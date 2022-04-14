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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько пар поженились в Москве в 2022 году (это рекорд последних семи лет!)
Цифра дня
14 апреля 2022

Сколько пар поженились в Москве в 2022 году (это рекорд последних семи лет!)

«Бургер Кинг» сыграет свадьбы в День всех влюбленных
9 февраля 2022

«Бургер Кинг» сыграет свадьбы в День всех влюбленных

Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект
Пока кредит не разлучит вас Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись
Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект

Пока кредит не разлучит вас
Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись

От шпица до корейской тетради
Спецпроект
От шпица до корейской тетради 3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей
От шпица до корейской тетради
Спецпроект

От шпица до корейской тетради
3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей

Российские марки, у которых стоит искать свадебные платья
Российские марки, у которых стоит искать свадебные платья
Российские марки, у которых стоит искать свадебные платья

Российские марки, у которых стоит искать свадебные платья

Работников ЗАГСов обучат с помощью VR-технологий

Чтобы они смогли проводить незабываемые церемонии

Работников ЗАГСов обучат с помощью VR-технологий

«Мы поженились онлайн»
«Мы поженились онлайн» Музыка из «Шрека» в пустом ЗАГСе, букет в виде эмодзи и свадебные гулянья в видеочате
«Мы поженились онлайн»

«Мы поженились онлайн»
Музыка из «Шрека» в пустом ЗАГСе, букет в виде эмодзи и свадебные гулянья в видеочате

В Москве теперь можно зарегистрировать брак ночью

И по выходным

В Москве теперь можно зарегистрировать брак ночью

В Москве открылись две новые площадки для регистрации брака. Одна из них — в ресторане «Савой»

А другая расположена в лофте на Ленинской Слободе

В Москве открылись две новые площадки для регистрации брака. Одна из них — в ресторане «Савой»

Покупать подарок или дарить деньги?
Покупать подарок или дарить деньги? Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам
Покупать подарок или дарить деньги?

Покупать подарок или дарить деньги?
Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам

Как сэкономить на свадьбе
Как сэкономить на свадьбе Чтобы ни в чем себе не отказывать и даже немного заработать
Как сэкономить на свадьбе

Как сэкономить на свадьбе
Чтобы ни в чем себе не отказывать и даже немного заработать

Москвичи смогут заключить брак в океанариуме и храме Христа Спасителя

Для брачующихся откроют еще несколько необычных площадок — планетарий, Останкинскую башню и «Лужники»

Москвичи смогут заключить брак в океанариуме и храме Христа Спасителя

Как будет выглядеть павильон для свадеб в Люблине

Павильон будет работать круглый год

Как будет выглядеть павильон для свадеб в Люблине

Промокод «Ситимобила» на бесплатную поездку до ЗАГСа

Такси подвезет влюбленных на регистрацию брака в День влюбленных

Промокод «Ситимобила» на бесплатную поездку до ЗАГСа

Госдума разрешила самостоятельно выбирать дату регистрации брака

Желаемый день должен быть выбран в интервале от месяца до года

Госдума разрешила самостоятельно выбирать дату регистрации брака

На что живут организаторы свадеб
На что живут организаторы свадеб Стресс от работы, откаты декораторов и муки выбора торта
На что живут организаторы свадеб

На что живут организаторы свадеб
Стресс от работы, откаты декораторов и муки выбора торта

В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!»

В программе мероприятия — концерты, инсталляции художников, воркшопы и фуд-маркет

В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!»

Два московских отдела ЗАГС будут регистрировать браки в новогодние праздники

Чтобы расписаться в праздники, следует подать заявку до 2 декабря

Два московских отдела ЗАГС будут регистрировать браки в новогодние праздники

В Москве пройдет фестиваль мусульманской свадебной моды

Гости мероприятия смогут посетить показ свадебной одежды и церемонию никаха реальной пары

В Москве пройдет фестиваль мусульманской свадебной моды

ЗАГС начал принимать заявки на регистрацию брака в Московском зоопарке

Зарегистрировать отношения в парке молодожены смогут по пятницам и субботам

ЗАГС начал принимать заявки на регистрацию брака в Московском зоопарке

Московский зоопарк начнет регистрировать браки

Мэр города Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение

Московский зоопарк начнет регистрировать браки

Зазывала на пляже
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Зазывала на пляже

Зазывала на пляже
В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа

В московских ЗАГСах отменили живую музыку и фуршеты с шампанским

Сотрудникам ЗАГСов приходилось консультировать молодоженов о платных услугах сторонних предпринимателей

В московских ЗАГСах отменили живую музыку и фуршеты с шампанским

Сколько денег дарить на свадьбу?
Сколько денег дарить на свадьбу? Спросили об этом у тренера по этикету, свадебных специалистов, ведущих и самих молодоженов
Сколько денег дарить на свадьбу?

