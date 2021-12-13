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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сайт от «Самоката», Synergetic и «Теперь так» с картой пунктов приема вторсырья
Ссылка дня
13 декабря 2021

Сайт от «Самоката», Synergetic и «Теперь так» с картой пунктов приема вторсырья

25 января 2021

«Пятерочка» начала пользоваться пакетами, которые на 35 % состоят из ее же вторсырья

9 ноября 2020

В Москве и Подмосковье будут забирать вторсырье из дома со скидкой. Акцию проведут Colgate и «Собиратор»

Акцию по раздельному сбору мусора сорвала полиция. Вторсырье требовали выкинуть на помойку

Полицейские и дворники против осознанных горожан

Акцию по раздельному сбору мусора сорвала полиция. Вторсырье требовали выкинуть на помойку

Москвичам заплатят 5 тысяч рублей за сообщения о неправильном вывозе мусора

Оператор пытается отладить процесс погрузки, с чем не справляются сами сотрудники

Москвичам заплатят 5 тысяч рублей за сообщения о неправильном вывозе мусора

В Москве пройдет концерт «Пасош». Перед ним группа организует раздельный сбор мусора

Все желающие смогут сдать на переработку отсортированные отходы

В Москве пройдет концерт «Пасош». Перед ним группа организует раздельный сбор мусора

Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности
Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности На самом деле жить экологично — это просто
Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности

Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности
На самом деле жить экологично — это просто

Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки
Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки Куда отправляется собранное сырье и можно ли получить скидку за пластик и алюминий
Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки

Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки
Куда отправляется собранное сырье и можно ли получить скидку за пластик и алюминий

«Делать вещи иначе»: Как мода на осознанность меняет ретейл
«Делать вещи иначе»: Как мода на осознанность меняет ретейл Дискуссия эксперта по бережному потреблению со специалистом в области устойчивого развития
«Делать вещи иначе»: Как мода на осознанность меняет ретейл

«Делать вещи иначе»: Как мода на осознанность меняет ретейл
Дискуссия эксперта по бережному потреблению со специалистом в области устойчивого развития

Что бренды делают из ненужной одежды?
Что бренды делают из ненужной одежды? Которую мы сдаем на переработку
Что бренды делают из ненужной одежды?

Что бренды делают из ненужной одежды?
Которую мы сдаем на переработку

Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор

Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусорПоказываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода

Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор

Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор
Показываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода

Как перестать быть варваром и начать сортировать мусор
Как перестать быть варваром и начать сортировать мусор Пошаговая инструкция по раздельному сбору
Как перестать быть варваром и начать сортировать мусор

Как перестать быть варваром и начать сортировать мусор
Пошаговая инструкция по раздельному сбору

Как организовать экологический праздник для соседей

Неравнодушных жителей призывают научить своих соседей раздельному сбору отходов

Как организовать экологический праздник для соседей

В Москве пройдут мастер-классы по переработке старых вещей

В программе мероприятий — распродажа вещей, мини-презентации и воркшопы

В Москве пройдут мастер-классы по переработке старых вещей

Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросили

Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросилиФотограф и корреспондент The Village проследили путь книг Пушкина, Маяковского и Шекспира — от цеха по сортировке макулатуры до производства туалетной бумаги

Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросили

Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросили
Фотограф и корреспондент The Village проследили путь книг Пушкина, Маяковского и Шекспира — от цеха по сортировке макулатуры до производства туалетной бумаги

Мобильные пункты для вторсырья «Пакеты, сдавайтесь» продолжат работу в 2013-м

Акцию по сбору упаковки тетрапак «Пакеты, сдавайтесь!» продлили до конца 2013 года. В этом году можно будет сдать также пластик, стекло, алюминиевые и жестяные банки, бумагу и картон.

Мобильные пункты для вторсырья «Пакеты, сдавайтесь» продолжат работу в 2013-м

По Москве будут курсировать мобильные пункты приема вторсырья В течение двух месяцев картонные упаковки «Тетра Пак» можно будет сдавать в специальные пункты приема около метро.

По Москве будут курсировать мобильные пункты приема вторсырья

Новые фандоматы оснастили видеокамерами Фандоматы нового типа установили на востоке Москвы — они будут не только принимать бутылки, но и следить за общественным порядком, поэтому власти предлагают называть их «стоячими полицейскими».

Новые фандоматы оснастили видеокамерами

Эко Москвы: Участники акции «Зелёный weekend» о сборе вторсырья
Эко Москвы: Участники акции «Зелёный weekend» о сборе вторсырья The Village пообщался с участниками первого в Москве фестиваля по сбору вторсырья «Зелёный weekend» и узнал, почему они решили сдать старые клавиатуры, пластиковые бутылки, бумагу и даже джакузи.
Эко Москвы: Участники акции «Зелёный weekend» о сборе вторсырья

Эко Москвы: Участники акции «Зелёный weekend» о сборе вторсырья
The Village пообщался с участниками первого в Москве фестиваля по сбору вторсырья «Зелёный weekend» и узнал, почему они решили сдать старые клавиатуры, пластиковые бутылки, бумагу и даже джакузи.

Гринпис составил карту Москвы с пунктами приема вторсырья Интерактивная карта на базе Google Maps подскажет, куда нести вторсырьё

Гринпис составил карту Москвы с пунктами приема вторсырья

Москва - Сортировочная: раздельный сбор мусора
Москва - Сортировочная: раздельный сбор мусора В московском парке "Кузьминки-Люблино" стартует первый эксперимент по раздельному сбору мусора. В нем примут участие посетители зоны отдыха и жители ближайших районов. Об этом 24 августа со ссылкой на префекта ЮВАО Владимира Зотова сообщает "Вечерняя Москва".
Москва - Сортировочная: раздельный сбор мусора

Москва - Сортировочная: раздельный сбор мусора
В московском парке "Кузьминки-Люблино" стартует первый эксперимент по раздельному сбору мусора. В нем примут участие посетители зоны отдыха и жители ближайших районов. Об этом 24 августа со ссылкой на префекта ЮВАО Владимира Зотова сообщает "Вечерняя Москва".