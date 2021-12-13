Сайт от «Самоката», Synergetic и «Теперь так» с картой пунктов приема вторсырья
В Москве и Подмосковье будут забирать вторсырье из дома со скидкой. Акцию проведут Colgate и «Собиратор»
Акцию по раздельному сбору мусора сорвала полиция. Вторсырье требовали выкинуть на помойку
Полицейские и дворники против осознанных горожан
Москвичам заплатят 5 тысяч рублей за сообщения о неправильном вывозе мусора
Оператор пытается отладить процесс погрузки, с чем не справляются сами сотрудники
В Москве пройдет концерт «Пасош». Перед ним группа организует раздельный сбор мусора
Все желающие смогут сдать на переработку отсортированные отходы
Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности На самом деле жить экологично — это просто
Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки Куда отправляется собранное сырье и можно ли получить скидку за пластик и алюминий
«Делать вещи иначе»: Как мода на осознанность меняет ретейл Дискуссия эксперта по бережному потреблению со специалистом в области устойчивого развития
Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусорПоказываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода
Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор Показываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода
Как перестать быть варваром и начать сортировать мусор Пошаговая инструкция по раздельному сбору
Как организовать экологический праздник для соседей
Неравнодушных жителей призывают научить своих соседей раздельному сбору отходов
В Москве пройдут мастер-классы по переработке старых вещей
В программе мероприятий — распродажа вещей, мини-презентации и воркшопы
Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросилиФотограф и корреспондент The Village проследили путь книг Пушкина, Маяковского и Шекспира — от цеха по сортировке макулатуры до производства туалетной бумаги
Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросили Фотограф и корреспондент The Village проследили путь книг Пушкина, Маяковского и Шекспира — от цеха по сортировке макулатуры до производства туалетной бумаги
Мобильные пункты для вторсырья «Пакеты, сдавайтесь» продолжат работу в 2013-м
Акцию по сбору упаковки тетрапак «Пакеты, сдавайтесь!» продлили до конца 2013 года. В этом году можно будет сдать также пластик, стекло, алюминиевые и жестяные банки, бумагу и картон.