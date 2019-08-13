Telegram тестирует видеозвонки
Чтобы воспользоваться новой функцией, надо проделать ряд манипуляций
Telegram тестирует видеозвонки Чтобы воспользоваться новой функцией, надо проделать ряд манипуляций
Вслед за Telegram Роскомнадзор разблокировал сервис для публикации статей Telegraph (обновлено)
Роскомнадзор оценил старания Дурова
Вслед за Telegram Роскомнадзор разблокировал сервис для публикации статей Telegraph (обновлено) Роскомнадзор оценил старания Дурова
В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram
Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая
В даркнете появилась база данных миллионов пользователей Telegram Представители мессенджера заявили, что информация устаревшая
«Помните, пускали самолетики из окна?»: Пользователи — о разблокировке Telegram
Twitter не мог остаться в стороне
«Помните, пускали самолетики из окна?»: Пользователи — о разблокировке Telegram Twitter не мог остаться в стороне
В Telegram теперь можно редактировать видео и анимировать фотографии
А еще теперь в мессенджере удобнее искать гифки и добавлять чаты в папки
В Telegram теперь можно редактировать видео и анимировать фотографии А еще теперь в мессенджере удобнее искать гифки и добавлять чаты в папки
Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США
В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены
Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены
В Госдуме предложили разблокировать Telegram Им пользуются коронавирусные оперштабы
В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины
А также архив, статистика и игральный кубик для принятия решений
В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины А также архив, статистика и игральный кубик для принятия решений
Телеграм-канал о Петербурге, который ведет курьер доставки еды Роскошные парадные, аутентичные коммуналки и работа в условиях коронавируса
Вместо Tinder: Telergam запустил функцию публичного профиля для знакомств
В приложении теперь можно смотреть фотографии незнакомцев и отправлять им личные сообщения
Вместо Tinder: Telergam запустил функцию публичного профиля для знакомств В приложении теперь можно смотреть фотографии незнакомцев и отправлять им личные сообщения
Дуров назвал iCloud инструментом слежки И предостерег пользователей WhatsApp
«Мы провели неделю без телеграма, доставки еды и сериалов» Редакторы The Village пользуются сервисами 2010 года
Главу Роскомнадзора заметили в Telegram
Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник
Главу Роскомнадзора заметили в Telegram Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник
Телеграм-бот, в котором можно слушать чужие аудиосообщения А еще отправлять свои
В работе Telegram и Instagram произошли глобальные сбои На проблемы жалуются и в России
В Telegram появился «Зверобот», который помогает животным найти новый дом
Можно не только приютить питомца, но и взять животное на передержку или помочь деньгами
В Telegram появился «Зверобот», который помогает животным найти новый дом Можно не только приютить питомца, но и взять животное на передержку или помочь деньгами
The Bell: Павел Дуров может отложить запуск криптовалюты. Но возвращать инвестиции ему не придется
Telegram обвиняют в незаконной продаже токенов
The Bell: Павел Дуров может отложить запуск криптовалюты. Но возвращать инвестиции ему не придется Telegram обвиняют в незаконной продаже токенов
Телеграм-бот, который вас посадит Новая игрушка от создателей бота, который заполняет фотографии ОМОНом
Telegram добавил возможность полностью скрывать номер и отправлять сообщения не сразу
А в приложении для iOS наконец можно выделять только часть сообщения