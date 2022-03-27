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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Парки Москвы, где уже распустились весенние цветы
Карта дня
27 марта 2022

Парки Москвы, где уже распустились весенние цветы

Как разговаривать с флористом на одном языке, если вы не разбираетесь в цветах
Промо
Как разговаривать с флористом на одном языке, если вы не разбираетесь в цветах И подарить близкому человеку тот самый букет
Как разговаривать с флористом на одном языке, если вы не разбираетесь в цветах
Промо

Как разговаривать с флористом на одном языке, если вы не разбираетесь в цветах
И подарить близкому человеку тот самый букет

Студия Seche запустит онлайн-школу интерьерной флористики из сухоцветов
5 октября 2021

Студия Seche запустит онлайн-школу интерьерной флористики из сухоцветов

Компания по озеленению Zammi объединилась с сервисом доставки букетов Germen. В два раза больше цветов!
24 сентября 2021

Компания по озеленению Zammi объединилась с сервисом доставки букетов Germen. В два раза больше цветов!

Охапка гвоздик и скромные ранункулюсы: Где покупать небанальный букет
Охапка гвоздик и скромные ранункулюсы: Где покупать небанальный букет
Охапка гвоздик и скромные ранункулюсы: Где покупать небанальный букет

Охапка гвоздик и скромные ранункулюсы: Где покупать небанальный букет

Цветочная мастерская «Собран в саду» организует корнер в ЦУМе к праздникам
11 февраля 2021

Цветочная мастерская «Собран в саду» организует корнер в ЦУМе к праздникам

19 августа 2020

Фонд «Вера» приглашает присоединиться к акции «Дети вместо цветов»

На фестивале Moscow Flower Show покажут виртуальные сады

В программе — мастер-классы и онлайн-экскурсии

На фестивале Moscow Flower Show покажут виртуальные сады

Ozon запустил экспресс-доставку букетов к 8 Марта

Теперь заказать подарок и цветы можно в одном месте

Ozon запустил экспресс-доставку букетов к 8 Марта

В «Аптекарском огороде» пройдет зимняя выставка весенних цветов

Репетиция весны в Ботаническом саду МГУ

В «Аптекарском огороде» пройдет зимняя выставка весенних цветов

Как продлить жизнь букету цветов
Как продлить жизнь букету цветов И нужно ли добавлять в воду аспирин
Как продлить жизнь букету цветов

Как продлить жизнь букету цветов
И нужно ли добавлять в воду аспирин

Во «Вкусвилле» открылись цветочные островки с флористами

Готовые букеты можно купить почти в 50 магазинах, а еще в трех заработали полноценные корнеры с флористами

Во «Вкусвилле» открылись цветочные островки с флористами

Не только на 14 февраля: Какие цветы дарить
ПРОМО
Не только на 14 февраля: Какие цветы дарить И почему букеты с колючкой и хлопком — это круто
Не только на 14 февраля: Какие цветы дарить
ПРОМО

Не только на 14 февраля: Какие цветы дарить
И почему букеты с колючкой и хлопком — это круто

В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн

Участники мастер-класса узнают о значениях, которые вкладывали архитекторы в природные орнаменты

В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн

Как открыть цветочную студию или ювелирный бренд? Онлайн-курсы «Мастеров России»

Спикерами стали основатели Kraft Flowers и Prosto Jewelry

Как открыть цветочную студию или ювелирный бренд? Онлайн-курсы «Мастеров России»

Цифровой сад: 5 гаджетов для домашних растений
Цифровой сад: 5 гаджетов для домашних растений Горшок-колонка, сенсор для цветов, умная мини-плантация и другие
Цифровой сад: 5 гаджетов для домашних растений

Цифровой сад: 5 гаджетов для домашних растений
Горшок-колонка, сенсор для цветов, умная мини-плантация и другие

Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»

В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции

Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»

На ВДНХ появятся дизайнерские сады и пройдут мастер-классы по ландшафтному искусству

ВДНХ станет главной площадкой международного фестиваля «Сады и люди»

