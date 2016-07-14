В Москве и Петербурге пройдет фестиваль «Новый европейский театр»
На NET представят иммерсивный спектакль, созданный театральной группой Signa
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль «Новый европейский театр» На NET представят иммерсивный спектакль, созданный театральной группой Signa
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей» 14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
«Смешно дрыгаюсь в историях в инстаграме»: О чем говорят участники спектакля «Домашние танцы» Они будут танцевать в окнах московских домов
«Смешно дрыгаюсь в историях в инстаграме»: О чем говорят участники спектакля «Домашние танцы» Они будут танцевать в окнах московских домов
11 театральных событий осениПопытки выжить в «Гоголь-центре», «Практике» и «Театре.doc», двухдневный спектакль в плацкарте и даже книга
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Димитрис Папаиоанну: «Зритель не должен понимать мои идеи»Театральный режиссер — об экзистенциальной тьме, границах творчества и сходстве России и Греции
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9 театральных событий весны «Золотая маска», Чеховский фестиваль, новый Диденко и другие московские премьеры и смотры
9 театральных событий весны «Золотая маска», Чеховский фестиваль, новый Диденко и другие московские премьеры и смотры
Gala: Как устроен спектакль, в котором любители танцуют с артистами балета «Повторять за профессионалами не надо — танцуйте как чувствуете»
Gala: Как устроен спектакль, в котором любители танцуют с артистами балета «Повторять за профессионалами не надо — танцуйте как чувствуете»
9 новых спектаклей зимы в МосквеПостановка по мотивам роликов на YouTube, матери Беслана, новый Богомолов — что смотреть в московских театрах этой зимой
9 новых спектаклей зимы в Москве Постановка по мотивам роликов на YouTube, матери Беслана, новый Богомолов — что смотреть в московских театрах этой зимой
Евгений Миронов — об угрозах по отношению к деятелям искусства
Худрук Театра наций призвал опираться на «ответственных профессионалов», а не на «праздных невежд и ряженых»
Евгений Миронов — об угрозах по отношению к деятелям искусства Худрук Театра наций призвал опираться на «ответственных профессионалов», а не на «праздных невежд и ряженых»
Москва театральная: 5 маршрутов для культурных велосипедистов Вся история театра — от прошлых столетий до будущих фестивалей — в пяти велосипедных маршрутах