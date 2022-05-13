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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня: Запретить продавать кошек и собак в зоомагазинах

Предложение дня: Запретить продавать кошек и собак в зоомагазинах

обновлено13 мая 2022

Прокуратура начала проверку из-за смерти собаки на борту «Аэрофлота»

Подарки любимым: 7 новых гаджетов для котов и собак
Подарки любимым: 7 новых гаджетов для котов и собак Робот-компаньон для котов, миска со встроенными весами и другие нужные питомцам (и хозяевам) вещи
Подарки любимым: 7 новых гаджетов для котов и собак

Подарки любимым: 7 новых гаджетов для котов и собак
Робот-компаньон для котов, миска со встроенными весами и другие нужные питомцам (и хозяевам) вещи

«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве
«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве Что делать, если у вас семь кошек или один поросенок
«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве

«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве
Что делать, если у вас семь кошек или один поросенок

Выбрать котика по гороскопу
Сервис дня
29 декабря 2021

Выбрать котика по гороскопу

Как искать потерявшихся котов и собак
Как искать потерявшихся котов и собак И что нужно сделать заранее, чтобы предотвратить пропажу
Как искать потерявшихся котов и собак

Как искать потерявшихся котов и собак
И что нужно сделать заранее, чтобы предотвратить пропажу

Сколько россияне тратят на котов и собак
Сколько россияне тратят на котов и собак Что попадает в рацион питомцев и как часто они бывают у ветеринара
Сколько россияне тратят на котов и собак

Сколько россияне тратят на котов и собак
Что попадает в рацион питомцев и как часто они бывают у ветеринара

Территория Artplay теперь полностью pet-friendly — там даже есть питьевой фонтанчик для собак
17 ноября 2021

Территория Artplay теперь полностью pet-friendly — там даже есть питьевой фонтанчик для собак

«Ветсити»: От спасения щенков до ветклиники за 500 миллионов рублей — со стоматологией, ИВЛ и фитнесом для кошек и собак
«Ветсити»: От спасения щенков до ветклиники за 500 миллионов рублей — со стоматологией, ИВЛ и фитнесом для кошек и собак
«Ветсити»: От спасения щенков до ветклиники за 500 миллионов рублей — со стоматологией, ИВЛ и фитнесом для кошек и собак

«Ветсити»: От спасения щенков до ветклиники за 500 миллионов рублей — со стоматологией, ИВЛ и фитнесом для кошек и собак

Не стричь собак в жару
Совет дня
23 июня 2021

Не стричь собак в жару

Собака-артистка на роль Муму в Театр Европы
Вакансия дня
2 марта 2021

Собака-артистка на роль Муму в Театр Европы

Для самых любимых: 14 подарков для котов и собак к 14 февраля
Для самых любимых: 14 подарков для котов и собак к 14 февраля Интеллектуальные игры, гаджеты и самая модная одежда
Для самых любимых: 14 подарков для котов и собак к 14 февраля

Для самых любимых: 14 подарков для котов и собак к 14 февраля
Интеллектуальные игры, гаджеты и самая модная одежда

Треть ресторанов в России считают себя dog-friendly
Опрос
16 января 2021

Треть ресторанов в России считают себя dog-friendly

6 российских марок одежды и аксессуаров для собак (и кошек)
6 российских марок одежды и аксессуаров для собак (и кошек)
6 российских марок одежды и аксессуаров для собак (и кошек)

6 российских марок одежды и аксессуаров для собак (и кошек)

Как работает детский сад для собак в Москве
Как работает детский сад для собак в Москве Все, что нужно знать о социализации щенков (и их хозяев)
Как работает детский сад для собак в Москве

Как работает детский сад для собак в Москве
Все, что нужно знать о социализации щенков (и их хозяев)

Сервис дня
9 декабря 2020

Зоотакси для перевозки собак в ветклиники и на передержку

Три четверти россиян держат у себя домашних животных
Опрос
30 ноября 2020

Три четверти россиян держат у себя домашних животных

Проект «Погуляем с вашей собакой» заработал в Москве и Петербурге
26 ноября 2020

Проект «Погуляем с вашей собакой» заработал в Москве и Петербурге

30 сентября 2020

В России начали тренировать собак для поиска заболевших коронавирусом

Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных
Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных Чтобы упитанные коты и большие собаки могли безопасно летать на самолетах
Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных

Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных
Чтобы упитанные коты и большие собаки могли безопасно летать на самолетах

В «Депо» пройдет первая вечеринка для собак (и их хозяев, конечно)
Dog Party
29 августа 2020

В «Депо» пройдет первая вечеринка для собак (и их хозяев, конечно)

Какую собаку заводить аллергику?
Какую собаку заводить аллергику? Топ гипоаллергенных собак по версии РКФ
Какую собаку заводить аллергику?

