«Это баклажан у меня в личке или ты так рад меня видеть?» Пользователи соцсетей — об анимированных эмодзи в Telegram
В конце сентября в Telegram появились анимированные эмодзи с дополнительными эффектами, а в середине ноября мессенджер добавил новые интерактивные смайлы: помимо тыквы, из которой при нажатии в личном сообщении вылетают летучие мыши, появились неоднозначные обновления у эмодзи с баклажаном и персиком.
Первый начал эякулировать, а второй превратился в ягодицы с хлопающей по ним ладонью.
The Village собрал наиболее забавные комментарии в соцсетях по поводу «эмодзи-порно».
Некоторые пользователи вспомнили про принципы жизни Павла Дурова, которые разнятся с новыми эмодзи.
Шутки про задачи для дизайнеров и разработчиков.
Пользователи соцсетей вспомнили и мемный опрос Павла Дурова, где он предлагал выбрать между приостановкой работы агитационных ботов или блокировкой Telegram в России.
Зависть к эмодзи с баклажаном (тяжело в #nonutnovember).
Просьбы к Дурову не сексуализировать баклажан и персик, а еще вернуть стену.
Обложка: The Village