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Как прошел юбилейный фестиваль Signal
Как прошел юбилейный фестиваль Signal Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях
Как прошел юбилейный фестиваль Signal

Как прошел юбилейный фестиваль Signal
Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями

А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями
А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы

Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников

Гостей ждет дневная и ночная программы

Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников
Гостей ждет дневная и ночная программы

Оборонительное заклинание Mujuice в клипе на песню с Женей Борзых

Главную роль сыграл актер Александр Кузнецов

Оборонительное заклинание Mujuice в клипе на песню с Женей Борзых
Главную роль сыграл актер Александр Кузнецов

В Mutabor в ноябре пройдет первая бесплатная вечеринка

На ней выступят диджеи из Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Перу

В Mutabor в ноябре пройдет первая бесплатная вечеринка
На ней выступят диджеи из Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Перу

В московских парках отметят Международный день музыки

Там пройдут концерты классической, народной, электронной и рок-музыки

В московских парках отметят Международный день музыки
Там пройдут концерты классической, народной, электронной и рок-музыки

Alfa Future People пополнил лайн-ап техно-сцены (обновлено)

На фестиваль приедут Audiofly, Крис Либинг и Мэтью Дир

Alfa Future People пополнил лайн-ап техно-сцены (обновлено)
На фестиваль приедут Audiofly, Крис Либинг и Мэтью Дир

Фестиваль Gate объявил вторую волну артистов (обновлено)

Посетителей ожидают 36 часов музыки в режиме нон-стоп

Фестиваль Gate объявил вторую волну артистов (обновлено)
Посетителей ожидают 36 часов музыки в режиме нон-стоп

Alfa Future People объявил первых участников дип-сцены

Лайн-ап пополнили Ame, Seth Schwarz, Be Svendsen и Alex Niggemann

Alfa Future People объявил первых участников дип-сцены
Лайн-ап пополнили Ame, Seth Schwarz, Be Svendsen и Alex Niggemann

Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах Как устроены «Убежище» и RAF25
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах

Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах
Как устроены «Убежище» и RAF25

Открыт прием заявок на вечеринку Boiler Room

Она состоится 28 февраля, место проведения держат в секрете

Открыт прием заявок на вечеринку Boiler Room
Она состоится 28 февраля, место проведения держат в секрете

Alfa Future People анонсировал первых артистов

В этом году появятся сцены, посвященные трансу, лайву и дипхаусу

Alfa Future People анонсировал первых артистов
В этом году появятся сцены, посвященные трансу, лайву и дипхаусу

На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death

В пространстве Heaven Moscow проведут мини-фестиваль с двумя танцполами

На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death
В пространстве Heaven Moscow проведут мини-фестиваль с двумя танцполами

На трехдневной вечеринке Gate II в «Газгольдере» выступят Miss Kittin и Dandy Jack

В дневное время посетителям будут доступны дизайнерский маркет и фуд-корт

На трехдневной вечеринке Gate II в «Газгольдере» выступят Miss Kittin и Dandy Jack
В дневное время посетителям будут доступны дизайнерский маркет и фуд-корт

«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки

Первым городом в цикле мероприятий станет Детройт

«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки
Первым городом в цикле мероприятий станет Детройт

В клубе «Газгольдер» пройдет препати техно-сцены Alfa Future People

На нем выступят детройский дуэт AUX 88, грузинский продюсер Sevda и швейцарский диджей Opuswerk

В клубе «Газгольдер» пройдет препати техно-сцены Alfa Future People
На нем выступят детройский дуэт AUX 88, грузинский продюсер Sevda и швейцарский диджей Opuswerk

На Alfa Future People выступят Марсель Детманн, Инга Мауэр и Филипп Горбачев

Организаторы фестиваля объявили полный лайнап техно-сцены Miller Future Music

На Alfa Future People выступят Марсель Детманн, Инга Мауэр и Филипп Горбачев
Организаторы фестиваля объявили полный лайнап техно-сцены Miller Future Music

Фестиваль современного искусства «Форма» анонсировал хедлайнеров

Гостей ждут техно, горловое пение и театральные постановки

Фестиваль современного искусства «Форма» анонсировал хедлайнеров
Гостей ждут техно, горловое пение и театральные постановки

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