Какую собаку заводить аллергику?
Топ гипоаллергенных собак по версии РКФ

Сколько стоит страховка для кота и собаки
Сколько стоит страховка для кота и собаки От укусов клещей, травм и испорченных обоев
Сколько стоит страховка для кота и собаки

Сколько стоит страховка для кота и собаки
От укусов клещей, травм и испорченных обоев

За время карантина россияне стали чаще покупать домашних животных

Кошек россияне покупают чаще собак

За время карантина россияне стали чаще покупать домашних животных

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев

Вам предложат выбрать питомца из приютов Москвы и Петербурга

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев

Сайт знакомств с собаками из приюта

Креативный проект студии Petrick с приютом «Супер Собака»

Сайт знакомств с собаками из приюта

«Счастливый животик»: Доставка домашней еды для собак

С почти человеческим меню

«Счастливый животик»: Доставка домашней еды для собак

«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными

В поддержку кошек и собак, которые ищут дом

«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными

Как стать фостерным родителем для щенка
Как стать фостерным родителем для щенка И о чем нужно знать, принимая животное на передержку
Как стать фостерным родителем для щенка

Как стать фостерным родителем для щенка
И о чем нужно знать, принимая животное на передержку

Экспертное мнение: Наши интервью о происходящем в мире
Экспертное мнение: Наши интервью о происходящем в мире Беседуем с доминатрикс, королями недвижимости и зоопсихологом
Экспертное мнение: Наши интервью о происходящем в мире

Экспертное мнение: Наши интервью о происходящем в мире
Беседуем с доминатрикс, королями недвижимости и зоопсихологом

Москвичи смогут взять питомца из приюта с доставкой на дом (обновлено)

Его привезут волонтеры

Москвичи смогут взять питомца из приюта с доставкой на дом (обновлено)

Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании

Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании«Забрать собаку с улицы проще простого. Дальнейшая судьба животного — вот это проблема»

Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании

Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании
«Забрать собаку с улицы проще простого. Дальнейшая судьба животного — вот это проблема»

Как защитить домашних животных от коронавируса и можно ли от них заразиться

Отвечают ветеринары

Как защитить домашних животных от коронавируса и можно ли от них заразиться

Как взять породистую собаку бесплатно
Как взять породистую собаку бесплатно Рассказывают кураторы породных команд помощи
Как взять породистую собаку бесплатно

Как взять породистую собаку бесплатно
Рассказывают кураторы породных команд помощи

Каково жить с очень большой и милой собакой
Каково жить с очень большой и милой собакой Переехать за город, чтобы дать больше простора белоснежному другу
Каково жить с очень большой и милой собакой

Каково жить с очень большой и милой собакой
Переехать за город, чтобы дать больше простора белоснежному другу

Поиск кошек и собак из приютов на сайте IKEA

Простой способ найти себе новых друзей

Поиск кошек и собак из приютов на сайте IKEA

Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. В соцсетях жаловались, что там издеваются над собаками

Парк будет закрыт «до выяснения обстоятельств»

Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. В соцсетях жаловались, что там издеваются над собаками

На «Винзаводе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных

Приходите за новым другом

На «Винзаводе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных

Как правильно защитить собачьи лапы ото льда и реагентов
Как правильно защитить собачьи лапы ото льда и реагентов Ботинки или воск?
Как правильно защитить собачьи лапы ото льда и реагентов

Как правильно защитить собачьи лапы ото льда и реагентов
Ботинки или воск?

