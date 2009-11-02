Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень Крем-суп с копченым лососем, тыквенный с кедровыми орешками и пармезаном, из кабачков с авокадо и еще два
Готовим и согреваемся: 5 несложных рецептов супов на осень Крем-суп с копченым лососем, тыквенный с кедровыми орешками и пармезаном, из кабачков с авокадо и еще два
SUP Media и «Рамблер-Афишу» возглавит бывший топ-менеджер Apple
Пётр Захаров проработал в корпорации 16 лет
SUP Media и «Рамблер-Афишу» возглавит бывший топ-менеджер Apple Пётр Захаров проработал в корпорации 16 лет
«Рамблер-Афиша» и «СУП Медиа» объединились
Председателем совета директоров объединённой компании станет Александр Мамут
«Рамблер-Афиша» и «СУП Медиа» объединились Председателем совета директоров объединённой компании станет Александр Мамут
Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2 The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару. Во втором выпуске: окрошки, свекольники и супы на основе йогурта, гороха и огурцов.
Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2 The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару. Во втором выпуске: окрошки, свекольники и супы на основе йогурта, гороха и огурцов.
Холодный расчёт: 14 летних томатных супов The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару.
Холодный расчёт: 14 летних томатных супов The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару.
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
Морковное чудо Недавно была в Москве и порадовала себя визитом в "Море внутри". Первое на что в меню я обратила внимание - это интересные супы, и рискнула попробовать. "Морковное чудо" - само название-то чего стоит. Вот так я влюбилась в летнюю веранду и чудо-суп.
Морковное чудо Недавно была в Москве и порадовала себя визитом в "Море внутри". Первое на что в меню я обратила внимание - это интересные супы, и рискнула попробовать. "Морковное чудо" - само название-то чего стоит. Вот так я влюбилась в летнюю веранду и чудо-суп.
Суп-пюре с шампиньонами и картофелем В жизни любой девушки наступает момент, когда она начинает готовить. И этот суп был первый, какой я приготовила. Он очень простой, сытный, быстрый, вкусный и легкий)
Суп-пюре с шампиньонами и картофелем В жизни любой девушки наступает момент, когда она начинает готовить. И этот суп был первый, какой я приготовила. Он очень простой, сытный, быстрый, вкусный и легкий)
Тыквенный крем-суп Замечательный сайт eda.ru (детище журнала "Афиша") всегда радует рецептами вкусной еды. Экспериментируя с изготовлением различных супов-пюре, я решила попробовать этот рецепт. И получился довольно необычный, но, тем не менее, вкусный крем-суп из тыквы. Процесс готовки запечатлила через объектив и решила поделиться с вами. В потоке можно найти еще несколько рецептов тыквенных супов, но...
Тыквенный крем-суп Замечательный сайт eda.ru (детище журнала "Афиша") всегда радует рецептами вкусной еды. Экспериментируя с изготовлением различных супов-пюре, я решила попробовать этот рецепт. И получился довольно необычный, но, тем не менее, вкусный крем-суп из тыквы. Процесс готовки запечатлила через объектив и решила поделиться с вами. В потоке можно найти еще несколько рецептов тыквенных супов, но...
Суп-пюре из брокколи с креветками Летом как никогда хочется чего-нибудь свежего и сытного, чтоб восполнить необходимые для сдачи сессии и прогулок до утра силы. Вашему вниманию предлагается супервкусный сливочный суп-пюре из брокколи с креветками. Уверена, что это нежнейшее блюдо не оставит вас равнодушными!
Суп-пюре из брокколи с креветками Летом как никогда хочется чего-нибудь свежего и сытного, чтоб восполнить необходимые для сдачи сессии и прогулок до утра силы. Вашему вниманию предлагается супервкусный сливочный суп-пюре из брокколи с креветками. Уверена, что это нежнейшее блюдо не оставит вас равнодушными!
Суп из спаржи с грибами Хочу поделиться с любителями зеленой спаржи рецептом изысканного супа-пюре. Этот необычный суп вполне достоин того, чтобы удивить им гостей.
Суп из спаржи с грибами Хочу поделиться с любителями зеленой спаржи рецептом изысканного супа-пюре. Этот необычный суп вполне достоин того, чтобы удивить им гостей.
Crema di zucchine e funghiСуп-пюре из цуккини и грибов Очень вкусный и быстрый суп-пюре из шампиньонов и цуккини. Обожаю его, готовить и поедать. Он очень нежный, не особо тяжелый и сытный:)
Crema di zucchine e funghiСуп-пюре из цуккини и грибов Очень вкусный и быстрый суп-пюре из шампиньонов и цуккини. Обожаю его, готовить и поедать. Он очень нежный, не особо тяжелый и сытный:)
Рыбный суп по-португальски Представляю вашему вниманию чудесный рыбный суп.
Рыбный суп по-португальски Представляю вашему вниманию чудесный рыбный суп.
Сытная похлёбка Похлёбка из репы и чечевицы на бульоне из копчёных свиных рёбрышек. Творчески переработанный рецепт с какого-то кулинарного сайта.
Сытная похлёбка Похлёбка из репы и чечевицы на бульоне из копчёных свиных рёбрышек. Творчески переработанный рецепт с какого-то кулинарного сайта.
Мисо-суп с вариациями Суп мисо - отличное кулинарное изобретение, которое придется по вкусу всем, ибо ваша фантазия и возможности касательно него совершенно безграничны!
Мисо-суп с вариациями Суп мисо - отличное кулинарное изобретение, которое придется по вкусу всем, ибо ваша фантазия и возможности касательно него совершенно безграничны!
Pappa al pomodoroТоматный суп Хочется поделиться рецептом чудесного итальянского супа.
Pappa al pomodoroТоматный суп Хочется поделиться рецептом чудесного итальянского супа.
Итальянский обед Итальянская кухня для большинства людей - это пицца, ризотто и макароны (или паста). Однако при более детальном знакомстве с рецептами итальянской кухни многие выясняют, что в Италии нет как таковой национальной кухни, поскольку и сама Италия как единое государство в современных границах существует немногим более одного столетия. В различных провинциях можно найти рецепты, характерные...
Итальянский обед Итальянская кухня для большинства людей - это пицца, ризотто и макароны (или паста). Однако при более детальном знакомстве с рецептами итальянской кухни многие выясняют, что в Италии нет как таковой национальной кухни, поскольку и сама Италия как единое государство в современных границах существует немногим более одного столетия. В различных провинциях можно найти рецепты, характерные...
Сырный суп Я попробовала это блюдо у подруги, и с тех пор оно стало моим любимым среди супов. Потому что очень сытно, быстрей всех готовится, и в детстве я не сидела тоскливо над тарелкой с сырным супом.