Как прошел юбилейный фестиваль Signal Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями
А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников
Гостей ждет дневная и ночная программы
Оборонительное заклинание Mujuice в клипе на песню с Женей Борзых
Главную роль сыграл актер Александр Кузнецов
В Mutabor в ноябре пройдет первая бесплатная вечеринка
На ней выступят диджеи из Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Перу
В московских парках отметят Международный день музыки
Там пройдут концерты классической, народной, электронной и рок-музыки
Alfa Future People пополнил лайн-ап техно-сцены (обновлено)
На фестиваль приедут Audiofly, Крис Либинг и Мэтью Дир
Фестиваль Gate объявил вторую волну артистов (обновлено)
Посетителей ожидают 36 часов музыки в режиме нон-стоп
Alfa Future People объявил первых участников дип-сцены
Лайн-ап пополнили Ame, Seth Schwarz, Be Svendsen и Alex Niggemann
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах Как устроены «Убежище» и RAF25
Открыт прием заявок на вечеринку Boiler Room
Она состоится 28 февраля, место проведения держат в секрете
Alfa Future People анонсировал первых артистов
В этом году появятся сцены, посвященные трансу, лайву и дипхаусу
На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death
В пространстве Heaven Moscow проведут мини-фестиваль с двумя танцполами
На трехдневной вечеринке Gate II в «Газгольдере» выступят Miss Kittin и Dandy Jack
В дневное время посетителям будут доступны дизайнерский маркет и фуд-корт
«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки
Первым городом в цикле мероприятий станет Детройт
В клубе «Газгольдер» пройдет препати техно-сцены Alfa Future People
На нем выступят детройский дуэт AUX 88, грузинский продюсер Sevda и швейцарский диджей Opuswerk
На Alfa Future People выступят Марсель Детманн, Инга Мауэр и Филипп Горбачев
Организаторы фестиваля объявили полный лайнап техно-сцены Miller Future Music
Фестиваль современного искусства «Форма» анонсировал хедлайнеров
Гостей ждут техно, горловое пение и театральные постановки
Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии
Команда привезет собственных диджеев 14 июля
В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»
Проект призван помочь молодым художникам, работающим в области синтетических практик, со всей России
На Artplay пройдет вечеринка Test 5
System 108 соберет резидентов Boiler Room и легенд рейва 90-х на новой площадке
Экспортозамещение: Российская электронная музыка, которую ценят за рубежом 10 проектов — без Нины Кравиц и Филиппа Горбачева
Alfa Future People анонсировал еще троих артистов фестиваля
Оставшиеся имена назовут уже весной
Хедлайнером техно-сцены Alfa Future People станет резидент Berghain
Фестиваль пройдет 10–12 августа под Нижним Новгородом
В выходные в Москве пройдет осенняя вечеринка «Минимум»
На мероприятии выступят пять зарубежных артистов
«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверыЛюбители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы
«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы Любители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит» Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды
В здании Московского ипподрома открывается клуб Goodstock
15 октября пройдет вечеринка по случаю открытия
«Крыша мира» проводит 23–25 сентября вечеринку закрытия
На вечеринке выступит техно-дуэт из Берлина Âme, а также Kristian Raedle и Innervisions
«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве Организаторы вечеринок в музеях и на крышах — о своем опыте
В клубе «Рабица» выступит Нина Кравиц
Помимо Кравиц, на вечеринке будет играть Никита Забелин и два секретных гостя