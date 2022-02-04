Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложения дня: Платить молодым людям за переезд из регионов с высокой безработицей

Предложения дня: Платить молодым людям за переезд из регионов с высокой безработицей

4 февраля 2022

Минюст признал иноагентом организацию «Туба калык». Она защищает права коренного народа Сибири

Степи, курганы и шаманы: Зачем лететь в Хакасию
Степи, курганы и шаманы: Зачем лететь в Хакасию Своя Шотландия в Южной Сибири
Степи, курганы и шаманы: Зачем лететь в Хакасию

Степи, курганы и шаманы: Зачем лететь в Хакасию
Своя Шотландия в Южной Сибири

Авиакомпания «Сибирь» (S7) запустит распродажу субсидированных билетов по России

В Калининград можно слетать от 500 рублей

Авиакомпания «Сибирь» (S7) запустит распродажу субсидированных билетов по России

S7 вернулась к актуальному бренду — компания собрала достаточно денег на высадку миллиона деревьев

Перевозчик месяц работал под брендом «Сибирь», чтобы обратить внимание на проблему лесных пожаров

S7 вернулась к актуальному бренду — компания собрала достаточно денег на высадку миллиона деревьев

Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной

На снимках Шейдлина покрыта травой и растениями, затем они сгорают

Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной

Синоптики — о появлении в Москве дыма от сибирских пожаров

В ближайшую неделю такой сценарий маловероятен, но в дальнейшем не исключен, предупреждают синоптики

Синоптики — о появлении в Москве дыма от сибирских пожаров

На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири

Горит более 3 миллионов гектаров леса, и огонь не тушат

На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири

Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской
Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской Еще одно переосмысление русской кухни
Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской

Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской
Еще одно переосмысление русской кухни

Сколько денег тратят региональные столицы на своих жителей

Самые крупные суммы приходятся на жителей Дальнего Востока

Сколько денег тратят региональные столицы на своих жителей

Почему повсюду в Москве торгуют кедровыми орехами?
Почему повсюду в Москве торгуют кедровыми орехами? В чем причина их популярности и почему цены такие разные
Почему повсюду в Москве торгуют кедровыми орехами?

Почему повсюду в Москве торгуют кедровыми орехами?
В чем причина их популярности и почему цены такие разные

На «Флаконе» открылся бар «Сибирь»

Здесь подают настойки c бургерами и брускеттами

На «Флаконе» открылся бар «Сибирь»

Заселить Сибирь и Дальний Восток украинскими беженцами

В правительстве уже поддержали эту идею

Заселить Сибирь и Дальний Восток украинскими беженцами

«Аэрофлот» отсудил у Минфина 374 миллиона рублей

Ранее другие авиакомпании уже подавали иски о взыскании с Минфина компенсации убытков

«Аэрофлот» отсудил у Минфина 374 миллиона рублей

«Аэрофлот» и «Сибирь» устроили распродажу билетов на внутренние рейсы

Таким образом они планируют привлечь дополнительных пассажиров в низкий сезон

«Аэрофлот» и «Сибирь» устроили распродажу билетов на внутренние рейсы

Проект бюджета, отток средств из-за границы и подорожание электроэнергии в Сибири

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Проект бюджета, отток средств из-за границы и подорожание электроэнергии в Сибири

Стресс-тест: «Сибирь»
Стресс-тест: «Сибирь» Специально для H&F аналитик Андрей Трепецов с коллегами изучает известную компанию и рассказывает, как она выглядит в глазах инвестора. В этом выпуске — авиакомпания «Сибирь», также известная как S7.
Стресс-тест: «Сибирь»

Стресс-тест: «Сибирь»
Специально для H&F аналитик Андрей Трепецов с коллегами изучает известную компанию и рассказывает, как она выглядит в глазах инвестора. В этом выпуске — авиакомпания «Сибирь», также известная как S7.

Грузия возобновила поставки фруктов в Россию

После семилетнего перерыва на российский рынок возобновили поставки грузинских фруктов.

Грузия возобновила поставки фруктов в Россию

Как создать карту Сибири
Как создать карту Сибири Красноярские журналисты придумали проект «Сибирь и точка» — альтернативный путеводитель по небольшим городам, горным перевалам и заповедникам. The Village узнал, почему Россия должна знать Сибирь.
Как создать карту Сибири

Как создать карту Сибири
Красноярские журналисты придумали проект «Сибирь и точка» — альтернативный путеводитель по небольшим городам, горным перевалам и заповедникам. The Village узнал, почему Россия должна знать Сибирь.

Как создать бренд Сибири
Как создать бренд Сибири Новокузнецкие дизайнеры из агентства Power придумали бренд I'm Siberian — для тех, кто гордится своим сибирским происхождением. The Village узнал, кому и зачем это нужно.
Как создать бренд Сибири

Как создать бренд Сибири
Новокузнецкие дизайнеры из агентства Power придумали бренд I'm Siberian — для тех, кто гордится своим сибирским происхождением. The Village узнал, кому и зачем это нужно.

ФАС обвинила «Аэрофлот», «Ютэйр», «Сибирь» и «Уральские авиалинии» в ценовом сговоре

Авиакомпании установили максимальные тарифы на рейсы между Иркутском и Москвой, что привело к массовым жалобам потребителей

ФАС обвинила «Аэрофлот», «Ютэйр», «Сибирь» и «Уральские авиалинии» в ценовом сговоре

S7 Group выкупила 25,5% авиакомпании «Сибирь» у государства

Это стало возможным после того, как компания предложила наилучшую цену за пакет акций — свыше 1,1 млрд рублей

S7 Group выкупила 25,5% авиакомпании «Сибирь» у государства

Планы на лето: 14 новых сериалов
Планы на лето: 14 новых сериалов Новые сериалы от создателей «Как я встретил вашу маму», «Белого воротничка», «Чужого среди своих», «Декстера» и «Прослушки», а также от Стивена Кинга и Дженнифер Лопес — летом 2013-го.
Планы на лето: 14 новых сериалов

Планы на лето: 14 новых сериалов
Новые сериалы от создателей «Как я встретил вашу маму», «Белого воротничка», «Чужого среди своих», «Декстера» и «Прослушки», а также от Стивена Кинга и Дженнифер Лопес — летом 2013-го.

На «Соколе» открылась лавка с сибирской рыбой На Ленинградском проспекте открылась небольшая лавка с редкой для Москвы сибирской речной рыбой от небольших производителей.

На «Соколе» открылась лавка с сибирской рыбой

Озеро Байкал Скоро – лето… пора отпусков, путешествий, пляжных романов… Некоторые читатели, наверняка, отправятся любоваться европейскими столицами, а кто-то – останется дома… И, наверняка, совсем немногим захочется попробовать что-то необычное и интересное. В этом сезоне, когда Россию, наконец, стали бояться и уважать, самое время изучить необъятные просторы родины и, в особенности, азиатскую её...

Озеро Байкал