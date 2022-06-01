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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Таиланд собирается возобновить авиасообщение с Россией к зиме

Таиланд собирается возобновить авиасообщение с Россией к зиме

Таиланд отменил обязательный карантин для туристов
1 июня 2022

Таиланд отменил обязательный карантин для туристов

Уехавшие айтишники — о причинах переезда, утечке мозгов и будущем индустрии
Уехавшие айтишники — о причинах переезда, утечке мозгов и будущем индустрии
Уехавшие айтишники — о причинах переезда, утечке мозгов и будущем индустрии

Уехавшие айтишники — о причинах переезда, утечке мозгов и будущем индустрии

Таиланд отменил ПЦР-тест для туристов
1 апреля 2022

Таиланд отменил ПЦР-тест для туристов

Привитые «Спутником Лайт» туристы смогут попасть в Таиланд без карантина
16 февраля 2022

Привитые «Спутником Лайт» туристы смогут попасть в Таиланд без карантина

26 марта 2021

Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для привившихся от коронавируса туристов

«Я въехал в Таиланд одним из первых»
«Я въехал в Таиланд одним из первых» Что ждет россиян, которые захотят провести зиму в этой стране
«Я въехал в Таиланд одним из первых»

«Я въехал в Таиланд одним из первых»
Что ждет россиян, которые захотят провести зиму в этой стране

«На острове один аппарат ИВЛ, и туристам он вряд ли достанется»
«На острове один аппарат ИВЛ, и туристам он вряд ли достанется» Как выживают россияне, оставшиеся сейчас за границей
«На острове один аппарат ИВЛ, и туристам он вряд ли достанется»

«На острове один аппарат ИВЛ, и туристам он вряд ли достанется»
Как выживают россияне, оставшиеся сейчас за границей

На тайском фестивале в «Сокольниках» представят местную кухню

Также посетители смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах

На тайском фестивале в «Сокольниках» представят местную кухню

В какие страны и города россияне ездят на зимовку

Зимовкой считается поездка от трех недель и больше

В какие страны и города россияне ездят на зимовку

Сколько стоит жизнь на Пхукете
Сколько стоит жизнь на Пхукете Как снять жилье, где покупать фрукты и как избежать штрафов в баре
Сколько стоит жизнь на Пхукете

Сколько стоит жизнь на Пхукете
Как снять жилье, где покупать фрукты и как избежать штрафов в баре

Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых

Стоимость зарубежных отелей выросла на 40–50 %

Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых

В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам

Вьетнам лидирует по доле травм из-за аварий

В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам

Nordwind открыла прямые продажи билетов на экзотические курорты

Раньше эти направления были доступны только в составе туров

Nordwind открыла прямые продажи билетов на экзотические курорты

В «Сокольниках» пройдет фестиваль тайской культуры с массажем и боксом

В парке также пройдут кулинарные мастер-классы и уроки танцев

В «Сокольниках» пройдет фестиваль тайской культуры с массажем и боксом

Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию этой осенью

Цены на путевки могут вырасти на 10 % по сравнению с 2017 годом

Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию этой осенью

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

Летевший в Таиланд Boeing экстренно вернулся во Внуково

У него сработал индикатор неуборки внешнего предкрылка

Летевший в Таиланд Boeing экстренно вернулся во Внуково

Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби
Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби

Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии
Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии Как выбрать самые выгодные условия и почему не стоит брать с собой игрушки на батарейках
Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии

Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии
Как выбрать самые выгодные условия и почему не стоит брать с собой игрушки на батарейках

Самые популярные новогодние направления у российских туристов

Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд

Самые популярные новогодние направления у российских туристов

Россиян предупредили о тайфуне во Вьетнаме и Таиланде в ближайшие дни

Стихия обрушится на азиатские страны во вторник и среду

Россиян предупредили о тайфуне во Вьетнаме и Таиланде в ближайшие дни

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России

Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России

АТОР назвала самые популярные туристические направления на новогодние праздники

Лидером внутреннего туризма стал Сочи, продажи которого в два раза превысили прошлогодние показатели

АТОР назвала самые популярные туристические направления на новогодние праздники

Самые популярные туристические направления в ноябрьские праздники

Поисковые запросы россиян свидетельствуют о востребованности Крыма и Краснодарского края

Самые популярные туристические направления в ноябрьские праздники

Рейс из Таиланда в Москву задержали более чем на сутки

Это произошло по техническим причинам

Рейс из Таиланда в Москву задержали более чем на сутки

«Я хожу по Москве босиком»

«Я хожу по Москве босиком»Представительница московских барефутеров — о неудобной обуви, фут-фетишистах и городских дорогах

«Я хожу по Москве босиком»

«Я хожу по Москве босиком»
Представительница московских барефутеров — о неудобной обуви, фут-фетишистах и городских дорогах

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно 10 стран для тех, кто может уехать от зимы
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
10 стран для тех, кто может уехать от зимы

