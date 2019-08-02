Alfa Future People пополнил лайн-ап техно-сцены (обновлено) На фестиваль приедут Audiofly, Крис Либинг и Мэтью Дир
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Alfa Future People анонсировал пополнение в лайн-апе техно-сцены. На фестиваль приедут:
- французы dOP, смешивающие новую волну, диско, тек- и эйсид-хаус,
- флагман детройтского техно Мэтью Дир,
- электротек-хаус-дуэт Tifschwarz, записывающий ремиксы для Мадонны, Depeche Mode и Goldfrapp,
- а также основатель лейбла Systematic, немецкий ветеран Марк Ромбой.
6 июля, 12:52
Alfa Future People объявил лайнап техно-сцены фестиваля, который пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа.
На фестиваль приедут тек-хаус-дуэт из Барселоны Audiofly, немецкий диджей Крис Либинг, канадский хаус-проект Art Department и популяризатор датского техно Наджаарак Вестбирк, скрывающаяся под псевдонимом Courtesy.
Кроме них, на техно-сцену выйдет дуэт Антона Кубикова и Максима Милютенко SCSI-9, а также Mujuice, выступление которого анонсировали ранее вместе с развлекательной программой.
Позднее лайнап дополнят новыми именами. Билеты на фестиваль сейчас можно купить по цене от 6 500 рублей.
Организаторы Alfa Future People уже анонсировали выступления Don Diablo, Dash Berlin, Aphrodite, Coone и Carnage, а также участников дип- и транс-сцены.
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Источник: представители фестиваля
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