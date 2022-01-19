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Гид The Village19 января 2022

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
АвторТаня Решетник

Главный предвестник весны — очередная коллекция Uniqlo U, которую для японского масс-маркета уже который год делает дизайнер и креативный директор проектно-исследовательского центра в Париже Кристоф Лемер. Основная черта линейки U — очень похожие, практически родственные силуэты и модели, которые кочуют из сезона в сезон и отличаются только новыми расцветками и принтом. Это хорошая возможность обновить гардероб и закрыть потребности в базовых вещах на ближайший сезон.

В весенней коллекции советуем обратить внимание на верхнюю одежду (куртки из денима, жакеты и классические тренчи), футболки и лонгсливы, которые этой весной вышли в главной расцветке 2022 года — Pantone Very Peri, а еще деним — джинсы базовых силуэтов Uniqlo обычно служат долго, а со временем выглядят только лучше.

Коллекция будет доступна онлайн и в избранных магазинах с февраля 2022 года.

Женское

Мужское

Фотографии: Uniqlo

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