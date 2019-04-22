Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)
Ее перенесли с мая на август
Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено) Ее перенесли с мая на август
Что покупать в новой коллекции Uniqlo x Marimekko Футболки, рубашки, платья и прочая летняя экипировка
Uniqlo готовится открыть двухэтажный магазин на Новом Арбате
Это поможет привлечь на улицу туристов и горожан
Uniqlo готовится открыть двухэтажный магазин на Новом Арбате Это поможет привлечь на улицу туристов и горожан
В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear
Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении
В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении
В Москве пройдет интерактивная выставка о человеке и технологиях Uniqlo
В таком формате россиянам о бренде расскажут впервые
В Москве пройдет интерактивная выставка о человеке и технологиях Uniqlo В таком формате россиянам о бренде расскажут впервые
«Гараж» проведет очередной Recycle Day. Там покажут фильм «Мусор»
Uniqlo и Школа дизайна ВШЭ представят свой новый проект
«Гараж» проведет очередной Recycle Day. Там покажут фильм «Мусор» Uniqlo и Школа дизайна ВШЭ представят свой новый проект
Интернет-магазин Uniqlo На сумму свыше 4 тысяч рублей доставка будет бесплатной
В ЦДМ открылся поп-ап Uniqlo с детской одеждой Он будет работать до конца августа
Осенне-зимняя коллекция Ханы Тадзимы для Uniqlo Продажи стартуют 15 августа
Uniqlo откажется от пластиковых пакетов
В магазинах можно будет купить многоразовые сумки или бумажные пакеты
Uniqlo откажется от пластиковых пакетов В магазинах можно будет купить многоразовые сумки или бумажные пакеты
Посетители Uniqlo смогут бесплатно получить футболку из новой коллекции
Акция пройдет 18 мая, количество вещей ограничено