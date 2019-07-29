Сэкономить на банкете сложно: ресторан, который предоставляет зал бесплатно, обычно просит пробковый сбор за свой алкоголь. Он бывает или фиксированный, например, 300–500 рублей за бутылку, или в формате «1+1» (одну бутылку алкоголя молодожены покупают с ресторанной наценкой, другую привозят сами). Лофты часто предлагают свой недешевый кейтеринг, а тем, кто хочет заказать обслуживание где-то еще, увеличивают стоимость аренды. Так было и у нас: мы рассчитывали арендовать лофт за 60 тысяч рублей, а когда отказались от кейтеринга-партнера, оказалось, что тогда нам придется доплатить еще 20 тысяч за пользование кухней. Такой вариант нас уже не устроил.

Мы искали место для свадьбы несколько месяцев, пока не догадались перестать гуглить и выйти на улицу — оказалось, что рядом находится тот самый бар. Универсальных правил здесь нет. Например, нам не нужен был красивый вид и место для выездной регистрации, но хотелось праздновать на улице и по минимуму тратиться на декор. Чтобы добавить праздничности в интерьер бара, оказалось достаточно поставить на столы небольшие цветочные композиции.

Сэкономить на банкете сложно: ресторан, который предоставляет зал бесплатно, обычно просит пробковый сбор за свой алкоголь

Мы стали первой парой, которая решила праздновать свадьбу у них, поэтому администраторам было выгодно идти нам на уступки: не брать пробковой сбор за свой алкоголь, разрешить привезти декор накануне и разобрать на следующий день, предоставить не только зал, но и двор для гуляний без дополнительной платы.

Но на площадке, которая ни разу не проводила свадеб, не всегда есть все необходимое оборудование, а персонал может быть не готов работать в банкетном режиме. Чтобы минимизировать риски, обсудите с менеджером заранее, сколько официантов будет обслуживать гостей, в какое время закуски сменятся горячим и когда смогут начать работу декораторы. На нашей площадке не было микрофона для ведущего и колонок на втором этаже, но даже с арендой оборудования свадьба обошлась нам куда дешевле, чем в популярных свадебных местах. За банкетное меню мы заплатили 3 600 рублей за человека: в эту сумму вошло больше килограмма еды на каждого гостя, вода, чай и кофе, 52 бутылки вина, 6 литров пунша, детское меню и обслуживание. Крепкий алкоголь, колу и соки мы покупали сами и потратили на это еще 15 тысяч рублей.

Как сэкономить на обручальных кольцах

На свадьбу обычно нужны и обручальные кольца. Золотые украшения стоят дорого, а попасть на акцию в ювелирном магазине получается не всегда. Чтобы сократить расходы, можно использовать свой материал, а платить только за работу мастера. Например, найти дома старые серьги со сломанным замком, порванную цепочку или просто надоевшую подвеску и по весу обменять в ювелирной мастерской на золото для колец.

Если у вас в запасах ничего не находится, спросите у мам и бабушек: наверняка, несколько грамм ненужных золотых украшений набрать получится. На наши кольца хватило семи грамм, а стоимость пары вышла в два с половиной раза дешевле, чем готовые кольца у того же мастера: 15 тысяч рублей вместо 40 тысяч.

Как сэкономить на организации и декоре

В подготовке свадьбы часто помогают организаторы и координаторы. Декораторы отвечают за оформление, диджей — за музыку, ведущий — за программу вечера. Обращаться к профессионалам надежно, но дорого, поэтому мы постарались по максимуму воспользоваться умениями наших друзей и родных.

Знакомый дизайнер разработал макет пригласительных и мы потратились только на печать (3 тысячи рублей за 60 штук со сгибом и 600 рублей на черные конверты). Реквизитор собрал фотозону, которая произвела на празднике фурор и обошлась нам в полторы тысячи рублей — по цене красного ковра с «Авито». Примерно 2 тысячи рублей стоили подарки гостям: мы купили молотый кофе в «Метро» и расфасовали его по зип-пакетам с памятными наклейками, дизайн которых разработала наша подруга. Всего декор нам обошелся в 25 тысяч рублей, из них 16 800 мы заплатили декораторам за 12 цветочных композиций на столы, букет невесты, флажки, шарики и пледы на бочки. Аппарат для попкорна и сладкой ваты вместе с расходными материалами жених арендовал у коллеги за 2 тысячи рублей.

Обращаться к профессионалам дорого, поэтому мы постарались по максимуму воспользоваться умениями наших друзей и родных

Звукорежиссер составил плейлист, и мы смогли отказаться от диджея, просто включив музыку на ноутбуке. Все развлечения придумал коллега жениха — сценарист, а провел вечер знакомый экскурсовод. Опасений за качество у нас не было: все эти люди — хорошие специалисты в своей сфере. Не хотелось только напрягать друзей работой на празднике, поэтому фотографа и нянь мы нашли в интернете, а знакомым координатору и ведущему-модератору заплатили, хоть и с большой скидкой.

Как получить нужные подарки

Подарки на свадьбе — это проблема для всех. Молодожены боятся получить ненужные сервизы, тостеры и наборы постельного белья, а гостям неловко дарить только конверты.

На нашей свадьбе просьба подарить деньги больше всего расстроила бабушку жениха и мою маму, поэтому мы попросили их в качестве свадебного поздравления поучаствовать в организации нашего праздника: бабушка оплатила торт, а мама — свадебное путешествие.

Как заработать на своей свадьбе

О своей подготовке к свадьбе я рассказывала на одном популярном форуме. Это помогло мне сэкономить еще на двух подрядчиках: декораторы, которым было нужно набрать портфолио, украсили площадку и собрали букет по цене материалов (он стоил 1 500 рублей), а начинающий видеограф предложил снять нам свадебный клип бесплатно.

Я получила 6 тысяч рублей за то, что писала много полезных комментариев

Сами невесты тоже помогают друг другу: делятся контактами хороших и недорогих специалистов и передают ненужные аксессуары. Так, после свадьбы я отдала домик для конвертов с деньгами (куплен на «Авито» за 600 рублей) другой невесте за шоколадку. На таком форуме можно и заработать. Я получила от администраторов 6 тысяч рублей за то, что писала много полезных комментариев, дважды победив в конкурсах «на активность».

Помимо форумов, полезно участвовать в розыгрышах в инстаграме и ходить на девичники, которые проводят свадебные организаторы. Кондитеры, кавер-группы, фотографы, салоны красоты и ведущие презентуют там свои услуги. На таком мероприятии можно выиграть бесплатный кенди-бар, выступление саксофониста, выездную церемонию, фотосессию или постановку свадебного танца.