазины Рунета
Рейтинг составила Ассоциация компаний интернет-торговли

На Старом Арбате открылся обновлённый магазин Nike Sportswear

В обновлённом магазине по-прежнему можно найти всю классическую коллекцию Nike, а также лимитированные серии и коллаборации

На Старом Арбате открылся обновлённый магазин Nike Sportswear
В обновлённом магазине по-прежнему можно найти всю классическую коллекцию Nike, а также лимитированные серии и коллаборации

В ГУМе открылся бутик Gucci

В магазине можно купить вещи из мужской и женской коллекций, а также обувь, сумки и аксессуары

В ГУМе открылся бутик Gucci
В магазине можно купить вещи из мужской и женской коллекций, а также обувь, сумки и аксессуары

В Москве появится электронная жалобная книга Департамент информационных технологий разрабатывает сайт и мобильное приложение, с помощью которых можно будет жаловаться на некачественные продукты и невежливых продавцов.

В Москве появится электронная жалобная книга
Департамент информационных технологий разрабатывает сайт и мобильное приложение, с помощью которых можно будет жаловаться на некачественные продукты и невежливых продавцов.

Весна в Бельгии. Кнокке Чем заняться и как провести уик-енд в Бельгии когда наступает весна?

Весна в Бельгии. Кнокке
Чем заняться и как провести уик-енд в Бельгии когда наступает весна?

В магазинах Москвы скидки до 50% В Москве начались повсеместные распродажи осенне-зимних коллекций

В магазинах Москвы скидки до 50%
В Москве начались повсеместные распродажи осенне-зимних коллекций

Тайный обмен в Twins Shopp Если кажется, что от вечной проблемы «мне нечего надеть, поэтому я не могу выйти из дома» невозможно избавиться, это не так. Есть несколько вариантов. Один из них предложили девочки Юля и Инга, хозяйки магазина Twins Shopp, что в Солянке.

Тайный обмен в Twins Shopp
Если кажется, что от вечной проблемы «мне нечего надеть, поэтому я не могу выйти из дома» невозможно избавиться, это не так. Есть несколько вариантов. Один из них предложили девочки Юля и Инга, хозяйки магазина Twins Shopp, что в Солянке.

Амстердам. Длинные улочки магазинов Когда говоришь, я был в Амстердаме, в первую очередь у всех возникает ассоциация кофе-шопы и квартал красных фонарей. Да есть там такое. Да были там. Но не в первую очередь.

Амстердам. Длинные улочки магазинов
Когда говоришь, я был в Амстердаме, в первую очередь у всех возникает ассоциация кофе-шопы и квартал красных фонарей. Да есть там такое. Да были там. Но не в первую очередь.

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