На ВДНХ появятся дизайнерские сады и пройдут мастер-классы по ландшафтному искусству

В «Станколите» на день откроется цветочный маркет

На веранде фуд-корта можно будет купить суккуленты и керамику для растений

В «Станколите» на день откроется цветочный маркет

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

Завтра на Artplay пройдет зеленый своп с лекциями и вином

Мероприятие пройдет в первой половине дня

Завтра на Artplay пройдет зеленый своп с лекциями и вином

Объявлены финалисты конкурса «Цветочный джем». По их проектам летом в Москве разобъют сады

Среди них — ландшафтные дизайнеры из семи стран

Объявлены финалисты конкурса «Цветочный джем». По их проектам летом в Москве разобъют сады

В «Ланчерии» на 1905 года пройдет цветочный своп

Посетители могут приносить и уносить любые растения

В «Ланчерии» на 1905 года пройдет цветочный своп

«Я сдаю букеты напрокат»
«Я сдаю букеты напрокат» Сколько стоит арендовать 101 розу для фото и кто пользуется этой услугой
«Я сдаю букеты напрокат»

«Я сдаю букеты напрокат»
Сколько стоит арендовать 101 розу для фото и кто пользуется этой услугой

Где покупать домашние растения и как их выбирать?
Где покупать домашние растения и как их выбирать? Несколько правил и 10 хороших магазинов
Где покупать домашние растения и как их выбирать?

Где покупать домашние растения и как их выбирать?
Несколько правил и 10 хороших магазинов

«Аптекарский огород» открывает ночные экскурсии по тропикам

Заказать прогулку можно с 19:30 до полуночи

«Аптекарский огород» открывает ночные экскурсии по тропикам

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы

Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы

В «Аптекарском огороде» научат делать свечи с цветами

И расскажут, как ими украсить дом

В «Аптекарском огороде» научат делать свечи с цветами

Зов джунглей: Как горожане превращают квартиры в сады

Зов джунглей: Как горожане превращают квартиры в садыПетербурженки, увлекающиеся комнатным цветоводством, рассказывают об опыте озеленения своих домов

Зов джунглей: Как горожане превращают квартиры в сады

Зов джунглей: Как горожане превращают квартиры в сады
Петербурженки, увлекающиеся комнатным цветоводством, рассказывают об опыте озеленения своих домов

На время фестиваля «Цветочный джем» на Новом Арбате появятся три сада

Полностью они будут готовы к 20 августа

На время фестиваля «Цветочный джем» на Новом Арбате появятся три сада

В «Аптекарском огороде» пройдет эковыставка движущихся человеческих органов из цветов

Посетители увидят кинетические скульптуры в виде ритмично бьющегося сердца и черепа с шевелящейся травой

В «Аптекарском огороде» пройдет эковыставка движущихся человеческих органов из цветов

На фестивале цветов в «Зарядье» и «Музеоне» разведут театральные сады

Конкурс на лучший сад продлится с 29 июня по 8 июля

На фестивале цветов в «Зарядье» и «Музеоне» разведут театральные сады

Москву украсили кровохлебкой и клопогонами

В столице вырастили более 350 тысяч многолетних растений для оформления цветников и клумб

Москву украсили кровохлебкой и клопогонами

Цветущее Разбитое сердце в «Аптекарском огороде»

О цветах в форме сердца расскажут на обзорных экскурсиях в саду

Цветущее Разбитое сердце в «Аптекарском огороде»

Первые подснежники в Москве

Первоцветы заметили на территории столичных парков

Первые подснежники в Москве

Сайт с актуальными ценами на розы в Москве

The Village запустил сервис, отслеживающий курс на цветы в 100 точках города

Сайт с актуальными ценами на розы в Москве

Сколько на самом деле стоит букет цветов
Сколько на самом деле стоит букет цветов Лютики, пионы и мимоза с наценкой в два раза и больше
Сколько на самом деле стоит букет цветов

Сколько на самом деле стоит букет цветов
Лютики, пионы и мимоза с наценкой в два раза и больше

