Работников ЗАГСов обучат с помощью VR-технологий
Чтобы они смогли проводить незабываемые церемонии
«Мы поженились онлайн» Музыка из «Шрека» в пустом ЗАГСе, букет в виде эмодзи и свадебные гулянья в видеочате
В Москве открылись две новые площадки для регистрации брака. Одна из них — в ресторане «Савой»
А другая расположена в лофте на Ленинской Слободе
Покупать подарок или дарить деньги? Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам
Москвичи смогут заключить брак в океанариуме и храме Христа Спасителя
Для брачующихся откроют еще несколько необычных площадок — планетарий, Останкинскую башню и «Лужники»
Промокод «Ситимобила» на бесплатную поездку до ЗАГСа
Такси подвезет влюбленных на регистрацию брака в День влюбленных
Госдума разрешила самостоятельно выбирать дату регистрации брака
Желаемый день должен быть выбран в интервале от месяца до года
На что живут организаторы свадеб Стресс от работы, откаты декораторов и муки выбора торта
В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!»
В программе мероприятия — концерты, инсталляции художников, воркшопы и фуд-маркет
Два московских отдела ЗАГС будут регистрировать браки в новогодние праздники
Чтобы расписаться в праздники, следует подать заявку до 2 декабря
В Москве пройдет фестиваль мусульманской свадебной моды
Гости мероприятия смогут посетить показ свадебной одежды и церемонию никаха реальной пары
ЗАГС начал принимать заявки на регистрацию брака в Московском зоопарке
Зарегистрировать отношения в парке молодожены смогут по пятницам и субботам
Московский зоопарк начнет регистрировать браки
Мэр города Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
В московских ЗАГСах отменили живую музыку и фуршеты с шампанским
Сотрудникам ЗАГСов приходилось консультировать молодоженов о платных услугах сторонних предпринимателей
Сколько денег дарить на свадьбу? Спросили об этом у тренера по этикету, свадебных специалистов, ведущих и самих молодоженов
Килограммы тюля: 7 марок свадебных платьев до 25 тысяч рублей Масс-маркет Asos Bridal и другие доступные марки с белыми нарядами
Может ли девушка намекнуть парню, что пора задуматься о свадьбе? The Village узнал у специалистов, как правильно говорить о совместном будущем
На что живут фотографы The Village узнал, сколько зарабатывает и на что тратит деньги фотограф, специализирующийся на свадьбах
Сколько стоит сыграть свадьбу в Москве?С помощью экспертов The Village рассчитал стоимость московского свадебного торжества в экономичной, средней и дорогой ценовой категории
Сколько стоит сыграть
свадьбу в Москве? С помощью экспертов The Village рассчитал стоимость московского свадебного торжества в экономичной, средней и дорогой ценовой категории
Почему на свадьбах кричат «Горько!»? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
В девяти подмосковных музеях и усадьбах разрешили жениться
Теперь регистрация браков возможна в доме-музее Чайковского в Клину, в усадьбе Мараевых, в музее-заповеднике Чехова «Мелихово» и в усадьбе Шахматово
Госдума поддержала проведение обязательных тестов на ВИЧ перед свадьбой
Ранее с подобным предложением выступила главный санитарный врач России Анна Попова
На сколько сократилось количество свадеб в России
Сильнее всего спад проявился на Алтае и в Архангельской области
Секс-тренер, тунеядец, пластический хирург и другие Весь год The Village рассказывал, как работают представители разных профессий. В подборке лучших материалов — таксидермист, консультант «Большой тройки» и бездомный
Виталий Милонов требует расторжения брака двух девушек
Депутат Виталий Милонов требует расторжения брака двух девушек, который в пятницу зарегистрировали в петербургском загсе
В петербургском загсе женят двух невест
В «Фото дня» — бракосочетание двух невест в петербургском загсе
Когда рождаются москвичи? The Village выяснил, в какие месяцы рождаются, умирают, женятся и разводятся большинство москвичей
Молодожёны в парке «Коломенское» Теплоход, каток, торговый центр и машина — The Village узнал, где москвичи делают то самое предложение, от которого невозможно отказаться
На фестивале уличной еды Stay Hungry будут женить всех желающих
Фестиваль пройдёт 13 июля на территории Даниловской мануфактуры
Главный сплетник США запретил пользоваться соцсетями на его свадьбе
Гости, которые не могут провести и часа без гаджетов, смогут отправиться на свадьбу его партнёра по бизнесу — она состоится в тот же день
Находящийся в камбоджийской тюрьме Полонский решил жениться
Его гражданская жена Ольга Дерипаско уже успела посетить его в тюрьме строгого режима на окраине Пномпеня
Аслан и Людмила: Как женятся иностранцы в Москве Корреспондент The Village Мария Максимова провела субботнее утро у Савёловского ЗАГСа — единственного в Москве, где могут жениться иностранцы, — и узнала, при каких обстоятельствах познакомились пары.
Фильмы недели: «Горько!», «Пятая власть», «Облачно... 2: Месть ГМО» Беспощадная свадьба по-русски, Камбербатч в роли Ассанжа, нападение гамбургеров-мутантов — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Иллюзия обмана», «Судная ночь», «Большая свадьба» Фокусники-грабители, кровожадная молодёжь и неглиже Де Ниро — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы нашего проката.
Грибоедовский ЗАГС открылся после ремонта
В Грибоедовском дворце бракосочетаний началась регистрация браков.