Россияне стали чаще выезжать за границу на Новый год

Большая часть спроса пришлась на Таиланд, Вьетнам и Доминикану

Россияне стали чаще выезжать за границу на Новый год

Истерия из-за Рональда Макдональда, смарт-часы Google и нейросеть для Сбербанка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Истерия из-за Рональда Макдональда, смарт-часы Google и нейросеть для Сбербанка

Куда россияне поедут на Новый год

Туристические сервисы озвучили самые популярные направления в России и за границей

Куда россияне поедут на Новый год

Авиакомпания Thai Airways возобновит рейсы в Россию

Первый вылет из Домодедова запланирован на 15 декабря

Авиакомпания Thai Airways возобновит рейсы в Россию

Thai Airways возобновит полёты в Москву

Рейсы Бангкок — Москва — Бангкок вернутся осенью 2016 года

Thai Airways возобновит полёты в Москву

Названа самая популярная страна среди российских туристов

За год её доля на российском рынке организованного туризма увеличилась более чем в полтора раза

Названа самая популярная страна среди российских туристов

Куда уехать от зимы
Куда уехать от зимы В этом году The Village выпустил серию материалов об эмиграции в разные страны. Выясняем, как можно надолго уехать в тёплые края
Куда уехать от зимы

Куда уехать от зимы
В этом году The Village выпустил серию материалов об эмиграции в разные страны. Выясняем, как можно надолго уехать в тёплые края

Стоит ли переезжать в Таиланд

Стоит ли переезжать в ТаиландThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в Юго-Восточную Азию и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Таиланд

Стоит ли переезжать в Таиланд
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в Юго-Восточную Азию и чего от этого ждать

ИГИЛ может атаковать российских туристов в Таиланде

Спецслужбам стало известно о въехавших в страну сирийцах, связанных с террористической организацией

ИГИЛ может атаковать российских туристов в Таиланде

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны

Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию
Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию Сменить автомобиль на скутер, научиться готовить и найти нелегальную работу — The Village узнал, как российский кризис повлиял на жизнь дауншифтеров в азиатских странах и кого заставил вернуться
Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию

Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию
Сменить автомобиль на скутер, научиться готовить и найти нелегальную работу — The Village узнал, как российский кризис повлиял на жизнь дауншифтеров в азиатских странах и кого заставил вернуться

Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Война между Apple и Tesla Motors, финансовые успехи Twitter и поддержка стартапов от Google

Как работают в Aviasales
Как работают в Aviasales Свежие фрукты, офисный попугай и зарплата в долларах — The Village побывал на тайской вилле, где работают сотрудники сервиса Aviasales
Как работают в Aviasales

Как работают в Aviasales
Свежие фрукты, офисный попугай и зарплата в долларах — The Village побывал на тайской вилле, где работают сотрудники сервиса Aviasales

В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами

Перед этим он столкнулся с идущим на обгон легковым автомобилем

В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами

Обвинения в адрес Gucci, новый патент Apple и штраф в полмиллиона евро за ложные отзывы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обвинения в адрес Gucci, новый патент Apple и штраф в полмиллиона евро за ложные отзывы

Бизнес-класс: Как скандалист создал крупнейший поисковик авиабилетов в России
Бизнес-класс: Как скандалист создал крупнейший поисковик авиабилетов в России Бывший милиционер Константин Калинов уехал в Таиланд, чтобы создать бизнес для стабильного дохода. The Village узнал, как Aviasales превратился в большую компанию
Бизнес-класс: Как скандалист создал крупнейший поисковик авиабилетов в России

Бизнес-класс: Как скандалист создал крупнейший поисковик авиабилетов в России
Бывший милиционер Константин Калинов уехал в Таиланд, чтобы создать бизнес для стабильного дохода. The Village узнал, как Aviasales превратился в большую компанию

Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам
Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам Люди, уехавшие недавно в США, Канаду, Грузию, Австрию, Великобританию, Черногорию и Новую Зеландию, рассказывают про переезд, прелести новых стран и сложности, с которыми им пришлось столкнуться
Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам

Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам
Люди, уехавшие недавно в США, Канаду, Грузию, Австрию, Великобританию, Черногорию и Новую Зеландию, рассказывают про переезд, прелести новых стран и сложности, с которыми им пришлось столкнуться

Военные Таиланда угрожают пользователям отключением соцсетей

До этого они уже ввели в стране интернет-цензуру, сопровождающуюся отключением абонентов от Сети

Военные Таиланда угрожают пользователям отключением соцсетей

Митинг против ограничения онлайн-торговли охватит Россию, Китай и Таиланд

Он намечен уже на 8 февраля

Митинг против ограничения онлайн-торговли охватит Россию, Китай и Таиланд

Гони биткойн: Какие страны выступают против цифровой валюты
Гони биткойн: Какие страны выступают против цифровой валюты Вчера ЦБ выпустил пресс-релиз, в котором приравнивал работу с биткойнами к финансированию терроризма. H&F вспоминает других регуляторов, которые выступили против криптовалюты.
Гони биткойн: Какие страны выступают против цифровой валюты

Гони биткойн: Какие страны выступают против цифровой валюты
Вчера ЦБ выпустил пресс-релиз, в котором приравнивал работу с биткойнами к финансированию терроризма. H&F вспоминает других регуляторов, которые выступили против криптовалюты.