«Аптекарский огород» проведет мастер-класс по уходу за суккулентами

Участники смогут создать домашний сад из этих растений

«Аптекарский огород» проведет мастер-класс по уходу за суккулентами

«Мегафон» подарит букеты тюльпанов за разговоры с мамой

Абоненту надо за неделю проговорить с мамой 2,5 часа

«Мегафон» подарит букеты тюльпанов за разговоры с мамой

«Аптекарский огород» призвал отказаться от букетов 8 Марта

Вместо сорванных цветов предлагают дарить растения в горшке

«Аптекарский огород» призвал отказаться от букетов 8 Марта

Delivery Club запускает доставку цветов в праздники

Акция будет действовать с 10 февраля по 10 марта

Delivery Club запускает доставку цветов в праздники

«Аптекарский огород» подготовил на День влюбленных романтическое шоу и вино

Прийти на праздник можно с детьми

«Аптекарский огород» подготовил на День влюбленных романтическое шоу и вино

Крошечная сакура в «Аптекарском огороде»

Увидеть цветение дерева можно до 28 января

Крошечная сакура в «Аптекарском огороде»

22 сентября. Главное в городе
22 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
22 сентября. Главное в городе

22 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

В Москве высадят тюльпаны на 157 миллионов рублей

Осенью в столице посадят 12 миллионов цветов

В Москве высадят тюльпаны на 157 миллионов рублей

Новый сорт розы «Москва»

Его вывели в честь 870-летия столицы

Новый сорт розы «Москва»

К празднику розы остановки в центре Москвы украсят цветами

Букетами и цветочными гирляндами украсят 50 остановок общественного транспорта

К празднику розы остановки в центре Москвы украсят цветами

Объявлена программа фестиваля «Московское лето»

Он пройдет с 20 июля по 6 августа и охватит 40 столичных площадок

Объявлена программа фестиваля «Московское лето»

В ГУМе пройдет ежегодный фестиваль цветов

Здание универмага украсят 370 тысяч цветов

В ГУМе пройдет ежегодный фестиваль цветов

В Москве пройдет конкурс на лучший цветник

Победитель получит 100 000 рублей

В Москве пройдет конкурс на лучший цветник

В Москве пройдет шестой фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show

В фестивале примут участие дизайнеры из российских и зарубежных городов

В Москве пройдет шестой фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show

Рассада для цветников парка Горького за 7 миллионов рублей

Подрядчик должен закупить виолу небесно-голубую и ампельную, розовый микс и бегонию

Рассада для цветников парка Горького за 7 миллионов рублей

В «Сокольниках» откроется круглогодичная цветочная оранжерея

В ней будет собрано более 50 видов растений

В «Сокольниках» откроется круглогодичная цветочная оранжерея

Сколько роз подарят Владимиру Путину депутаты Госдумы

7 октября президенту исполняется 64 года

Сколько роз подарят Владимиру Путину депутаты Госдумы

В переходах метро установят торговые автоматы с возможностью оплаты «Тройкой»

В них можно будет купить напитки, цветы и сувениры

В переходах метро установят торговые автоматы с возможностью оплаты «Тройкой»

В «Аптекарском огороде» пройдёт арт-уикенд

Мастер-классы, открытые уроки и концерт запланированы на 18 и 19 июня

В «Аптекарском огороде» пройдёт арт-уикенд

Gett запустил доставку букетов

Доставка букета займёт не больше часа

Gett запустил доставку букетов

На кладбищах Москвы установили около 60 вендинговых аппаратов

Посетители могут купить там воду, прохладительные напитки, кофе и снэки

На кладбищах Москвы установили около 60 вендинговых аппаратов

На что живут флористы
На что живут флористы Девушка, которая занимается составлением букетов, рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги
На что живут флористы

На что живут флористы
Девушка, которая занимается составлением букетов, рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги

В «Аптекарском огороде» пройдёт фестиваль цветов

Фестиваль продлится с 16 апреля до 29 мая

В «Аптекарском огороде» пройдёт фестиваль цветов

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