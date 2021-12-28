Как искать потерявшихся котов и собак И что нужно сделать заранее, чтобы предотвратить пропажу
В день по всей России пропадает около тысячи животных, в основном собак, а в новогодние праздники — в два раза больше. Чаще всего собаки сбегают от хозяев на улице, испугавшись звуков и вспышек петард, а коты могут выскользнуть за дверь во время новогодних вечеринок. Рассказываем, как искать животное и что нужно сделать, чтобы предотвратить пропажу питомца.
Как искать потерявшуюся собаку
Обычно собаки убегают от хозяев, сильно испугавшись: резкого громкого звука, другого животного, человека. Как объясняет зоопсихолог Саша Рауш, в состоянии паники собака просто бежит, для нее самое главное — скрыться от опасности. А когда она осознает, что потеряла хозяина, снова испугается и будет либо бегать и искать человека, либо попытается вернуться к дому. При самом удачном раскладе, если питомец находится в пределах знакомого района, он, вероятно, найдет дорогу домой, но вообще он может находиться где угодно — прибиться к бездомным собакам, собирать мусор на земле, тыкаться в подъездные двери, бегать за людьми, напоминающими хозяев.
В первые пару часов после пропажи стоит проверить, не вернулась ли собака домой. Если ее нет, то пора прочесывать район. Подзывайте собаку голосом, возьмите что-то из ее любимых лакомств (пусть даже это будет то, что обычно под запретом). Недавно в аэропорту Домодедово сбежавшую собаку Еву нашли с помощью одежды хозяйки: Еву приманили на знакомый запах, а потом поймали в переноску. Но такой метод сработает, только если собака находится на какой-то ограниченной территории, как было с аэропортом, огороженном заборами. В остальных случаях животное может убежать и за 20 километров от места, где оно потерялось.
Если за несколько часов животное не нашлось, нужно распечатать и развесить объявления. В объявлении должны быть фото морды и в полный рост, информация о животном (кличка, порода, пол, особые приметы) и ваши контактные данные. Лучше, чтобы фотографии были цветными. Если дома нет цветного принтера, обратитесь в любой копировальный центр, некоторые работают круглосуточно, например «Копирка». Лучшие места для расклейки объявлений — рядом с ветклиниками, зоомагазинами, собачьими площадками. Туда приходят люди, у которых есть свои животные, они могли встречать вашу собаку во время прогулки и просто больше склонны обращать внимание на собак. Но не помешает наклеить объявления и на доски возле подъездов и магазинов.
Объявления нужно разместить во всех районных группах в Facebook и «ВКонтакте», районных и домовых чатах. Собаки могут перемещаться на достаточно большие расстояния (иногда даже уезжают на общественном транспорте), так что скопируйте объявления еще и в группы соседних районов. Если собака породистая, стоит написать еще и заводчику (на него могут выйти по клейму, которое ставят на ухо или бедро животным) и в породные команды помощи. Вот некоторые из них: «АлабайХелп», «Команда помощи ротвейлерам», «Команда помощи кавказским овчаркам», «Команда помощи шпицам», «ЙоркХелп», «Найден/потерян лабрадор». Также можно позвонить в ветклиники и приюты своего района — люди могли найти животное на улице и сразу отвести его туда, даже не проверяя соцсети.
Будьте готовы, что по объявлениям вам будут писать и звонить не только бдительные соседи и неравнодушные собачники, но и мошенники. Они обычно требуют перевести деньги за информацию о месте, где сейчас находится животное, могут даже сказать, что оно ранено. В шоковом состоянии легче поддаться на их уловки (чем обычно мошенники и пользуются), но не вступайте с ними в переписки, а звонки с просьбой о деньгах сразу сбрасывайте.
Есть еще специальные сервисы, которые помогают искать животных, например Pet911 и «Хвост удачи». Они работают по одному принципу: нужно загрузить фото животного и ждать, что кто-то на него откликнется. Но пользоваться такими сервисами не слишком удобно. В Pet911 собрана база потерявшихся и найденных животных со всей России, а поиск работает только по номеру объявления, а не по породе или какой-то особой примете, например отсутствию одного уха. В «Хвосте удачи» хотя и используются нейросети, они ищут животное только среди фотографий, которые другие пользователи загрузили в базу, алгоритмы не могут обрабатывать объявления из соцсетей. Поиск пропавших питомцев есть также на портале Mos.ru, но это просто своего рода доска объявлений, и сработает она явно хуже районных групп и чатов.
Как искать пропавшего кота
Саша Рауш объясняет, что домашние кошки с улицей не знакомы, потому для них побег представляет даже большую опасность, чем для собак. Кот может попасть под машину (хотя это грозит всем животным), замерзнуть или стать жертвой бродячих собак. Но потерявшиеся коты, в отличие от собак, не убегают далеко от дома. В многоэтажном доме они могут ходить по этажам, сидеть под дверями, пытаясь попасть в квартиру. В первую очередь стоит проверить подъезд и опросить соседей.
