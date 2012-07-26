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МЫ В СОЦСЕТЯХ

ВДНХ запускает проект об истории и жизни регионов России

Выставочный центр возрождает традиции вековой давности

ВДНХ запускает проект об истории и жизни регионов России

На территории ВДНХ произошло возгорание (обновлено)

Пожарные бригады уже выехали по адресу возгорания

На территории ВДНХ произошло возгорание (обновлено)

На ВДНХ отреставрируют «Колхозный дом культуры»

Дом культуры, построенный 60 лет назад, до сих пор остаётся основным досуговым центром ВДНХ

На ВДНХ отреставрируют «Колхозный дом культуры»

На территории ВДНХ загорелся павильон «Космос»

Площадь пожара составила 8 квадратных метров

На территории ВДНХ загорелся павильон «Космос»

Владелец «Луча» и Carabas откроет кафе на ВДНХ

2 августа у лодочной станции ВДНХ заработает кафе Михаила Андреева, владельца ресторанов «Луч», Carabas и Moloko

Владелец «Луча» и Carabas откроет кафе на ВДНХ

Юрий Сапрыкин займётся развитием ВДНХ

Бывший шеф-редактор «Афиши» займётся развитием ВДНХ вместе со своим коллегой — создателем «Афиши» Ильёй Осколковым-Ценципером

Юрий Сапрыкин займётся развитием ВДНХ

«Буран» хотят перевезти из парка Горького на ВДНХ

Макет космического корабля собираются разместить возле павильона № 20

«Буран» хотят перевезти из парка Горького на ВДНХ

Обеспокоенный горожанин о том, как проходит реконструкция ВДНХ
Обеспокоенный горожанин о том, как проходит реконструкция ВДНХ Повреждение исторических фасадов, вырубка деревьев и богатая культурная программа — Федот Пухлов рассказал The Village о том, что сейчас происходит на ВВЦ
Обеспокоенный горожанин о том, как проходит реконструкция ВДНХ

Обеспокоенный горожанин о том, как проходит реконструкция ВДНХ
Повреждение исторических фасадов, вырубка деревьев и богатая культурная программа — Федот Пухлов рассказал The Village о том, что сейчас происходит на ВВЦ

ВВЦ или ВДНХ?

Редакция The Village решила выяснить, какое название выставочного центра её читателям нравится больше

ВВЦ или ВДНХ?

На ВДНХ пройдёт фестиваль мыльных пузырей Dreamflash

В программе — выступления духовых оркестров и театральных трупп, а также массовое пускание мыльных пузырей

На ВДНХ пройдёт фестиваль мыльных пузырей Dreamflash

Марш за легализацию марихуаны отменили

Префектура СВАО отозвала разрешение на проведение марша за легализацию марихуаны, который должен был состояться на ВВЦ 3 мая

Марш за легализацию марихуаны отменили

На ВВЦ открылась экспозиция Политеха

Экспозиция Политехнического музея расположилась в павильоне № 26

На ВВЦ открылась экспозиция Политеха

На ВВЦ пройдёт митинг за легализацию марихуаны

Активисты потребуют отменить запрет на марихуану и прекратить уголовное преследование тех, кто её употребляет

На ВВЦ пройдёт митинг за легализацию марихуаны

Территорию ВВЦ увеличат вдвое

Территорию выставочного центра соединят с Ботаническим садом и Останкинским парком

Территорию ВВЦ увеличат вдвое

На ВВЦ началась реконструкция павильона «Радиоэлектроника»

Рядом с павильоном уберут рекламные щиты и отремонтируют дорожки

На ВВЦ началась реконструкция павильона «Радиоэлектроника»

На ВВЦ пройдёт день бесплатных экскурсий

26 апреля на территории выставочного центра проведут бесплатные экскурсии

На ВВЦ пройдёт день бесплатных экскурсий

На ВВЦ откроется экспозиция «Союзмультфильма»

Музей «Союзмультфильма» откроет свою экспозицию в одном из павильонов ВВЦ

На ВВЦ откроется экспозиция «Союзмультфильма»

