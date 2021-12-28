Как искать потерявшихся котов и собак

Как искать потерявшуюся собаку

Обычно собаки убегают от хозяев, сильно испугавшись: резкого громкого звука, другого животного, человека. Как объясняет зоопсихолог Саша Рауш, в состоянии паники собака просто бежит, для нее самое главное — скрыться от опасности. А когда она осознает, что потеряла хозяина, снова испугается и будет либо бегать и искать человека, либо попытается вернуться к дому. При самом удачном раскладе, если питомец находится в пределах знакомого района, он, вероятно, найдет дорогу домой, но вообще он может находиться где угодно — прибиться к бездомным собакам, собирать мусор на земле, тыкаться в подъездные двери, бегать за людьми, напоминающими хозяев.

В первые пару часов после пропажи стоит проверить, не вернулась ли собака домой. Если ее нет, то пора прочесывать район. Подзывайте собаку голосом, возьмите что-то из ее любимых лакомств (пусть даже это будет то, что обычно под запретом). Недавно в аэропорту Домодедово сбежавшую собаку Еву нашли с помощью одежды хозяйки: Еву приманили на знакомый запах, а потом поймали в переноску. Но такой метод сработает, только если собака находится на какой-то ограниченной территории, как было с аэропортом, огороженном заборами. В остальных случаях животное может убежать и за 20 километров от места, где оно потерялось.

Если за несколько часов животное не нашлось, нужно распечатать и развесить объявления. В объявлении должны быть фото морды и в полный рост, информация о животном (кличка, порода, пол, особые приметы) и ваши контактные данные. Лучше, чтобы фотографии были цветными. Если дома нет цветного принтера, обратитесь в любой копировальный центр, некоторые работают круглосуточно, например «Копирка». Лучшие места для расклейки объявлений — рядом с ветклиниками, зоомагазинами, собачьими площадками. Туда приходят люди, у которых есть свои животные, они могли встречать вашу собаку во время прогулки и просто больше склонны обращать внимание на собак. Но не помешает наклеить объявления и на доски возле подъездов и магазинов.

Объявления нужно разместить во всех районных группах в Facebook и «ВКонтакте», районных и домовых чатах. Собаки могут перемещаться на достаточно большие расстояния (иногда даже уезжают на общественном транспорте), так что скопируйте объявления еще и в группы соседних районов. Если собака породистая, стоит написать еще и заводчику (на него могут выйти по клейму, которое ставят на ухо или бедро животным) и в породные команды помощи. Вот некоторые из них: «АлабайХелп», «Команда помощи ротвейлерам», «Команда помощи кавказским овчаркам», «Команда помощи шпицам», «ЙоркХелп», «Найден/потерян лабрадор». Также можно позвонить в ветклиники и приюты своего района — люди могли найти животное на улице и сразу отвести его туда, даже не проверяя соцсети.

Будьте готовы, что по объявлениям вам будут писать и звонить не только бдительные соседи и неравнодушные собачники, но и мошенники. Они обычно требуют перевести деньги за информацию о месте, где сейчас находится животное, могут даже сказать, что оно ранено. В шоковом состоянии легче поддаться на их уловки (чем обычно мошенники и пользуются), но не вступайте с ними в переписки, а звонки с просьбой о деньгах сразу сбрасывайте.

Есть еще специальные сервисы, которые помогают искать животных, например Pet911 и «Хвост удачи». Они работают по одному принципу: нужно загрузить фото животного и ждать, что кто-то на него откликнется. Но пользоваться такими сервисами не слишком удобно. В Pet911 собрана база потерявшихся и найденных животных со всей России, а поиск работает только по номеру объявления, а не по породе или какой-то особой примете, например отсутствию одного уха. В «Хвосте удачи» хотя и используются нейросети, они ищут животное только среди фотографий, которые другие пользователи загрузили в базу, алгоритмы не могут обрабатывать объявления из соцсетей. Поиск пропавших питомцев есть также на портале Mos.ru, но это просто своего рода доска объявлений, и сработает она явно хуже районных групп и чатов.