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Новости

Telegram тестирует видеозвонки

Чтобы воспользоваться новой функцией, надо проделать ряд манипуляций

0
Новости

Telegram тестирует видеозвонки Чтобы воспользоваться новой функцией, надо проделать ряд манипуляций

Новости

Вслед за Telegram Роскомнадзор разблокировал сервис для публикации статей Telegraph (обновлено)

Роскомнадзор оценил старания Дурова

0
Новости

Вслед за Telegram Роскомнадзор разблокировал сервис для публикации статей Telegraph (обновлено) Роскомнадзор оценил старания Дурова

Новости

В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram

Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая

0
Новости

В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая

Новости

«Помните, пускали самолетики из окна?»: Пользователи — о разблокировке Telegram

Twitter не мог остаться в стороне

1
Новости

«Помните, пускали самолетики из окна?»: Пользователи — о разблокировке Telegram Twitter не мог остаться в стороне

Новости

В Telegram теперь можно редактировать видео и анимировать фотографии

А еще теперь в мессенджере удобнее искать гифки и добавлять чаты в папки

0
Новости

В Telegram теперь можно редактировать видео и анимировать фотографии А еще теперь в мессенджере удобнее искать гифки и добавлять чаты в папки

Новости

Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США

В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены

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Новости

Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены

Новости

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Им пользуются коронавирусные оперштабы

1
Новости

В Госдуме предложили разблокировать Telegram Им пользуются коронавирусные оперштабы

Новости

В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины

А также архив, статистика и игральный кубик для принятия решений

0
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В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины А также архив, статистика и игральный кубик для принятия решений

Телеграм-канал о Петербурге, который ведет курьер доставки еды
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Телеграм-канал о Петербурге, который ведет курьер доставки едыРоскошные парадные, аутентичные коммуналки и работа в условиях коронавируса
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Телеграм-канал о Петербурге, который ведет курьер доставки еды
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Телеграм-канал о Петербурге, который ведет курьер доставки еды Роскошные парадные, аутентичные коммуналки и работа в условиях коронавируса

Новости

Вместо Tinder: Telergam запустил функцию публичного профиля для знакомств

В приложении теперь можно смотреть фотографии незнакомцев и отправлять им личные сообщения

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Вместо Tinder: Telergam запустил функцию публичного профиля для знакомств В приложении теперь можно смотреть фотографии незнакомцев и отправлять им личные сообщения

Новости

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

И предостерег пользователей WhatsApp

0
Новости

Дуров назвал iCloud инструментом слежки И предостерег пользователей WhatsApp

«Мы провели неделю без телеграма, доставки еды и сериалов»
Эксперимент
«Мы провели неделю без телеграма, доставки еды и сериалов»Редакторы The Village пользуются сервисами 2010 года
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«Мы провели неделю без телеграма, доставки еды и сериалов»
Эксперимент

«Мы провели неделю без телеграма, доставки еды и сериалов» Редакторы The Village пользуются сервисами 2010 года

Новости

Главу Роскомнадзора заметили в Telegram

Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник

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Главу Роскомнадзора заметили в Telegram Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник

Телеграм-бот, в котором можно слушать чужие аудиосообщения
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Телеграм-бот, в котором можно слушать чужие аудиосообщенияА еще отправлять свои
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Телеграм-бот, в котором можно слушать чужие аудиосообщения
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Телеграм-бот, в котором можно слушать чужие аудиосообщения А еще отправлять свои

Новости

В работе Telegram и Instagram произошли глобальные сбои

На проблемы жалуются и в России

0
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В работе Telegram и Instagram произошли глобальные сбои На проблемы жалуются и в России

Новости

В Telegram появился «Зверобот», который помогает животным найти новый дом

Можно не только приютить питомца, но и взять животное на передержку или помочь деньгами

0
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В Telegram появился «Зверобот», который помогает животным найти новый дом Можно не только приютить питомца, но и взять животное на передержку или помочь деньгами

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The Bell: Павел Дуров может отложить запуск криптовалюты. Но возвращать инвестиции ему не придется

Telegram обвиняют в незаконной продаже токенов

0
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The Bell: Павел Дуров может отложить запуск криптовалюты. Но возвращать инвестиции ему не придется Telegram обвиняют в незаконной продаже токенов

Телеграм-бот, который вас посадит
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Телеграм-бот, который вас посадитНовая игрушка от создателей бота, который заполняет фотографии ОМОНом
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Телеграм-бот, который вас посадит
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Телеграм-бот, который вас посадит Новая игрушка от создателей бота, который заполняет фотографии ОМОНом

Новости

Telegram добавил возможность полностью скрывать номер и отправлять сообщения не сразу

А в приложении для iOS наконец можно выделять только часть сообщения

0
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Telegram добавил возможность полностью скрывать номер и отправлять сообщения не сразу А в приложении для iOS наконец можно выделять только часть сообщения

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В Telegram добавили новую возможность для обхода блокировок

Она поможет спасти мессенджер во время изоляции Рунета

0
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В Telegram добавили новую возможность для обхода блокировок Она поможет спасти мессенджер во время изоляции Рунета

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