Кафе и ларьки вернутся на ВВЦ в мае

Торговые павильоны разместят на боковых дорожках выставочного центра

Кафе и ларьки вернутся на ВВЦ в мае

Экспозиция Политеха на ВВЦ откроется 25 апреля

Политехнический музей откроет свой павильон на ВВЦ

Экспозиция Политеха на ВВЦ откроется 25 апреля

На ВВЦ заработали фонтаны

Фонтаны на ВВЦ запустили в тестовом режиме

На ВВЦ заработали фонтаны

Выставка достижений стихийного капитализма: Иван Голунов о наследии ВВЦ
Выставка достижений стихийного капитализма: Иван Голунов о наследии ВВЦ Московские власти начали реконструкцию ВВЦ, самого большого и самого запущенного комплекса, — по просьбе The Village редактор отдела расследований Slon.ru провёл ревизию последних 20 лет его истории
Выставка достижений стихийного капитализма: Иван Голунов о наследии ВВЦ

Выставка достижений стихийного капитализма: Иван Голунов о наследии ВВЦ
Московские власти начали реконструкцию ВВЦ, самого большого и самого запущенного комплекса, — по просьбе The Village редактор отдела расследований Slon.ru провёл ревизию последних 20 лет его истории

Открытие сезона: Что сейчас происходит на ВВЦ
Открытие сезона: Что сейчас происходит на ВВЦ В течение всего дня корреспондент The Village ведёт прямую трансляцию с ВВЦ, где не только готовятся к летнему сезону, но и начинают масштабную реконструкцию
Открытие сезона: Что сейчас происходит на ВВЦ

Открытие сезона: Что сейчас происходит на ВВЦ
В течение всего дня корреспондент The Village ведёт прямую трансляцию с ВВЦ, где не только готовятся к летнему сезону, но и начинают масштабную реконструкцию

На ВВЦ сносят ларьки и кафе

В течение ближайших двух суток на территории выставочного центра снесут более 40 точек общепита

На ВВЦ сносят ларьки и кафе

У ВВЦ сменился гендиректор

Новым генеральным директором выставочного центра стал Владимир Погребенко

У ВВЦ сменился гендиректор

На ВВЦ открылся ЗАГС

Новый дворец бракосочетания начал принимать заявления от будущих молодожёнов.

На ВВЦ открылся ЗАГС

ВВЦ возобновляет занятия в школе экскурсоводов

Выпускников школы экскурсоводов аккредитуют для работы на ВВЦ.

ВВЦ возобновляет занятия в школе экскурсоводов

На ВВЦ открылся парк гигантских насекомых

Новое выставочное пространство заработало на площадке у дельфинария.

На ВВЦ открылся парк гигантских насекомых

На фестивале Park Live выступят The Prodigy

Британская группа станет участником одного из крупнейших московских музыкальных фестивалей.

На фестивале Park Live выступят The Prodigy

На ВВЦ построят ледяной лабиринт

На территории Всероссийского выставочного центра откроют лабиринт «Парк советского периода» и ледяной кинотеатр.

На ВВЦ построят ледяной лабиринт

Первый московский Geek Picnic в снимках Instagram Роботы добрые и злые, большие и маленькие на первом московском «гик-пикнике» в ВВЦ.

Первый московский Geek Picnic в снимках Instagram

Фоторепортаж: Парк динозавров на ВВЦ
Фоторепортаж: Парк динозавров на ВВЦ На площадке рядом с павильоном № 20 на ВВЦ открылся интерактивный динопарк.
Фоторепортаж: Парк динозавров на ВВЦ

Фоторепортаж: Парк динозавров на ВВЦ
На площадке рядом с павильоном № 20 на ВВЦ открылся интерактивный динопарк.

Планы на выходные: 24−26 января
Планы на выходные: 24−26 января Гигантские роботы на Geek Picnic, дни рождения Сandy's Bros и Motherland, битва снеговиков, ярмарка бездомных кошек в «Фабрике» и спектакль в Пушкинском музее среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 24−26 января

Планы на выходные: 24−26 января
Гигантские роботы на Geek Picnic, дни рождения Сandy's Bros и Motherland, битва снеговиков, ярмарка бездомных кошек в «Фабрике» и спектакль в Пушкинском музее среди заметных событий выходных.

На ВВЦ открыли динопарк

На площадке рядом с павильоном № 20 появился единственный в Москве интерактивный музей динозавров под открытым небом.

На ВВЦ открыли динопарк

На ВВЦ построили дом-перевёртыш

На территории ВВЦ открыли новый аттракцион, представляющий собой перевёрнутый низом кверху коттедж.

