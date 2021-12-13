Москва - Сортировочная: раздельный сбор мусора В московском парке "Кузьминки-Люблино" стартует первый эксперимент по раздельному сбору мусора. В нем примут участие посетители зоны отдыха и жители ближайших районов. Об этом 24 августа со ссылкой на префекта ЮВАО Владимира Зотова сообщает "Вечерняя Москва".