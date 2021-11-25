Сколько россияне тратят на котов и собак

Домашние животные — это статья расходов, на которой совершенно не хочется экономить. Кажется, что себе можно взять еду попроще и отказаться от органической зеленой гречки в пользу обычной, но своему питомцу нужно непременно покупать только лучший корм. ВЦИОМ и Royal Canin узнали, все ли россияне разделяют эту точку зрения, сколько горожане и жители сел тратят на питание собак и котов и часто ли водят их к ветеринару.