Сколько денег дарить на свадьбу?
Спросили об этом у тренера по этикету, свадебных специалистов, ведущих и самих молодоженов

Килограммы тюля: 7 марок свадебных платьев до 25 тысяч рублей
Килограммы тюля: 7 марок свадебных платьев до 25 тысяч рублей Масс-маркет Asos Bridal и другие доступные марки с белыми нарядами
Килограммы тюля: 7 марок свадебных платьев до 25 тысяч рублей

Килограммы тюля: 7 марок свадебных платьев до 25 тысяч рублей
Масс-маркет Asos Bridal и другие доступные марки с белыми нарядами

Может ли девушка намекнуть парню, что пора задуматься о свадьбе?
Может ли девушка намекнуть парню, что пора задуматься о свадьбе? The Village узнал у специалистов, как правильно говорить о совместном будущем
Может ли девушка намекнуть парню, что пора задуматься о свадьбе?

Может ли девушка намекнуть парню, что пора задуматься о свадьбе?
The Village узнал у специалистов, как правильно говорить о совместном будущем

На что живут фотографы
На что живут фотографы The Village узнал, сколько зарабатывает и на что тратит деньги фотограф, специализирующийся на свадьбах
На что живут фотографы

На что живут фотографы
The Village узнал, сколько зарабатывает и на что тратит деньги фотограф, специализирующийся на свадьбах

Сколько стоит сыграть свадьбу в Москве?

Сколько стоит сыграть свадьбу в Москве?С помощью экспертов The Village рассчитал стоимость московского свадебного торжества в экономичной, средней и дорогой ценовой категории

Сколько стоит сыграть свадьбу в Москве?

Сколько стоит сыграть свадьбу в Москве?
С помощью экспертов The Village рассчитал стоимость московского свадебного торжества в экономичной, средней и дорогой ценовой категории

Самые популярные ЗАГСы Москвы

Где чаще всего заключали браки москвичи в 2015 году

Самые популярные ЗАГСы Москвы

Почему на свадьбах кричат «Горько!»?
Почему на свадьбах кричат «Горько!»? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
Почему на свадьбах кричат «Горько!»?

Почему на свадьбах кричат «Горько!»?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности

В девяти подмосковных музеях и усадьбах разрешили жениться

Теперь регистрация браков возможна в доме-музее Чайковского в Клину, в усадьбе Мараевых, в музее-заповеднике Чехова «Мелихово» и в усадьбе Шахматово

В девяти подмосковных музеях и усадьбах разрешили жениться

Госдума поддержала проведение обязательных тестов на ВИЧ перед свадьбой

Ранее с подобным предложением выступила главный санитарный врач России Анна Попова

Госдума поддержала проведение обязательных тестов на ВИЧ перед свадьбой

На сколько сократилось количество свадеб в России

Сильнее всего спад проявился на Алтае и в Архангельской области

На сколько сократилось количество свадеб в России

Секс-тренер, тунеядец, пластический хирург и другие
Секс-тренер, тунеядец, пластический хирург и другие Весь год The Village рассказывал, как работают представители разных профессий. В подборке лучших материалов — таксидермист, консультант «Большой тройки» и бездомный
Секс-тренер, тунеядец, пластический хирург и другие

Секс-тренер, тунеядец, пластический хирург и другие
Весь год The Village рассказывал, как работают представители разных профессий. В подборке лучших материалов — таксидермист, консультант «Большой тройки» и бездомный

Виталий Милонов требует расторжения брака двух девушек

Депутат Виталий Милонов требует расторжения брака двух девушек, который в пятницу зарегистрировали в петербургском загсе

Виталий Милонов требует расторжения брака двух девушек

В петербургском загсе женят двух невест

В «Фото дня» — бракосочетание двух невест в петербургском загсе

В петербургском загсе женят двух невест

Когда рождаются москвичи?
Когда рождаются москвичи? The Village выяснил, в какие месяцы рождаются, умирают, женятся и разводятся большинство москвичей
Когда рождаются москвичи?

Когда рождаются москвичи?
The Village выяснил, в какие месяцы рождаются, умирают, женятся и разводятся большинство москвичей

Молодожёны в парке «Коломенское»
Молодожёны в парке «Коломенское» Теплоход, каток, торговый центр и машина — The Village узнал, где москвичи делают то самое предложение, от которого невозможно отказаться
Молодожёны в парке «Коломенское»

Молодожёны в парке «Коломенское»
Теплоход, каток, торговый центр и машина — The Village узнал, где москвичи делают то самое предложение, от которого невозможно отказаться

На фестивале уличной еды Stay Hungry будут женить всех желающих

Фестиваль пройдёт 13 июля на территории Даниловской мануфактуры

На фестивале уличной еды Stay Hungry будут женить всех желающих

Uber превратится в организатора свадеб

Компания проведёт специальную акцию для молодожёнов

Uber превратится в организатора свадеб

Главный сплетник США запретил пользоваться соцсетями на его свадьбе

Гости, которые не могут провести и часа без гаджетов, смогут отправиться на свадьбу его партнёра по бизнесу — она состоится в тот же день

