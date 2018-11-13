На фестивале Moscow Flower Show покажут виртуальные сады
В программе — мастер-классы и онлайн-экскурсии
На фестивале Moscow Flower Show покажут виртуальные сады В программе — мастер-классы и онлайн-экскурсии
Ozon запустил экспресс-доставку букетов к 8 Марта
Теперь заказать подарок и цветы можно в одном месте
Ozon запустил экспресс-доставку букетов к 8 Марта Теперь заказать подарок и цветы можно в одном месте
В «Аптекарском огороде» пройдет зимняя выставка весенних цветов
Репетиция весны в Ботаническом саду МГУ
В «Аптекарском огороде» пройдет зимняя выставка весенних цветов Репетиция весны в Ботаническом саду МГУ
Во «Вкусвилле» открылись цветочные островки с флористами
Готовые букеты можно купить почти в 50 магазинах, а еще в трех заработали полноценные корнеры с флористами
Во «Вкусвилле» открылись цветочные островки с флористами Готовые букеты можно купить почти в 50 магазинах, а еще в трех заработали полноценные корнеры с флористами
В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн
Участники мастер-класса узнают о значениях, которые вкладывали архитекторы в природные орнаменты
В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн Участники мастер-класса узнают о значениях, которые вкладывали архитекторы в природные орнаменты
Как открыть цветочную студию или ювелирный бренд? Онлайн-курсы «Мастеров России»
Спикерами стали основатели Kraft Flowers и Prosto Jewelry
Как открыть цветочную студию или ювелирный бренд? Онлайн-курсы «Мастеров России» Спикерами стали основатели Kraft Flowers и Prosto Jewelry
Цифровой сад: 5 гаджетов для домашних растений Горшок-колонка, сенсор для цветов, умная мини-плантация и другие
Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»
В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции
Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем» В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции
На ВДНХ появятся дизайнерские сады и пройдут мастер-классы по ландшафтному искусству
ВДНХ станет главной площадкой международного фестиваля «Сады и люди»
На ВДНХ появятся дизайнерские сады и пройдут мастер-классы по ландшафтному искусству ВДНХ станет главной площадкой международного фестиваля «Сады и люди»
В «Станколите» на день откроется цветочный маркет
На веранде фуд-корта можно будет купить суккуленты и керамику для растений
В «Станколите» на день откроется цветочный маркет На веранде фуд-корта можно будет купить суккуленты и керамику для растений
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
Завтра на Artplay пройдет зеленый своп с лекциями и вином
Мероприятие пройдет в первой половине дня
Завтра на Artplay пройдет зеленый своп с лекциями и вином Мероприятие пройдет в первой половине дня
Объявлены финалисты конкурса «Цветочный джем». По их проектам летом в Москве разобъют сады
Среди них — ландшафтные дизайнеры из семи стран
Объявлены финалисты конкурса «Цветочный джем». По их проектам летом в Москве разобъют сады Среди них — ландшафтные дизайнеры из семи стран
В «Ланчерии» на 1905 года пройдет цветочный своп
Посетители могут приносить и уносить любые растения
В «Ланчерии» на 1905 года пройдет цветочный своп Посетители могут приносить и уносить любые растения
«Я сдаю букеты напрокат» Сколько стоит арендовать 101 розу для фото и кто пользуется этой услугой
«Аптекарский огород» открывает ночные экскурсии по тропикам
Заказать прогулку можно с 19:30 до полуночи
«Аптекарский огород» открывает ночные экскурсии по тропикам Заказать прогулку можно с 19:30 до полуночи
В «Гастроферме» пройдут цветочные и шоколадные мастер-классы
Занятия продлятся весь февраль, в их стоимость включен ужин в лофте