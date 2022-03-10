Что происходит с магазинами H&M, Zara, Uniqlo и другими Где купить их товары в России и ждать ли распродаж
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках
Что покупать в новой коллекции Uniqlo x Ines De La Fressange Идеальная база гардероба и ретро-узоры
Что покупать в новой коллекции Uniqlo x Hana Tajima Базовый гардероб за скромные деньги
Uniqlo сделает футболки и свитшоты в коллабе с Лувром. В Россию их привезут уже в феврале!
Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)
Ее перенесли с мая на август
Что покупать в новой коллекции Uniqlo x Marimekko Футболки, рубашки, платья и прочая летняя экипировка
Uniqlo готовится открыть двухэтажный магазин на Новом Арбате
Это поможет привлечь на улицу туристов и горожан
В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear
Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении
В Москве пройдет интерактивная выставка о человеке и технологиях Uniqlo
В таком формате россиянам о бренде расскажут впервые
«Гараж» проведет очередной Recycle Day. Там покажут фильм «Мусор»
Uniqlo и Школа дизайна ВШЭ представят свой новый проект
Uniqlo откажется от пластиковых пакетов
В магазинах можно будет купить многоразовые сумки или бумажные пакеты
Посетители Uniqlo смогут бесплатно получить футболку из новой коллекции
Акция пройдет 18 мая, количество вещей ограничено
Весенне-летняя коллекция Uniqlo и Alexander Wang Белье и одежда для дома из легких быстросохнущих материалов Airism
В поп-ап-пространстве Uniqlo пройдет лекция о новых «Мстителях»
Поп-ап в «Атриуме» будет открыт с 10:00 до 23:00 по 5 мая
В Uniqlo на «Курской» проведут бесплатную лекцию об осознанном гардеробе
Маша Пак расскажет, как научиться покупать только нужные и функциональные вещи
Что покупать в новой коллекции Uniqlo x JW Anderson Что на этот раз выпустили японская марка и ирландский дизайнер
Что покупать в новой коллекции Uniqlo U Идеальные тренчи, рубашки, платья и брюки Кристофа Лемера
Посетители Uniqlo смогут кастомизировать футболку принтами арт-группы «МишМаш»
Воспользоваться услугой можно на третьем этаже «Атриума» в пространстве UT
Скидки до 70 % на Lamoda и одежда для вечеринок за полцены на ASOS А также новые расцветки adidas Falcon и коллекция домашней одежды COS
В «Гараже» пройдет первый Recycle Day с мастерской по переработке старой одежды
В программе — лекции о slow fashion и кинопоказы
Uniqlo откроет еще два магазина в Москве и Петербурге
Точки начнут работать в первом квартале 2019 года
Куклы Влас и Еник в коллекции Uniqlo Kaws x Sesame Street UT Очередной коллаб японского бренда и американского художника
Uniqlo раздаст бесплатные футболки посетителям московских магазинов
А также разыграет 100 сертификатов на шопинг