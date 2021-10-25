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Гид The Village25 октября 2021

Что покупать в коллекции Uniqlo +J?

Что покупать в коллекции Uniqlo +J?

18 ноября японская марка Uniqlo представит новую коллекцию +J, разработанную легендарным дизайнером Джил Сандер, которая сотрудничает с брендом уже 12 лет. Коллаборация включает современную интерпретацию зимней классики: пуховые куртки и лаконичные пальто, шелковые блузы, хлопковые рубашки, шерстяные брюки и свитеры. Помимо классической черной и приглушенной серой расцветки в коллекции появились бордовый, бежевый и приглушенный белый.

Мы выбрали главные предметы из коллаборации, на которые стоит обратить внимание.

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Женские вещи

Мужские вещи

Фотографии: Uniqlo

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