Главный сплетник США запретил пользоваться соцсетями на его свадьбе

Канье Уэст подарил Ким Кардашьян 10 ресторанов Burger King

Все они расположены в Европе

Канье Уэст подарил Ким Кардашьян 10 ресторанов Burger King

Находящийся в камбоджийской тюрьме Полонский решил жениться

Его гражданская жена Ольга Дерипаско уже успела посетить его в тюрьме строгого режима на окраине Пномпеня

Находящийся в камбоджийской тюрьме Полонский решил жениться

Аслан и Людмила: Как женятся иностранцы в Москве
Аслан и Людмила: Как женятся иностранцы в Москве Корреспондент The Village Мария Максимова провела субботнее утро у Савёловского ЗАГСа — единственного в Москве, где могут жениться иностранцы, — и узнала, при каких обстоятельствах познакомились пары.
Аслан и Людмила: Как женятся иностранцы в Москве

Аслан и Людмила: Как женятся иностранцы в Москве
Корреспондент The Village Мария Максимова провела субботнее утро у Савёловского ЗАГСа — единственного в Москве, где могут жениться иностранцы, — и узнала, при каких обстоятельствах познакомились пары.

Фильмы недели: «Горько!», «Пятая власть», «Облачно... 2: Месть ГМО»
Фильмы недели: «Горько!», «Пятая власть», «Облачно... 2: Месть ГМО» Беспощадная свадьба по-русски, Камбербатч в роли Ассанжа, нападение гамбургеров-мутантов — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Горько!», «Пятая власть», «Облачно... 2: Месть ГМО»

Фильмы недели: «Горько!», «Пятая власть», «Облачно... 2: Месть ГМО»
Беспощадная свадьба по-русски, Камбербатч в роли Ассанжа, нападение гамбургеров-мутантов — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

Фильмы недели: «Иллюзия обмана», «Судная ночь», «Большая свадьба»
Фильмы недели: «Иллюзия обмана», «Судная ночь», «Большая свадьба» Фокусники-грабители, кровожадная молодёжь и неглиже Де Ниро — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы нашего проката.
Фильмы недели: «Иллюзия обмана», «Судная ночь», «Большая свадьба»

Фильмы недели: «Иллюзия обмана», «Судная ночь», «Большая свадьба»
Фокусники-грабители, кровожадная молодёжь и неглиже Де Ниро — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы нашего проката.

Грибоедовский ЗАГС открылся после ремонта

В Грибоедовском дворце бракосочетаний началась регистрация браков.

Грибоедовский ЗАГС открылся после ремонта

Неизвестный горожанин: Дядя Коля
Неизвестный горожанин: Дядя Коля Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня рассказ про одну дорогую свадьбу, королей и корольков.
Неизвестный горожанин: Дядя Коля

Неизвестный горожанин: Дядя Коля
Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня рассказ про одну дорогую свадьбу, королей и корольков.

Есть вопрос: «Почему молодожёны посещают одни и те же достопримечательные места?»
Есть вопрос: «Почему молодожёны посещают одни и те же достопримечательные места?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.
Есть вопрос: «Почему молодожёны посещают одни и те же достопримечательные места?»

Есть вопрос: «Почему молодожёны посещают одни и те же достопримечательные места?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.

Сезонное предложение: 4 современные свадьбы
Сезонное предложение: 4 современные свадьбы Накануне свадебного сезона The Village попросил организатора праздников Дину Бунееву рассказать, как выглядит современная свадьба и сколько стоит.
Сезонное предложение: 4 современные свадьбы

Сезонное предложение: 4 современные свадьбы
Накануне свадебного сезона The Village попросил организатора праздников Дину Бунееву рассказать, как выглядит современная свадьба и сколько стоит.

В День святого Валентина «Две палочки» будут играть свадьбы Весь вечер 14 февраля в сети японских ресторанов «Две палочки» влюбленных будет венчать по «Скайпу» настоящий пастор из Лас-Вегаса.

В День святого Валентина «Две палочки» будут играть свадьбы

Хроника событий: «День без автомобиля» The Village поговорил с участниками акции «День без автомобиля» и сравнил, как проходит это мероприятие в разных странах мира

Хроника событий: «День без автомобиля»

Свадьба на Северном Полюсе Свадьба – это праздник любви и счастья, который остается в памяти на всю жизнь, поэтому каждая пара мечтает об оригинальной, яркой свадебной церемонии. Москвичи Елена Романова и Игорь Паламарчук всегда мечтали о такой свадьбе, которая станет

Свадьба на Северном Полюсе

Свадебный переполох Завораживающие кондитерские шедевры по случаю.

Свадебный переполох