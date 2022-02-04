Минюст признал иноагентом организацию «Туба калык». Она защищает права коренного народа Сибири
Авиакомпания «Сибирь» (S7) запустит распродажу субсидированных билетов по России
В Калининград можно слетать от 500 рублей
S7 вернулась к актуальному бренду — компания собрала достаточно денег на высадку миллиона деревьев
Перевозчик месяц работал под брендом «Сибирь», чтобы обратить внимание на проблему лесных пожаров
Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной
На снимках Шейдлина покрыта травой и растениями, затем они сгорают
Синоптики — о появлении в Москве дыма от сибирских пожаров
В ближайшую неделю такой сценарий маловероятен, но в дальнейшем не исключен, предупреждают синоптики
На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири
Горит более 3 миллионов гектаров леса, и огонь не тушат
Русская изба с советской мозаикой: «СибирьСибирь» на Смоленской Еще одно переосмысление русской кухни
Сколько денег тратят региональные столицы на своих жителей
Самые крупные суммы приходятся на жителей Дальнего Востока
Почему повсюду в Москве торгуют кедровыми орехами? В чем причина их популярности и почему цены такие разные
Заселить Сибирь и Дальний Восток украинскими беженцами
В правительстве уже поддержали эту идею
«Аэрофлот» отсудил у Минфина 374 миллиона рублей
Ранее другие авиакомпании уже подавали иски о взыскании с Минфина компенсации убытков
«Аэрофлот» и «Сибирь» устроили распродажу билетов на внутренние рейсы
Таким образом они планируют привлечь дополнительных пассажиров в низкий сезон
Проект бюджета, отток средств из-за границы и подорожание электроэнергии в Сибири
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Стресс-тест: «Сибирь» Специально для H&F аналитик Андрей Трепецов с коллегами изучает известную компанию и рассказывает, как она выглядит в глазах инвестора. В этом выпуске — авиакомпания «Сибирь», также известная как S7.
Грузия возобновила поставки фруктов в Россию
После семилетнего перерыва на российский рынок возобновили поставки грузинских фруктов.
Как создать карту Сибири Красноярские журналисты придумали проект «Сибирь и точка» — альтернативный путеводитель по небольшим городам, горным перевалам и заповедникам. The Village узнал, почему Россия должна знать Сибирь.
Как создать бренд Сибири Новокузнецкие дизайнеры из агентства Power придумали бренд I'm Siberian — для тех, кто гордится своим сибирским происхождением. The Village узнал, кому и зачем это нужно.
ФАС обвинила «Аэрофлот», «Ютэйр», «Сибирь» и «Уральские авиалинии» в ценовом сговоре
Авиакомпании установили максимальные тарифы на рейсы между Иркутском и Москвой, что привело к массовым жалобам потребителей
S7 Group выкупила 25,5% авиакомпании «Сибирь» у государства
Это стало возможным после того, как компания предложила наилучшую цену за пакет акций — свыше 1,1 млрд рублей