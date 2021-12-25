Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень Крем-суп с копченым лососем, тыквенный с кедровыми орешками и пармезаном, из кабачков с авокадо и еще два
Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень Крем-суп с копченым лососем, тыквенный с кедровыми орешками и пармезаном, из кабачков с авокадо и еще два
Ra'men: Рамен-бар на Цветном бульваре от создателей J'Pan
В меню — рамены, закуски, драфтовые коктейли и саке
Лапшичная PHO Fighters разработала блюдо специально к фестивалю «Боль»
Суп «Фо Боль» на месяц введут и в основное меню
«Суп-кафе» открывается после реконструкции
Главное блюдо в меню — суп, здесь его 44 вида по цене 80-260 рублей за 300 миллилитров
Мясное меню в Delicatessen по воскресеньям
Бар и ресторан Delicatessen теперь работает по воскресеньям
События недели: Лана Дель Рей, BadBadNotGood и выставка Playtime Дайджест городских событий этой недели: Оскар Рабин в «Мультимедиа Арт Музее», фестиваль Seasons More Amore и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Лана Дель Рей, BadBadNotGood и выставка Playtime Дайджест городских событий этой недели: Оскар Рабин в «Мультимедиа Арт Музее», фестиваль Seasons More Amore и ещё несколько событий из календаря The Village.
SUP Media и «Рамблер-Афишу» возглавит бывший топ-менеджер Apple
Пётр Захаров проработал в корпорации 16 лет
«Рамблер-Афиша» и «СУП Медиа» объединились
Председателем совета директоров объединённой компании станет Александр Мамут
Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Время есть: Репортаж с аюрведического кулинарного мастер-класса Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В новом выпуске — мастер-класс аюрведической кухни в кафе «Суп».
Время есть: Репортаж с аюрведического кулинарного мастер-класса Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В новом выпуске — мастер-класс аюрведической кухни в кафе «Суп».
Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2 The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару. Во втором выпуске: окрошки, свекольники и супы на основе йогурта, гороха и огурцов.
Холодный расчёт: 14 летних томатных супов The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару.
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
Морковное чудо Недавно была в Москве и порадовала себя визитом в "Море внутри". Первое на что в меню я обратила внимание - это интересные супы, и рискнула попробовать. "Морковное чудо" - само название-то чего стоит. Вот так я влюбилась в летнюю веранду и чудо-суп.
Суп-пюре с шампиньонами и картофелем В жизни любой девушки наступает момент, когда она начинает готовить. И этот суп был первый, какой я приготовила. Он очень простой, сытный, быстрый, вкусный и легкий)
Тыквенный крем-суп Замечательный сайт eda.ru (детище журнала "Афиша") всегда радует рецептами вкусной еды. Экспериментируя с изготовлением различных супов-пюре, я решила попробовать этот рецепт. И получился довольно необычный, но, тем не менее, вкусный крем-суп из тыквы. Процесс готовки запечатлила через объектив и решила поделиться с вами. В потоке можно найти еще несколько рецептов тыквенных супов, но...
Суп-пюре из брокколи с креветками Летом как никогда хочется чего-нибудь свежего и сытного, чтоб восполнить необходимые для сдачи сессии и прогулок до утра силы. Вашему вниманию предлагается супервкусный сливочный суп-пюре из брокколи с креветками. Уверена, что это нежнейшее блюдо не оставит вас равнодушными!
Суп из спаржи с грибами Хочу поделиться с любителями зеленой спаржи рецептом изысканного супа-пюре. Этот необычный суп вполне достоин того, чтобы удивить им гостей.
Crema di zucchine e funghiСуп-пюре из цуккини и грибов Очень вкусный и быстрый суп-пюре из шампиньонов и цуккини. Обожаю его, готовить и поедать. Он очень нежный, не особо тяжелый и сытный:)
Рыбный суп по-португальски Представляю вашему вниманию чудесный рыбный суп.
Сытная похлёбка Похлёбка из репы и чечевицы на бульоне из копчёных свиных рёбрышек. Творчески переработанный рецепт с какого-то кулинарного сайта.