«Гуляй Виляй» — поиск выгульщиков, ситтеров и нянь для собак

Первый конкурент «Собаки-гуляки»

«Гуляй Виляй» — поиск выгульщиков, ситтеров и нянь для собак

Как сделать свой офис dog-friendly
ПРОМО
Как сделать свой офис dog-friendly И почему животных можно и нужно приводить на работу
Как сделать свой офис dog-friendly
ПРОМО

Как сделать свой офис dog-friendly
И почему животных можно и нужно приводить на работу

Кошки и собаки ждут новых хозяев на «Трехгорке»

Фестиваль пройдет 7 декабря

Кошки и собаки ждут новых хозяев на «Трехгорке»

Хвостатый сотрудник: Почему животным в офисе место
СПЕЦПРОЕКТ
Хвостатый сотрудник: Почему животным в офисе место Герои рассказывают, как это работает на практике
Хвостатый сотрудник: Почему животным в офисе место
СПЕЦПРОЕКТ

Хвостатый сотрудник: Почему животным в офисе место
Герои рассказывают, как это работает на практике

Сколько россияне тратят на домашних животных

Чаще всего оплачивают питание и ветеринаров

Сколько россияне тратят на домашних животных

На Artplay пройдет крупнейший «Догмаркет». Там можно обнять собак

На мероприятии распродадут товары для питомцев и соберут деньги на помощь бездомным животным

На Artplay пройдет крупнейший «Догмаркет». Там можно обнять собак

В Бутове пройдет выставка-пристройство бездомных животных «Юна-фест»

Москвичи смогут бесплатно забрать привитых кошек и собак

В Бутове пройдет выставка-пристройство бездомных животных «Юна-фест»

В «Яме» пройдет костюмированная вечеринка для собак «Пёси-пати»

У каждого участника будет одна минута на показ наряда

В «Яме» пройдет костюмированная вечеринка для собак «Пёси-пати»

Завтра пройдет благотворительный фестиваль собак из приютов

Новым хозяевам дадут подарки

Завтра пройдет благотворительный фестиваль собак из приютов

Правительство утвердило список опасных пород собак (обновлено)

Всего их 12

Правительство утвердило список опасных пород собак (обновлено)

В московских парках открылась фотовыставка о собаках из приютов

Животных с фотографий можно забрать домой

В московских парках открылась фотовыставка о собаках из приютов

Москвичи смогут выбрать собаку в Новодевичьем парке

Те, кто не собирается брать питомца, могут поиграть с ним

Москвичи смогут выбрать собаку в Новодевичьем парке

В «Сокольниках» пройдет фестиваль домашних животных с йогой и мяу-караоке

Выгулять своих животных можно убдет в отдельной зоне

В «Сокольниках» пройдет фестиваль домашних животных с йогой и мяу-караоке

Проект rrrrrrr с историями о домашних животных

Все рассказы сопровождают небольшой анкетой с личными данными животного

Проект rrrrrrr с историями о домашних животных

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет «Зеленая суббота» со свопами и лекциями об экологии

Здесь же можно будет сдать макулатуру, старую одежду и технику

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет «Зеленая суббота» со свопами и лекциями об экологии

Собаки в барах

Собаки в барахОвчарка, сиба-ину, фокстерьер и аляскинский маламут, которым не чужд бархоппинг

Собаки в барах

Собаки в барах
Овчарка, сиба-ину, фокстерьер и аляскинский маламут, которым не чужд бархоппинг

На Даниловском рынке откроется дог-паркинг

Оставить собаку можно бесплатно

На Даниловском рынке откроется дог-паркинг

На что живут выгульщики собак
На что живут выгульщики собак Как понять психологию животных, почему поводок нужно привязывать к телу и сколько платят за часы прогулок
На что живут выгульщики собак

На что живут выгульщики собак
Как понять психологию животных, почему поводок нужно привязывать к телу и сколько платят за часы прогулок

В Artplay пройдет выставка кошек и собак из приютов

На «Юна-фесте» также можно будет принять участие в мастер-классах и благотворительном маркете

В Artplay пройдет выставка кошек и собак из приютов

Коллекция для собак и кошек от IKEA

В продажу уже поступили миски для еды, подушки для сна, когтеточки и домики

Коллекция для собак и кошек от IKEA

В Академическом районе появились диспенсеры с пакетами для уборки за собакой

Сервис «Собака-гуляка» планирует устанавливать диспенсеры и в других районах Москвы

В Академическом районе появились диспенсеры с пакетами для уборки за собакой

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