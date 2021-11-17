«Это баклажан у меня в личке или ты так рад меня видеть?»

В конце сентября в Telegram появились анимированные эмодзи с дополнительными эффектами, а в середине ноября мессенджер добавил новые интерактивные смайлы: помимо тыквы, из которой при нажатии в личном сообщении вылетают летучие мыши, появились неоднозначные обновления у эмодзи с баклажаном и персиком.

Первый начал эякулировать, а второй превратился в ягодицы с хлопающей по ним ладонью.

The Village собрал наиболее забавные комментарии в соцсетях по поводу «эмодзи-порно».