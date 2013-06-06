Планы на лето: 14 новых сериалов Новые сериалы от создателей «Как я встретил вашу маму», «Белого воротничка», «Чужого среди своих», «Декстера» и «Прослушки», а также от Стивена Кинга и Дженнифер Лопес — летом 2013-го.