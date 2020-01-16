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«Ветсити»: От спасения щенков до ветклиники за 500 миллионов рублей — со стоматологией, ИВЛ и фитнесом для кошек и собак
«Ветсити»: От спасения щенков до ветклиники за 500 миллионов рублей — со стоматологией, ИВЛ и фитнесом для кошек и собак
«Ветсити»: От спасения щенков до ветклиники за 500 миллионов рублей — со стоматологией, ИВЛ и фитнесом для кошек и собак

«Ветсити»: От спасения щенков до ветклиники за 500 миллионов рублей — со стоматологией, ИВЛ и фитнесом для кошек и собак

Для самых любимых: 14 подарков для котов и собак к 14 февраля
Для самых любимых: 14 подарков для котов и собак к 14 февраля Интеллектуальные игры, гаджеты и самая модная одежда
Для самых любимых: 14 подарков для котов и собак к 14 февраля

Для самых любимых: 14 подарков для котов и собак к 14 февраля
Интеллектуальные игры, гаджеты и самая модная одежда

Как работает детский сад для собак в Москве
Как работает детский сад для собак в Москве Все, что нужно знать о социализации щенков (и их хозяев)
Как работает детский сад для собак в Москве

Как работает детский сад для собак в Москве
Все, что нужно знать о социализации щенков (и их хозяев)

Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных
Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных Чтобы упитанные коты и большие собаки могли безопасно летать на самолетах
Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных

Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных
Чтобы упитанные коты и большие собаки могли безопасно летать на самолетах

Какую собаку заводить аллергику?
Какую собаку заводить аллергику? Топ гипоаллергенных собак по версии РКФ
Какую собаку заводить аллергику?

Какую собаку заводить аллергику?
Топ гипоаллергенных собак по версии РКФ

За время карантина россияне стали чаще покупать домашних животных

Кошек россияне покупают чаще собак

За время карантина россияне стали чаще покупать домашних животных
Кошек россияне покупают чаще собак

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев

Вам предложат выбрать питомца из приютов Москвы и Петербурга

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев
Вам предложат выбрать питомца из приютов Москвы и Петербурга

Сайт знакомств с собаками из приюта

Креативный проект студии Petrick с приютом «Супер Собака»

Сайт знакомств с собаками из приюта
Креативный проект студии Petrick с приютом «Супер Собака»

«Счастливый животик»: Доставка домашней еды для собак

С почти человеческим меню

«Счастливый животик»: Доставка домашней еды для собак
С почти человеческим меню

«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными

В поддержку кошек и собак, которые ищут дом

«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными
В поддержку кошек и собак, которые ищут дом

Как стать фостерным родителем для щенка
Как стать фостерным родителем для щенка И о чем нужно знать, принимая животное на передержку
Как стать фостерным родителем для щенка

Как стать фостерным родителем для щенка
И о чем нужно знать, принимая животное на передержку

Экспертное мнение: Наши интервью о происходящем в мире
Экспертное мнение: Наши интервью о происходящем в мире Беседуем с доминатрикс, королями недвижимости и зоопсихологом
Экспертное мнение: Наши интервью о происходящем в мире

Экспертное мнение: Наши интервью о происходящем в мире
Беседуем с доминатрикс, королями недвижимости и зоопсихологом

Москвичи смогут взять питомца из приюта с доставкой на дом (обновлено)

Его привезут волонтеры

Москвичи смогут взять питомца из приюта с доставкой на дом (обновлено)
Его привезут волонтеры

Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании

Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании«Забрать собаку с улицы проще простого. Дальнейшая судьба животного — вот это проблема»

Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании

Зоопсихолог — о неисправимых собаках и гуманном воспитании
«Забрать собаку с улицы проще простого. Дальнейшая судьба животного — вот это проблема»

Как защитить домашних животных от коронавируса и можно ли от них заразиться

Отвечают ветеринары

Как защитить домашних животных от коронавируса и можно ли от них заразиться
Отвечают ветеринары

Как взять породистую собаку бесплатно
Как взять породистую собаку бесплатно Рассказывают кураторы породных команд помощи
Как взять породистую собаку бесплатно

Как взять породистую собаку бесплатно
Рассказывают кураторы породных команд помощи

Каково жить с очень большой и милой собакой
Каково жить с очень большой и милой собакой Переехать за город, чтобы дать больше простора белоснежному другу
Каково жить с очень большой и милой собакой

Каково жить с очень большой и милой собакой
Переехать за город, чтобы дать больше простора белоснежному другу

Поиск кошек и собак из приютов на сайте IKEA

Простой способ найти себе новых друзей

Поиск кошек и собак из приютов на сайте IKEA
Простой способ найти себе новых друзей

Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. В соцсетях жаловались, что там издеваются над собаками

Парк будет закрыт «до выяснения обстоятельств»

Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. В соцсетях жаловались, что там издеваются над собаками
Парк будет закрыт «до выяснения обстоятельств»

На «Винзаводе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных

Приходите за новым другом

На «Винзаводе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных
Приходите за новым другом

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