На ВВЦ построили дом-перевёртыш

Росгосцирку хотят отдать здание «Зелёного театра» на ВВЦ

Разрушенное здание «Зелёного театра» на ВВЦ могут отдать Российской государственной цирковой компании.

Росгосцирку хотят отдать здание «Зелёного театра» на ВВЦ

На ВВЦ построят две гостиницы

К 2016 году у павильона «Москва» на ВВЦ возведут две гостиницы на 400 и 600 номеров.

На ВВЦ построят две гостиницы

На ВВЦ откроют «Голландскую деревню»

В рамках года Нидерландов в России на ВВЦ откроют «Голландскую деревню» с традиционной ярмаркой, национальной кухней и музыкой.

На ВВЦ откроют «Голландскую деревню»

На ВВЦ хотят закрыть колесо обозрения

После аварии 28 сентября администрация ВВЦ просит компетентные службы незамедлительно закрыть аттракцион.

На ВВЦ хотят закрыть колесо обозрения

На ВВЦ открывается лекторий

На ВВЦ после 25-летнего перерыва открывается центр просвещения, где будут проходить лекции известных учёных, историков, ландшафтных дизайнеров и религиозных деятелей.

На ВВЦ открывается лекторий

На ВВЦ открылся киоск Pasta Station

Владельцы «Гёзлеме» и «Бардака» открыли на территории ВВЦ киоск, где готовят итальянскую пасту нескольких видов навынос.

На ВВЦ открылся киоск Pasta Station

Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков
Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков Бабл-ти, хачапури, киргизская, турецкая и армянская национальные кухни, пончики, мороженое, хинкали и воки — The Village узнал, кто и чем кормит людей на ВВЦ.
Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков

Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков
Бабл-ти, хачапури, киргизская, турецкая и армянская национальные кухни, пончики, мороженое, хинкали и воки — The Village узнал, кто и чем кормит людей на ВВЦ.

Владельцы Hudson Deli открыли на ВВЦ кафе с бабл-ти

На ВВЦ, рядом с фонтаном «Каменный цветок», открылось кафе Bubble Berry с тайваньским напитком бабл-ти и мороженым.

Владельцы Hudson Deli открыли на ВВЦ кафе с бабл-ти

Фоторепортаж: Первый Park Live
Фоторепортаж: Первый Park Live С пятницы по воскресенье на ВВЦ шёл новый фестиваль Park Live. За три дня на нём успели выступить The Killers и Limp Bizkit, Земфира и «Мумий Тролль», Justice и многие другие звёзды.
Фоторепортаж: Первый Park Live

Фоторепортаж: Первый Park Live
С пятницы по воскресенье на ВВЦ шёл новый фестиваль Park Live. За три дня на нём успели выступить The Killers и Limp Bizkit, Земфира и «Мумий Тролль», Justice и многие другие звёзды.

Планы на выходные: 28−30 июня
Планы на выходные: 28−30 июня Фестивали Park Live и Martini Art Love, Тициан в «Пушкинском», последние дни выставки World Press Photo, День Италии на «Флаконе», Московский кинофестиваль и другие события выходных.
Планы на выходные: 28−30 июня

Планы на выходные: 28−30 июня
Фестивали Park Live и Martini Art Love, Тициан в «Пушкинском», последние дни выставки World Press Photo, День Италии на «Флаконе», Московский кинофестиваль и другие события выходных.

События недели: Park Live, Тициан и День Италии
События недели: Park Live, Тициан и День Италии Дайджест городских событий этой недели: Азилия Бэнкс в саду «Эрмитаж», День молодёжи в «Практике», концерт New Order и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Park Live, Тициан и День Италии

События недели: Park Live, Тициан и День Италии
Дайджест городских событий этой недели: Азилия Бэнкс в саду «Эрмитаж», День молодёжи в «Практике», концерт New Order и ещё несколько событий из календаря The Village.

Гости столицы: Trentemøller о Park Live на ВВЦ, Depeche Mode и демократии
Гости столицы: Trentemøller о Park Live на ВВЦ, Depeche Mode и демократии 30 июня на фестивале Park Live на ВВЦ выступит датский электронщик Trentemøller. The Village обсудил с ним фестиваль, совместный тур с Depeche Mode, особенности скандинавской музыки и грядущий альбом.
Гости столицы: Trentemøller о Park Live на ВВЦ, Depeche Mode и демократии

Гости столицы: Trentemøller о Park Live на ВВЦ, Depeche Mode и демократии
30 июня на фестивале Park Live на ВВЦ выступит датский электронщик Trentemøller. The Village обсудил с ним фестиваль, совместный тур с Depeche Mode, особенности скандинавской музыки и грядущий альбом.

На ВВЦ открылось «Хачапури»

Сеть кафе современной грузинской кухни открыла летнюю веранду на территории ВВЦ.

На ВВЦ открылось «Хачапури»

Планы на лето: 34 концерта
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Планы на лето: 34 концерта

Планы на лето: 34 концерта
Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.

ВВЦ станет ещё одним московским парком

Федеральные власти собираются передать 70 % акций ВВЦ Москве, чтобы город развивал площадку как новый парк.

ВВЦ станет ещё одним московским парком

Кафе Osteria nel Parco переезжает на ВВЦ

Osteria nel Parco решили сменить местоположение: в середине мая кафе откроется в шатре на территории ВВЦ.

Кафе Osteria nel Parco переезжает на ВВЦ

Один из вестибюлей метро «ВДНХ» закроют на год

Северный вестибюль станции метро «ВДНХ» закроют на реконструкцию на 11 месяцев.

Один из вестибюлей метро «ВДНХ» закроют на год

События недели: Кубок мира по горнолыжному спорту, дамский пинг-понг и концерт Bonaparte
События недели: Кубок мира по горнолыжному спорту, дамский пинг-понг и концерт Bonaparte Дайджест городских событий этой недели: выставка номинантов премии «Серебряная камера», ретроспектива Михаила Прехнера и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Кубок мира по горнолыжному спорту, дамский пинг-понг и концерт Bonaparte

События недели: Кубок мира по горнолыжному спорту, дамский пинг-понг и концерт Bonaparte
Дайджест городских событий этой недели: выставка номинантов премии «Серебряная камера», ретроспектива Михаила Прехнера и ещё несколько событий из календаря The Village.

На ВВЦ появится горнолыжный склон

На центральной аллее ВВЦ скоро откроется большой лыжный спуск, где в конце месяца стартует этап Кубка мира по горным лыжам и сноуборду.

На ВВЦ появится горнолыжный склон

Политех закрылся на реконструкцию

9 января 2013 года Политехнический музей на Новой площади официально закрылся на реконструкцию.

Политех закрылся на реконструкцию

На ВВЦ можно будет исследовать Марс

В бывшем павильоне «Космос» стартует проект «Марс-Тефо» — интерактивный музей истории изучения Марса с игровой площадкой, где можно почувствовать себя астронавтом-исследователем.

На ВВЦ можно будет исследовать Марс

Люди в городе: Рождественская деревня ВВЦ
Люди в городе: Рождественская деревня ВВЦ Корреспондент The Village Дарья Батурина побывала в субботу на открытии рождественской ярмарки ВВЦ и выяснила, хорошо ли там горожанам.
Люди в городе: Рождественская деревня ВВЦ

Люди в городе: Рождественская деревня ВВЦ
Корреспондент The Village Дарья Батурина побывала в субботу на открытии рождественской ярмарки ВВЦ и выяснила, хорошо ли там горожанам.

Рождественская ярмарка на ВВЦ откроется 24 ноября

Домики с подарками и имбирными пряниками под вывеской «Рождественская деревня» заработают на территории ВВЦ уже 24 ноября.

Рождественская ярмарка на ВВЦ откроется 24 ноября

ВВЦ попросил полтора миллиарда на реставрацию фонтанов

ВВЦ просит отреставрировать фонтаны «Каменный цветок», «Дружба народов» и Аллею фонтанов к своему 75-летию.

ВВЦ попросил полтора миллиарда на реставрацию фонтанов

Колесо обозрения на ВВЦ могут снести

Колесо обозрения вместе с другими аттракционами не приглянулось новой администрации ВВЦ.

Колесо обозрения на ВВЦ могут снести

Объявили победителей конкурса проектов по развитию ВВЦ

Победители конкурса идей по развитию ВВЦ предложили построить на территории центра парк аттракционов, крытый бассейн и бизнес-центры.

Объявили победителей конкурса проектов по развитию ВВЦ

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