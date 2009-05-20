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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как прошел юбилейный фестиваль Signal
Как прошел юбилейный фестиваль Signal Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях
Как прошел юбилейный фестиваль Signal

Как прошел юбилейный фестиваль Signal
Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями

А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями

Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников

Гостей ждет дневная и ночная программы

Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников

Оборонительное заклинание Mujuice в клипе на песню с Женей Борзых

Главную роль сыграл актер Александр Кузнецов

Оборонительное заклинание Mujuice в клипе на песню с Женей Борзых

В Mutabor в ноябре пройдет первая бесплатная вечеринка

На ней выступят диджеи из Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Перу

В Mutabor в ноябре пройдет первая бесплатная вечеринка

В московских парках отметят Международный день музыки

Там пройдут концерты классической, народной, электронной и рок-музыки

В московских парках отметят Международный день музыки

Alfa Future People пополнил лайн-ап техно-сцены (обновлено)

На фестиваль приедут Audiofly, Крис Либинг и Мэтью Дир

Alfa Future People пополнил лайн-ап техно-сцены (обновлено)

Фестиваль Gate объявил вторую волну артистов (обновлено)

Посетителей ожидают 36 часов музыки в режиме нон-стоп

Фестиваль Gate объявил вторую волну артистов (обновлено)

Alfa Future People объявил первых участников дип-сцены

Лайн-ап пополнили Ame, Seth Schwarz, Be Svendsen и Alex Niggemann

Alfa Future People объявил первых участников дип-сцены

Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах Как устроены «Убежище» и RAF25
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах

Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах
Как устроены «Убежище» и RAF25

Открыт прием заявок на вечеринку Boiler Room

Она состоится 28 февраля, место проведения держат в секрете

Открыт прием заявок на вечеринку Boiler Room

Alfa Future People анонсировал первых артистов

В этом году появятся сцены, посвященные трансу, лайву и дипхаусу

Alfa Future People анонсировал первых артистов

На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death

В пространстве Heaven Moscow проведут мини-фестиваль с двумя танцполами

На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death

5 причин сходить на Synthposium
5 причин сходить на Synthposium Концерты, вечеринки, синтезаторы и лекции
5 причин сходить на Synthposium

5 причин сходить на Synthposium
Концерты, вечеринки, синтезаторы и лекции

На трехдневной вечеринке Gate II в «Газгольдере» выступят Miss Kittin и Dandy Jack

В дневное время посетителям будут доступны дизайнерский маркет и фуд-корт

На трехдневной вечеринке Gate II в «Газгольдере» выступят Miss Kittin и Dandy Jack

«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки

Первым городом в цикле мероприятий станет Детройт

«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки

В клубе «Газгольдер» пройдет препати техно-сцены Alfa Future People

На нем выступят детройский дуэт AUX 88, грузинский продюсер Sevda и швейцарский диджей Opuswerk

В клубе «Газгольдер» пройдет препати техно-сцены Alfa Future People

На Alfa Future People выступят Марсель Детманн, Инга Мауэр и Филипп Горбачев

Организаторы фестиваля объявили полный лайнап техно-сцены Miller Future Music

На Alfa Future People выступят Марсель Детманн, Инга Мауэр и Филипп Горбачев

Фестиваль современного искусства «Форма» анонсировал хедлайнеров

Гостей ждут техно, горловое пение и театральные постановки

Фестиваль современного искусства «Форма» анонсировал хедлайнеров

Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии

Команда привезет собственных диджеев 14 июля

Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии

В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»

Проект призван помочь молодым художникам, работающим в области синтетических практик, со всей России

В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»

На Artplay пройдет вечеринка Test 5

System 108 соберет резидентов Boiler Room и легенд рейва 90-х на новой площадке

На Artplay пройдет вечеринка Test 5

Экспортозамещение: Российская электронная музыка, которую ценят за рубежом
Экспортозамещение: Российская электронная музыка, которую ценят за рубежом 10 проектов — без Нины Кравиц и Филиппа Горбачева
Экспортозамещение: Российская электронная музыка, которую ценят за рубежом

Экспортозамещение: Российская электронная музыка, которую ценят за рубежом
10 проектов — без Нины Кравиц и Филиппа Горбачева

Alfa Future People анонсировал еще троих артистов фестиваля

Оставшиеся имена назовут уже весной

Alfa Future People анонсировал еще троих артистов фестиваля

Хедлайнером техно-сцены Alfa Future People станет резидент Berghain

Фестиваль пройдет 10–12 августа под Нижним Новгородом

Хедлайнером техно-сцены Alfa Future People станет резидент Berghain

В выходные в Москве пройдет осенняя вечеринка «Минимум»

На мероприятии выступят пять зарубежных артистов

В выходные в Москве пройдет осенняя вечеринка «Минимум»

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверыЛюбители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы
Любители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит» Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»

Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»
Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды

В здании Московского ипподрома открывается клуб Goodstock

15 октября пройдет вечеринка по случаю открытия

В здании Московского ипподрома открывается клуб Goodstock

«Крыша мира» проводит 23–25 сентября вечеринку закрытия

На вечеринке выступит техно-дуэт из Берлина Âme, а также Kristian Raedle и Innervisions

«Крыша мира» проводит 23–25 сентября вечеринку закрытия

«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве
«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве Организаторы вечеринок в музеях и на крышах — о своем опыте
«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве

«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве
Организаторы вечеринок в музеях и на крышах — о своем опыте

В клубе «Рабица» выступит Нина Кравиц

Помимо Кравиц, на вечеринке будет играть Никита Забелин и два секретных гостя

В клубе «Рабица» выступит Нина Кравиц

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»The Village — о новом пространстве команд «Минимум» и JOY, где играют техно, индастриал и экспериментальную музыку

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»
The Village — о новом пространстве команд «Минимум» и JOY, где играют техно, индастриал и экспериментальную музыку

Как начать разбираться в электронной музыке
Как начать разбираться в электронной музыке Каждую неделю The Village выбирает одну полезную область знания и предлагает книги, курсы, фильмы и лекции, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно
Как начать разбираться в электронной музыке

Как начать разбираться в электронной музыке
Каждую неделю The Village выбирает одну полезную область знания и предлагает книги, курсы, фильмы и лекции, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно

В Париже открылся Минибар Семейный бизнес для знатного французского диджея Cabanne является вовсе не мечтой, как для многих читалей. Владелец лейбла Minibar Records Jean-Guillaume Cabanne два месяца назад открыл музыкальный бар в самом сердце Парижа с одноименным названием - Minibar. Компаньонами по работе выступили его родной брат и кузен, а для дизайн-концепции использованы персонажи фирменного стиля...

В Париже открылся Минибар

TECHNOBERLIN part one Techno — стиль электронной музыки, зародившийся в середине 1980-х годов в Детройте и его окрестностях и впоследствии подхваченный европейскими продюсерами. Он характеризуется искусственностью звука, акцентом на механических ритмах, многократным повторением структурных элементов музыкального произведения.

TECHNOBERLIN part one