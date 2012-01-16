За сдачу вторсырья автомат выдает наличные: 30 копеек за пластиковую бутылку и 10 — за алюминиевую банку. При этом с обратной стороны аппарата находится платежный терминал, через который можно пополнить счет мобильного телефона или воспользоваться услугами банка.

Власти предлагают называть новые аппараты «стоячими полицейскими», так как видеокамеры будут не только наблюдать за тем, как москвичи используют автомат, но и следить за общественным порядком вокруг. Пока видео с камеры записывается на жесткий диск, но в будущем будет передаваться в местные отделения полиции.

Сейчас новые фандоматы можно найти у станции «Преображенская площадь», «Новогиреево», «Перово», «Партизанская», «Измайлово», «Первомайская» и «Щелковская». В ближайшее время власти округа планируют поставить еще 48 аппаратов. Всего же в ВАО появится 188 фандоматов, которые придут на смену «устаревшим моделям прежнего образца, напрочь лишенным электронных мозгов», сообщает пресс-служба.