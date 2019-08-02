6 июля, 12:52

Alfa Future People объявил лайнап техно-сцены фестиваля, который пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа.



На фестиваль приедут тек-хаус-дуэт из Барселоны Audiofly, немецкий диджей Крис Либинг, канадский хаус-проект Art Department и популяризатор датского техно Наджаарак Вестбирк, скрывающаяся под псевдонимом Courtesy.

Кроме них, на техно-сцену выйдет дуэт Антона Кубикова и Максима Милютенко SCSI-9, а также Mujuice, выступление которого анонсировали ранее вместе с развлекательной программой.



Позднее лайнап дополнят новыми именами. Билеты на фестиваль сейчас можно купить по цене от 6 500 рублей.

Организаторы Alfa Future People уже анонсировали выступления Don Diablo, Dash Berlin, Aphrodite, Coone и Carnage, а также участников дип- и транс-сцены.

Про самые интересные фестивали этого лета читайте в гиде The Village.

Источник: представители фестиваля

