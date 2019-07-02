«Делать вещи иначе»: Как мода на осознанность меняет ретейл

Как решать проблемы на местах

— Вы говорите о том, чтобы стать полностью безотходным производством к 2040 году. Как вы собираетесь это сделать?

— Да, к 2040 году все наши бренды и рынки — вместе с офисами, с коммерческими продуктами — перейдут на безотходное производство. Чтобы не допустить экологической катастрофы, среднегодовая глобальная температура не должна подняться больше чем на два градуса. Контроль выбросов углерода производствами — один из шагов к нашей цели. В идеале мы должны поглощать больше углерода, чем вырабатываем. Если раскладывать глобальную цель на небольшие, одним направлением будет поглощение углерода с помощью специального соединения (но пока сложно провести этот процесс без влияния на окружающую среду).

— Что является самым большим вызовом на локальных рынках? Например, в России, где люди пока мало задумываются о своем углеродном следе.

— Я могу рассказать про Китай, где я работаю. Здесь мы работаем десять лет, и процесс выглядит так: во-первых, мы должны удостовериться, что операционная деятельность ведется с учетом экологических гайдлайнов компании, с использованием перерабатываемых материалов, с максимально эффективным использованием энергии из возобновляемых ресурсов, с безопасной рабочей средой и так далее. Не все наши коллеги в Китае пока знают о наших ценностях — мы новички на рынке, и нам надо донести эти ценности до всех. Все наши программы есть онлайн и легкодоступны. Мы должны не отклоняться от них и соблюдать условия — по сортировке, по переработке. Также компания должна использовать все каналы коммуникации, чтобы просвещать покупателей: мы общаемся с ними не только в магазинах, есть социальные сети, мессенджеры. Мы регулярно публикуем советы стилистов, как можно по-разному носить одни и те же вещи, как стилизовать зимние вещи летом, стирать вещи более экологично и так далее. Мы должны продолжать вести этот диалог на новом рынке и везде искать собственный язык. Каждый раз это будет разный диалог с покупателями. В Китае есть новые для нас каналы коммуникации и новая программа — ты можешь буквально получать баллы за совершенные действия.

— А как те же идеи доносятся до поставщиков?

— Все наши офисы располагаются недалеко от них, чтобы мы могли постоянно общаться. Например, в Бангладеш наше представительство открылось в 1983 году. Уверена, ни один модный бренд не знает о Бангладеш столько же, сколько мы! Всегда есть местные особенности, и нам приходится учиться с ними работать. Сейчас критерии ответственного производства включены в процесс оценки поставщика. Стать подрядчиком H&M не так уж и просто, поэтому поставщикам приходится стараться поддерживать наши стандарты.

У нас большие объемы закупок, поэтому и производство подрядчика должно быть немаленьким. Например, производство в Бангладеш — на нем трудятся 25 тысяч человек. Но для некоторых заказов нам приходится подключать несколько таких заводов. А в Китае само правительство требует выполнения экостандартов.

У нас есть целый список поставщиков, доступный на нашем сайте, с перечислением продуктов, которые они нам поставляют.

— В России обидно покупать вещи с биркой «Сделано в Азии», ведь исторически у нас было свое текстильное производство.

— Да, мы над этим работаем. Близость производства к точке сбыта важна и с точки зрения экологии, и с точки зрения затрат на транспортировку. Но, выходя на новый рынок, не приходится ожидать, что тут же найдешь отличного поставщика с товаром превосходного качества. Строительство индустрии требует времени.