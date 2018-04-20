Как прошел юбилейный фестиваль Signal Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями
А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников
Гостей ждет дневная и ночная программы
Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников Гостей ждет дневная и ночная программы
Оборонительное заклинание Mujuice в клипе на песню с Женей Борзых
Главную роль сыграл актер Александр Кузнецов
Оборонительное заклинание Mujuice в клипе на песню с Женей Борзых Главную роль сыграл актер Александр Кузнецов
В Mutabor в ноябре пройдет первая бесплатная вечеринка
На ней выступят диджеи из Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Перу
В Mutabor в ноябре пройдет первая бесплатная вечеринка На ней выступят диджеи из Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Перу
В московских парках отметят Международный день музыки
Там пройдут концерты классической, народной, электронной и рок-музыки
В московских парках отметят Международный день музыки Там пройдут концерты классической, народной, электронной и рок-музыки
Alfa Future People пополнил лайн-ап техно-сцены (обновлено)
На фестиваль приедут Audiofly, Крис Либинг и Мэтью Дир
Alfa Future People пополнил лайн-ап техно-сцены (обновлено) На фестиваль приедут Audiofly, Крис Либинг и Мэтью Дир
Фестиваль Gate объявил вторую волну артистов (обновлено)
Посетителей ожидают 36 часов музыки в режиме нон-стоп
Фестиваль Gate объявил вторую волну артистов (обновлено) Посетителей ожидают 36 часов музыки в режиме нон-стоп
Alfa Future People объявил первых участников дип-сцены
Лайн-ап пополнили Ame, Seth Schwarz, Be Svendsen и Alex Niggemann
Alfa Future People объявил первых участников дип-сцены Лайн-ап пополнили Ame, Seth Schwarz, Be Svendsen и Alex Niggemann
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах Как устроены «Убежище» и RAF25
Открыт прием заявок на вечеринку Boiler Room
Она состоится 28 февраля, место проведения держат в секрете
Открыт прием заявок на вечеринку Boiler Room Она состоится 28 февраля, место проведения держат в секрете
Alfa Future People анонсировал первых артистов
В этом году появятся сцены, посвященные трансу, лайву и дипхаусу
Alfa Future People анонсировал первых артистов В этом году появятся сцены, посвященные трансу, лайву и дипхаусу
На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death
В пространстве Heaven Moscow проведут мини-фестиваль с двумя танцполами
На крыше Бадаевского завода выступят участники итальянского лейбла Life and Death В пространстве Heaven Moscow проведут мини-фестиваль с двумя танцполами
На трехдневной вечеринке Gate II в «Газгольдере» выступят Miss Kittin и Dandy Jack
В дневное время посетителям будут доступны дизайнерский маркет и фуд-корт
На трехдневной вечеринке Gate II в «Газгольдере» выступят Miss Kittin и Dandy Jack В дневное время посетителям будут доступны дизайнерский маркет и фуд-корт
«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки
Первым городом в цикле мероприятий станет Детройт
«Смена» проведет образовательные вечеринки о городах в истории музыки Первым городом в цикле мероприятий станет Детройт
В клубе «Газгольдер» пройдет препати техно-сцены Alfa Future People
На нем выступят детройский дуэт AUX 88, грузинский продюсер Sevda и швейцарский диджей Opuswerk
В клубе «Газгольдер» пройдет препати техно-сцены Alfa Future People На нем выступят детройский дуэт AUX 88, грузинский продюсер Sevda и швейцарский диджей Opuswerk
На Alfa Future People выступят Марсель Детманн, Инга Мауэр и Филипп Горбачев
Организаторы фестиваля объявили полный лайнап техно-сцены Miller Future Music