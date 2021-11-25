Сколько россияне тратят на котов и собак Что попадает в рацион питомцев и как часто они бывают у ветеринара
Домашние животные — это статья расходов, на которой совершенно не хочется экономить. Кажется, что себе можно взять еду попроще и отказаться от органической зеленой гречки в пользу обычной, но своему питомцу нужно непременно покупать только лучший корм. ВЦИОМ и Royal Canin узнали, все ли россияне разделяют эту точку зрения, сколько горожане и жители сел тратят на питание собак и котов и часто ли водят их к ветеринару.
2 392 рубля
тратит в среднем хозяин собаки на ее питание
1 956 рублей
средние ежемесячные траты на питание кошки
2 925 рублей
уходит на корм для собаки у москвичей и петербуржцев
2 491 рубль
отдают за корм для кошки в месяц жители обеих столиц
26 %
опрошенных собачников покупают только готовый корм
51 %
владельцев кошек кормит их только покупными готовыми кормами
18–24 года
возраст хозяев, тратящих больше всего — 2 986 рублей на собаку и 2 419 рублей на кошку
20 %
опрошенных считают, что животные должны питаться домашней едой (и ошибаются)
в 1,5 раза чаще
питомцев вакцинируют
хозяева-зожники,
чем те, кто за своим здоровьем не следит
49 %
владельцев регулярно
делают прививки
своим животным, а 30 % раз в год водят их на профилактические осмотры
Обложка: chendongshan – stock.adobe.com