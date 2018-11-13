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На фестивале Moscow Flower Show покажут виртуальные сады

В программе — мастер-классы и онлайн-экскурсии

На фестивале Moscow Flower Show покажут виртуальные сады
В программе — мастер-классы и онлайн-экскурсии

Ozon запустил экспресс-доставку букетов к 8 Марта

Теперь заказать подарок и цветы можно в одном месте

Ozon запустил экспресс-доставку букетов к 8 Марта
Теперь заказать подарок и цветы можно в одном месте

В «Аптекарском огороде» пройдет зимняя выставка весенних цветов

Репетиция весны в Ботаническом саду МГУ

В «Аптекарском огороде» пройдет зимняя выставка весенних цветов
Репетиция весны в Ботаническом саду МГУ

Как продлить жизнь букету цветов
Как продлить жизнь букету цветов И нужно ли добавлять в воду аспирин
Как продлить жизнь букету цветов

Как продлить жизнь букету цветов
И нужно ли добавлять в воду аспирин

Во «Вкусвилле» открылись цветочные островки с флористами

Готовые букеты можно купить почти в 50 магазинах, а еще в трех заработали полноценные корнеры с флористами

Во «Вкусвилле» открылись цветочные островки с флористами
Готовые букеты можно купить почти в 50 магазинах, а еще в трех заработали полноценные корнеры с флористами

Не только на 14 февраля: Какие цветы дарить
ПРОМО
Не только на 14 февраля: Какие цветы дарить И почему букеты с колючкой и хлопком — это круто
Не только на 14 февраля: Какие цветы дарить
ПРОМО

Не только на 14 февраля: Какие цветы дарить
И почему букеты с колючкой и хлопком — это круто

В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн

Участники мастер-класса узнают о значениях, которые вкладывали архитекторы в природные орнаменты

В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн
Участники мастер-класса узнают о значениях, которые вкладывали архитекторы в природные орнаменты

Как открыть цветочную студию или ювелирный бренд? Онлайн-курсы «Мастеров России»

Спикерами стали основатели Kraft Flowers и Prosto Jewelry

Как открыть цветочную студию или ювелирный бренд? Онлайн-курсы «Мастеров России»
Спикерами стали основатели Kraft Flowers и Prosto Jewelry

Цифровой сад: 5 гаджетов для домашних растений
Цифровой сад: 5 гаджетов для домашних растений Горшок-колонка, сенсор для цветов, умная мини-плантация и другие
Цифровой сад: 5 гаджетов для домашних растений

Цифровой сад: 5 гаджетов для домашних растений
Горшок-колонка, сенсор для цветов, умная мини-плантация и другие

Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»

В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции

Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»
В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции

На ВДНХ появятся дизайнерские сады и пройдут мастер-классы по ландшафтному искусству

ВДНХ станет главной площадкой международного фестиваля «Сады и люди»

На ВДНХ появятся дизайнерские сады и пройдут мастер-классы по ландшафтному искусству
ВДНХ станет главной площадкой международного фестиваля «Сады и люди»

В «Станколите» на день откроется цветочный маркет

На веранде фуд-корта можно будет купить суккуленты и керамику для растений

В «Станколите» на день откроется цветочный маркет
На веранде фуд-корта можно будет купить суккуленты и керамику для растений

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше

Завтра на Artplay пройдет зеленый своп с лекциями и вином

Мероприятие пройдет в первой половине дня

Завтра на Artplay пройдет зеленый своп с лекциями и вином
Мероприятие пройдет в первой половине дня

Объявлены финалисты конкурса «Цветочный джем». По их проектам летом в Москве разобъют сады

Среди них — ландшафтные дизайнеры из семи стран

Объявлены финалисты конкурса «Цветочный джем». По их проектам летом в Москве разобъют сады
Среди них — ландшафтные дизайнеры из семи стран

В «Ланчерии» на 1905 года пройдет цветочный своп

Посетители могут приносить и уносить любые растения

В «Ланчерии» на 1905 года пройдет цветочный своп
Посетители могут приносить и уносить любые растения

«Я сдаю букеты напрокат»
«Я сдаю букеты напрокат» Сколько стоит арендовать 101 розу для фото и кто пользуется этой услугой
«Я сдаю букеты напрокат»

«Я сдаю букеты напрокат»
Сколько стоит арендовать 101 розу для фото и кто пользуется этой услугой

«Аптекарский огород» открывает ночные экскурсии по тропикам

Заказать прогулку можно с 19:30 до полуночи

«Аптекарский огород» открывает ночные экскурсии по тропикам
Заказать прогулку можно с 19:30 до полуночи

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы

Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте

В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы
Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте

В «Аптекарском огороде» научат делать свечи с цветами

И расскажут, как ими украсить дом

В «Аптекарском огороде» научат делать свечи с цветами
И расскажут, как ими украсить дом

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