Мисо-суп с вариациями Суп мисо - отличное кулинарное изобретение, которое придется по вкусу всем, ибо ваша фантазия и возможности касательно него совершенно безграничны!
Pappa al pomodoroТоматный суп Хочется поделиться рецептом чудесного итальянского супа.
Итальянский обед Итальянская кухня для большинства людей - это пицца, ризотто и макароны (или паста). Однако при более детальном знакомстве с рецептами итальянской кухни многие выясняют, что в Италии нет как таковой национальной кухни, поскольку и сама Италия как единое государство в современных границах существует немногим более одного столетия. В различных провинциях можно найти рецепты, характерные...
Сырный суп Я попробовала это блюдо у подруги, и с тех пор оно стало моим любимым среди супов. Потому что очень сытно, быстрей всех готовится, и в детстве я не сидела тоскливо над тарелкой с сырным супом.
Гороховый суп-пюре Гороховый суп - звучит смешно и даже немного стремно, но это так вкусно.
Гороховый суп-пюре Гороховый суп - звучит смешно и даже немного стремно, но это так вкусно.
Крем-суп из цветной капусты Этот рецепт давно был вычитан из журнала Афиша-еда, но только сегодня испробован на себе. Обычно супы-пюре не вызывают у меня ни отвращения, ни дикого восторга, но этот суп меня поразил. По вкусовым качествам и приятности потребления он может сравниться разве что с сельдереевым и тыквенным супами, которые прочно вошли в употребление на моей кухне.
Крем-суп из цветной капусты Этот рецепт давно был вычитан из журнала Афиша-еда, но только сегодня испробован на себе. Обычно супы-пюре не вызывают у меня ни отвращения, ни дикого восторга, но этот суп меня поразил. По вкусовым качествам и приятности потребления он может сравниться разве что с сельдереевым и тыквенным супами, которые прочно вошли в употребление на моей кухне.
Щавелевый суп Думаю, каждый из нас ел в детстве щавелевый суп. Он так же знаменит, как борщ, но его в основном готовят только летом. Очень прост и вкусен в приготовлении. Рецепт на 3 порции:
Суп-крем из спаржи Спаржу и репчатый лук нарезать соломкой и обжаривать на сливочном масле в течение пары минут. Добавить бульон и выпарить его наполовину. Затем - сливки, соль, белый перец. Снять овощи с огня, остудить и взбить в блендере до однородной массы. Протереть через сито. Суп подавать с молочной пенкой, луком сибулет и жареной креветкой.
МИСО СУП В рецепте есть 2 ингридиента, которые не везде продаются. Это паста мисо и тофу.Пасту мисо можно купить в Стокмане или Азбуке вкуса. Что касается тофу то он бывает в Перекрестке, так же есть японский супермаркет "Джапро" на проспекте мира, там я думаю всё это тоже есть (правда я последний раз там был давно) также там большой ассортимент рыбы для приготовления суши.
Сладкий кукурузный суп с курицей Многие, наверное, пробовали это блюдо в Якитории. Оказалось, что его не так сложно готовить в домашних условиях. Суп конечно на любителя, но попробовать никогда не поздно)
Тыквенный суп пюре Недавно рыскала в холодильнике в поисках еды и нашла кусок тыквы, купленный мамой пару дней назад, недолго думая, решила приготовить суп. И на мое же удивление не зря. Теперь раз в месяц точно бегаю в магазин за тыквой) Делается все очень легко, быстро и доступно!
Рестобар суп вино В этом рестобаре суп возведен в гастрономический культ. Его предлагают к аперитиву, приносят в качестве основного блюда и на десерт вместе с шоколадными трюфелями.
Любимый суп Уорхола Возможно, многие из нас никогда и не пробовали этот продукт на вкус(только, пожалуй sochnii и dyushess могут быть точно в этом «уличены» в комментариях к еще одному посту, связанному с супом). Но совершенно точно – «любимому супу Энди Уорхола» в известности не откажешь. Из просто популярного продукта, он превратился в один из символов своего времени – наряду с кока-колой, американским...