Если от квартиры или дома легко попасть сразу на улицу, искать кота нужно по подвалам. Обычно они ищут укрытия и забиваются в первое попавшееся укромное место. Искать кота нужно у теплых мест, где животных обычно прикармливают, к примеру, около магазинов или кафе. Но, испугавшись, кошка может и убежать далеко от дома, так что нужно осмотреть еще и соседние дворы и подвалы домов. Также на поиски стоит взять с собой переноску, так как кошка в состоянии стресса может вырваться из рук и снова убежать.
После проверки всех укромных и теплых мест стратегия такая же, как при поиске собак: объявления на улице и в соцсетях, опрос соседей, обзвон ветеринарных клиник и приютов. Если кошка выпала из окна, ее могут найти прохожие и отнести в ветклинику не для поиска владельца, а чтобы помочь.
Что делать после того, как животное нашлось
Если это животное вакцинировано, то оно защищено от основных вирусных инфекций, которые оно может подхватить на улице. Если же нет, ветеринарный врач Анна Коротченкова советует отвести животное в клинику, сдать анализы на инфекции и наличие паразитов. На улице животное может легко подхватить блох, особенно в холодное время года: кошки идут в подвалы, а собаки — на теплотрассы, где собираются другие, бездомные и инфицированные животные.
Даже если вы заметили блох на шерсти, Анна не рекомендует самостоятельно мыть кошку или собаку специальным шампунем или наносить капли на холку. Ваш питомец мог подхватить инфекцию, и после возвращения домой продолжается ее инкубационный период. А средства от паразитов, даже самые современные, — это интоксикация для организма, которая может усугубить течение болезни у ослабленного животного. Если возможности сдать анализы в ветклинике нет, перед обработкой от паразитов стоит выждать хотя бы неделю и использовать комплексные капли на холку, а не таблетки.
Даже оказавшись снова дома, некоторое время животное может отказываться от еды и искать укромные места, чтобы спрятаться. Особенно это характерно для кошек, которые впервые в жизни оказались на улице и теперь испытывают сильный стресс.
Как предотвратить пропажу животного
Прежде всего, нужно чипировать животных, причем как собак, регулярно бывающих на улице, так и кошек. Чип вшивается в холку — это пусть и довольно болезненная, но разовая процедура, и в целом животные переносят ее не хуже, чем прививку. В случае если кошку или собаку найдут незнакомые люди, они смогут привести ее в ветклинику, там считают данные, записанные на чип, и свяжутся с хозяином, то есть с вами.
Даже если собака никогда в жизни не убегала, это не гарантия того, что она не испугается и не рванет от хозяина, когда кто-то в десятке метров от нее взорвет петарду. Саша Рауш не рекомендует спускать с поводка даже спокойных собак. Если хочется дать питомцу побегать, то подойдет поводок длиной 10–15 метров. Чем заметнее животное, тем сложнее его потерять. Можно надеть на него светящийся ошейник, одежду со светоотражающими элементами. На шее обязательно должен быть адресник (хорошие есть, например, у Sharik Dog, у них надежный крепеж и не затираются цифры).
На прогулке важно не нервничать самим, так как животные улавливают эмоции хозяев. Даже если рядом происходит что-то неожиданное, к примеру, взрывается петарда, нужно отреагировать максимально спокойно, отвлечь собаку лакомством. Если собака запаниковала, поддержите ее: присядьте на корточки, сделайте домик из рук и колен, куда собака могла бы уткнуться, накройте собаку курткой, возьмите на ручки, погладьте. Не надо причитать и говорить с жалостливой интонацией, наоборот, интонация должна быть ласковой и ободряющей. Можно раскидать по земле лакомства, так как поиск еды задействует парасимпатическую нервную систему и помогает успокоиться. Не надо думать, что собака потом будет больше подбирать с земли мусор и еду. Наоборот, это является одним из способов профилактики подбора: собака достаточно умное животное, чтобы видеть разницу между своими лакомствами и каким-нибудь плесневелым хлебом. С помощью этого упражнения легализуется потребность в поиске еды на улице, благодаря чему у собаки больше нет потребности есть черствый хлеб. Когда успокоить собаку не удается, остается только пойти домой или, если дом далеко, в ближайшее безопасное место — магазин, кафе, подъезд.
Когда собака начинает убегать от хозяина, в идеале на этот случай нужно иметь команду экстренного подзыва — какой-то звук, который всегда привлекает внимание. Если она оборачивается хоть на секунду, начните бежать от собаки, глядя на нее. В этом случае она, скорее всего, рефлекторно побежит за хозяином. Если же человек бежит за собакой, получится обратный эффект — она запаникует. Человек больше собаки в зависимости от породы в три-семь раз (для примера: в семь раз больше человека жираф), и кто-то настолько большой и бегущий только добавит страха в такой ситуации.
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