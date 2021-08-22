«Симачев» могут перестроить в комплекс бутиков и ресторанов
Здание купил девелопер Realty4Sale
Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Наш гид по российской культуре 2010-х Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Граффити группы «Зачем» на фасаде бывшего «Симачева»
До этого со здания сняли панели с хохломой
«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев» Собрали самые яркие фотографии с последней вечеринки
«Спасибо за счастливое детство»: Как Москва прощалась с баром «Симачев» Собрали самые яркие фотографии с последней вечеринки
В Shop & Bar Denis Simachev пройдет благотворительная вечеринка Efime Love
На мероприятии соберут пожертвования на лечение Ефима Грызлова
Фестиваль Synthposium объявил лайнап
Ночная часть программы фестиваля пройдет в нескольких клубах 25 и 26 августа
Правда ли Москва стала меньше тусоватьсяМилослав Чемоданов обошёл шесть потенциально людных вечеринок за одну ночь с целью оценить, как кризис повлиял на градус веселья и популярность баров
Правда ли Москва стала меньше тусоваться Милослав Чемоданов обошёл шесть потенциально людных вечеринок за одну ночь с целью оценить, как кризис повлиял на градус веселья и популярность баров
Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе
События недели: Woodkid, Земфира и открытие «Симачёва» Гравюры Эшера в ММСИ, Рождественский блошиный рынок на Тишинке, новое кино из Франции и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели: Woodkid, Земфира и открытие «Симачёва» Гравюры Эшера в ММСИ, Рождественский блошиный рынок на Тишинке, новое кино из Франции и ещё несколько событий из календаря The Village
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Любимое место: Алексей Малыбаев о Shop & Bar Denis Simachev Креативный директор и партнёр агентства Firma рассказал о своих хитах в любимых ресторанах города и о том, что со сменой шефа место рискует потерять преданную аудиторию.
Любимое место: Алексей Малыбаев о Shop & Bar Denis Simachev Креативный директор и партнёр агентства Firma рассказал о своих хитах в любимых ресторанах города и о том, что со сменой шефа место рискует потерять преданную аудиторию.
6 поздних завтраков в Москве The Village прошелся по кафе и ресторанам Москвы, чтобы выяснить, где в будние дни завтраки подают после полудня, сколько это стоит и из чего они состоят.
Дайте жалобную книгу The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.
Дайте жалобную книгу The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.
Бюро находок: вещи в ночных клубах The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.
Бюро находок: вещи в ночных клубах The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.
Кофе с Викой Газинской The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по лучшему капучино и эспрессо в Москве.
Кофе с Викой Газинской The Village пригласил дизайнера Вику Газинскую, известную своей любовью к хорошему кофе, составить гид по лучшему капучино и эспрессо в Москве.
Творческие кластеры: Арма Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».