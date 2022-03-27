Компания по озеленению Zammi объединилась с сервисом доставки букетов Germen. В два раза больше цветов!
На фестивале Moscow Flower Show покажут виртуальные сады
В программе — мастер-классы и онлайн-экскурсии
Ozon запустил экспресс-доставку букетов к 8 Марта
Теперь заказать подарок и цветы можно в одном месте
В «Аптекарском огороде» пройдет зимняя выставка весенних цветов
Репетиция весны в Ботаническом саду МГУ
Во «Вкусвилле» открылись цветочные островки с флористами
Готовые букеты можно купить почти в 50 магазинах, а еще в трех заработали полноценные корнеры с флористами
В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн
Участники мастер-класса узнают о значениях, которые вкладывали архитекторы в природные орнаменты
Как открыть цветочную студию или ювелирный бренд? Онлайн-курсы «Мастеров России»
Спикерами стали основатели Kraft Flowers и Prosto Jewelry
Цифровой сад: 5 гаджетов для домашних растений Горшок-колонка, сенсор для цветов, умная мини-плантация и другие
Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»
В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции
На ВДНХ появятся дизайнерские сады и пройдут мастер-классы по ландшафтному искусству
ВДНХ станет главной площадкой международного фестиваля «Сады и люди»
В «Станколите» на день откроется цветочный маркет
На веранде фуд-корта можно будет купить суккуленты и керамику для растений
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
Завтра на Artplay пройдет зеленый своп с лекциями и вином
Мероприятие пройдет в первой половине дня
Объявлены финалисты конкурса «Цветочный джем». По их проектам летом в Москве разобъют сады
Среди них — ландшафтные дизайнеры из семи стран
В «Ланчерии» на 1905 года пройдет цветочный своп
Посетители могут приносить и уносить любые растения
«Я сдаю букеты напрокат» Сколько стоит арендовать 101 розу для фото и кто пользуется этой услугой
Где покупать домашние растения и как их выбирать? Несколько правил и 10 хороших магазинов
«Аптекарский огород» открывает ночные экскурсии по тропикам
Заказать прогулку можно с 19:30 до полуночи
В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы
Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте
Зов джунглей: Как горожане превращают квартиры в садыПетербурженки, увлекающиеся комнатным цветоводством, рассказывают об опыте озеленения своих домов
Зов джунглей: Как горожане превращают квартиры в сады Петербурженки, увлекающиеся комнатным цветоводством, рассказывают об опыте озеленения своих домов
На время фестиваля «Цветочный джем» на Новом Арбате появятся три сада
Полностью они будут готовы к 20 августа
В «Аптекарском огороде» пройдет эковыставка движущихся человеческих органов из цветов
Посетители увидят кинетические скульптуры в виде ритмично бьющегося сердца и черепа с шевелящейся травой
На фестивале цветов в «Зарядье» и «Музеоне» разведут театральные сады
Конкурс на лучший сад продлится с 29 июня по 8 июля
Москву украсили кровохлебкой и клопогонами
В столице вырастили более 350 тысяч многолетних растений для оформления цветников и клумб
Цветущее Разбитое сердце в «Аптекарском огороде»
О цветах в форме сердца расскажут на обзорных экскурсиях в саду
Сайт с актуальными ценами на розы в Москве
The Village запустил сервис, отслеживающий курс на цветы в 100 точках города
Сколько на самом деле стоит букет цветов Лютики, пионы и мимоза с наценкой в два раза и больше
«Аптекарский огород» проведет мастер-класс по уходу за суккулентами
Участники смогут создать домашний сад из этих растений
«Мегафон» подарит букеты тюльпанов за разговоры с мамой
Абоненту надо за неделю проговорить с мамой 2,5 часа
«Аптекарский огород» призвал отказаться от букетов 8 Марта
Вместо сорванных цветов предлагают дарить растения в горшке
Delivery Club запускает доставку цветов в праздники
Акция будет действовать с 10 февраля по 10 марта
«Аптекарский огород» подготовил на День влюбленных романтическое шоу и вино
Прийти на праздник можно с детьми
В Москве высадят тюльпаны на 157 миллионов рублей
Осенью в столице посадят 12 миллионов цветов
К празднику розы остановки в центре Москвы украсят цветами
Букетами и цветочными гирляндами украсят 50 остановок общественного транспорта
Объявлена программа фестиваля «Московское лето»
Он пройдет с 20 июля по 6 августа и охватит 40 столичных площадок
В Москве пройдет шестой фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show
В фестивале примут участие дизайнеры из российских и зарубежных городов
Рассада для цветников парка Горького за 7 миллионов рублей
Подрядчик должен закупить виолу небесно-голубую и ампельную, розовый микс и бегонию
В «Сокольниках» откроется круглогодичная цветочная оранжерея
В ней будет собрано более 50 видов растений
В переходах метро установят торговые автоматы с возможностью оплаты «Тройкой»
В них можно будет купить напитки, цветы и сувениры
В «Аптекарском огороде» пройдёт арт-уикенд
Мастер-классы, открытые уроки и концерт запланированы на 18 и 19 июня
На кладбищах Москвы установили около 60 вендинговых аппаратов
Посетители могут купить там воду, прохладительные напитки, кофе и снэки
На что живут флористы Девушка, которая занимается составлением букетов, рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги
В «Аптекарском огороде» пройдёт фестиваль цветов
Фестиваль продлится с 16 апреля до 29 мая