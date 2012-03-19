Компания «Тетра Пак», производящая упаковку для пищевых продуктов, совместно с концерном Volkswagen начинает экологическую акцию «Пакеты, сдавайтесь!». В марте и апреле между станциями метро в Москве и Петербурге будет курсировать автомобиль, который примет у всех желающих упаковки «Тетра Пак» для переработки.

Пункты приёма вторсырья будут находиться на одном месте от пяти до двенадцати дней и охватят преимущественно окраинные станции: «Перово», «Марьино», «Кузьминки», «Текстильщики» и т. д. Подробное расписание автомобиля «Пакеты, сдавайтесь!» можно найти здесь.

Своей акцией «Тетра Пак» и Volkswagen решили привлечь внимание горожан к проблеме переработки вторсырья. Сегодня россияне производят 27 миллионов тонн бытового мусора в год. До 80 % содержимого мусорного ведра можно перерабатывать, а у нас повторно используется не более 15 % отходов. Все картонные упаковки «Тетра Пак» можно переработать целиком и пустить сырье в новый производственный цикл. Всех, кто принесёт на переработку больше пяти упаковок, ждёт подарок — ручка, изготовленная из переработанных пакетов «Тетра Пак».