Тайка за семью печатями: Евгений Шаповалов о влиянии тайской секс-индустрии на общественные ценности
Тайка за семью печатями: Евгений Шаповалов о влиянии тайской секс-индустрии на общественные ценности Секс-индустрия Таиланда переживает очередной бум. Его можно напрямую увязать с ростом экономики и благоприятными социокультурными и климатическими условиями, а можно и ни с чем не увязывать.
Тайка за семью печатями: Евгений Шаповалов о влиянии тайской секс-индустрии на общественные ценности

Тайка за семью печатями: Евгений Шаповалов о влиянии тайской секс-индустрии на общественные ценности
Секс-индустрия Таиланда переживает очередной бум. Его можно напрямую увязать с ростом экономики и благоприятными социокультурными и климатическими условиями, а можно и ни с чем не увязывать.

Сибирская сеть Harat’s Pub начнёт международную экспансию с Таиланда

В следующем году компания также планирует открыть пабы в Казахстане, Украине, Белоруссии и Черногории

Сибирская сеть Harat’s Pub начнёт международную экспансию с Таиланда

Обвиняемый в мошенничестве Сергей Полонский покинул Израиль

Предполагается, что теперь предприниматель мог направиться в Таиланд

Обвиняемый в мошенничестве Сергей Полонский покинул Израиль

Таиланд угрожает тюремным сроком за распространение политических слухов в Facebook

Теперь распространение ложных сведений в соцсетях будет наказываться тюремным сроком до пяти лет и штрафом в $3 200

Таиланд угрожает тюремным сроком за распространение политических слухов в Facebook

Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри
Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри Шеф-повар ресторана тайской кухни The Thai Kitchen при отеле Park Hyatt Dubai Супаттра Бунсранг рассказала, как приготовить говядину в зелёном карри.
Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри

Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри
Шеф-повар ресторана тайской кухни The Thai Kitchen при отеле Park Hyatt Dubai Супаттра Бунсранг рассказала, как приготовить говядину в зелёном карри.

В Таиланде запретили использование биткойнов

Банк Таиланда отклонил официальный запрос биткойн-обменника Bitcoin.co на регистрацию бизнеса

В Таиланде запретили использование биткойнов

Тайские предприниматели протестуют против российских конкурентов

Местные торговцы считают, что русские отнимают у них хлеб

Тайские предприниматели протестуют против российских конкурентов

Тайский буддизм и пустые бутылки В королевстве Таиланд, примерно в 370 милях к северо-востоку от Бангкока, в провинции Сисакет стоит один необычный храм, который состоит из более чем миллиона вторичных стеклянных бутылок. “Wat Lan Kuad” или "Храм миллиона бутылок" отличается особенностью постройки из стеклянных бутылок всех помещений храма, в том числе крематория и даже туалетов!

Тайский буддизм и пустые бутылки

10 лучших волонтерских приключений Наверное, каждому из нас когда-нибудь да хотелось бросить все к чертовой бабушке и уехать в теплую страну творить добрые дела. Особенно этого мучительно хочется в состоянии полнейшего авитаминоза на пороге весны. Так вот, оказывается,&nbsp; существуют такие люди, которые творят добро постоянно и абсолютно безвозмездно, и зовутся они волонтеры. Существует безумное количество...

10 лучших волонтерских приключений

Таиланд и Малайзия Представляем вам фотоотчет трехнедельного путешествия по Таиланду и Малайзии. Мы были в Бангкоке, на Краби (Ao Nang), островах Phi-Phi, на Рэйли и на Лангкави (Малайзия). Ездили мы туда за ярким солнцем, прозрачным морем, неимоверно вкусной едой и древней культурой. Привезли же с собой массу впечатлений, ровный загар и улыбку в глазах. 

Таиланд и Малайзия

Лучшие острова Таиланда Таиланд насчитывает более 250 островов, здесь можно найти абсолютно все - от пустынных и необитаемых крошечных островков до настоящей туристической мекки с роскошными курортами. Поэтому что бы вы ни искали на тропическом острове, в Таиланде точно есть место, где вы это найдете.

Лучшие острова Таиланда

Рестораны и бары на крышах Бангкока То, что нашему брату подается как Бангкок, тайцы называют Krung Thep или «городом ангелов». У этой неунывающей нации есть свои рисковые черты — и это не только езда на мототакси в час пик. Если желание перекусить или выпить возникает после того, как часы пробили полночь, нужно смотреть вверх. Крыши здешних небоскребов не простаивают без дела: чем не место для расположения бара...

Рестораны и бары на крышах Бангкока

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