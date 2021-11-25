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Простые числа25 ноября 2021

Сколько россияне тратят на котов и собак Что попадает в рацион питомцев и как часто они бывают у ветеринара

Сколько россияне тратят на котов и собак

Домашние животные — это статья расходов, на которой совершенно не хочется экономить. Кажется, что себе можно взять еду попроще и отказаться от органической зеленой гречки в пользу обычной, но своему питомцу нужно непременно покупать только лучший корм. ВЦИОМ и Royal Canin узнали, все ли россияне разделяют эту точку зрения, сколько горожане и жители сел тратят на питание собак и котов и часто ли водят их к ветеринару.

2 392 рубля

тратит в среднем хозяин собаки на ее питание

1 956 рублей

средние ежемесячные траты на питание кошки

2 925 рублей

уходит на корм для собаки у москвичей и петербуржцев

2 491 рубль

отдают за корм для кошки в месяц жители обеих столиц

26 %

опрошенных собачников покупают только готовый корм

51 %

владельцев кошек кормит их только покупными готовыми кормами

18–24 года

возраст хозяев, тратящих больше всего — 2 986 рублей на собаку и 2 419 рублей на кошку

20 %

опрошенных считают, что животные должны питаться домашней едой (и ошибаются)

в 1,5 раза чаще

питомцев вакцинируют
хозяева-зожники,
чем те, кто за своим здоровьем не следит

49 %

владельцев регулярно
делают прививки
своим животным, а 30 % раз в год водят их на профилактические осмотры

Обложка: chendongshan – stock.adobe.com

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