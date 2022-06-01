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Митинг против ограничения онлайн-торговли охватит Россию, Китай и Таиланд
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Гони биткойн: Какие страны выступают против цифровой валюты Вчера ЦБ выпустил пресс-релиз, в котором приравнивал работу с биткойнами к финансированию терроризма. H&F вспоминает других регуляторов, которые выступили против криптовалюты.
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Таиланд угрожает тюремным сроком за распространение политических слухов в Facebook
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Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри Шеф-повар ресторана тайской кухни The Thai Kitchen при отеле Park Hyatt Dubai Супаттра Бунсранг рассказала, как приготовить говядину в зелёном карри.
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Банк Таиланда отклонил официальный запрос биткойн-обменника Bitcoin.co на регистрацию бизнеса
Тайские предприниматели протестуют против российских конкурентов
Местные торговцы считают, что русские отнимают у них хлеб