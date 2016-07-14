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В Москве и Петербурге пройдет фестиваль «Новый европейский театр»

На NET представят иммерсивный спектакль, созданный театральной группой Signa

В Москве и Петербурге пройдет фестиваль «Новый европейский театр»
На NET представят иммерсивный спектакль, созданный театральной группой Signa

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»
14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

«Смешно дрыгаюсь в историях в инстаграме»: О чем говорят участники спектакля «Домашние танцы»
«Смешно дрыгаюсь в историях в инстаграме»: О чем говорят участники спектакля «Домашние танцы» Они будут танцевать в окнах московских домов
«Смешно дрыгаюсь в историях в инстаграме»: О чем говорят участники спектакля «Домашние танцы»

«Смешно дрыгаюсь в историях в инстаграме»: О чем говорят участники спектакля «Домашние танцы»
Они будут танцевать в окнах московских домов

11 театральных событий осени

11 театральных событий осениПопытки выжить в «Гоголь-центре», «Практике» и «Театре.doc», двухдневный спектакль в плацкарте и даже книга

11 театральных событий осени

11 театральных событий осени
Попытки выжить в «Гоголь-центре», «Практике» и «Театре.doc», двухдневный спектакль в плацкарте и даже книга

Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи»

Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи»Театральный режиссер — об экзистенциальной тьме, границах творчества и сходстве России и Греции

Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи»

Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи»
Театральный режиссер — об экзистенциальной тьме, границах творчества и сходстве России и Греции

9 театральных событий весны
9 театральных событий весны «Золотая маска», Чеховский фестиваль, новый Диденко и другие московские премьеры и смотры
9 театральных событий весны

9 театральных событий весны
«Золотая маска», Чеховский фестиваль, новый Диденко и другие московские премьеры и смотры

Gala: Как устроен спектакль, в котором любители танцуют с артистами балета
Gala: Как устроен спектакль, в котором любители танцуют с артистами балета «Повторять за профессионалами не надо — танцуйте как чувствуете»
Gala: Как устроен спектакль, в котором любители танцуют с артистами балета

Gala: Как устроен спектакль, в котором любители танцуют с артистами балета
«Повторять за профессионалами не надо — танцуйте как чувствуете»

9 новых спектаклей зимы в Москве

9 новых спектаклей зимы в МосквеПостановка по мотивам роликов на YouTube, матери Беслана, новый Богомолов — что смотреть в московских театрах этой зимой

9 новых спектаклей зимы в Москве

9 новых спектаклей зимы в Москве
Постановка по мотивам роликов на YouTube, матери Беслана, новый Богомолов — что смотреть в московских театрах этой зимой

Евгений Миронов — об угрозах по отношению к деятелям искусства

Худрук Театра наций призвал опираться на «ответственных профессионалов», а не на «праздных невежд и ряженых»

Евгений Миронов — об угрозах по отношению к деятелям искусства
Худрук Театра наций призвал опираться на «ответственных профессионалов», а не на «праздных невежд и ряженых»

Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов Вся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов

Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов
Вся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах