ВДНХ запускает проект об истории и жизни регионов России
Выставочный центр возрождает традиции вековой давности
На территории ВДНХ произошло возгорание (обновлено)
Пожарные бригады уже выехали по адресу возгорания
На ВДНХ отреставрируют «Колхозный дом культуры»
Дом культуры, построенный 60 лет назад, до сих пор остаётся основным досуговым центром ВДНХ
Владелец «Луча» и Carabas откроет кафе на ВДНХ
2 августа у лодочной станции ВДНХ заработает кафе Михаила Андреева, владельца ресторанов «Луч», Carabas и Moloko
Юрий Сапрыкин займётся развитием ВДНХ
Бывший шеф-редактор «Афиши» займётся развитием ВДНХ вместе со своим коллегой — создателем «Афиши» Ильёй Осколковым-Ценципером
«Буран» хотят перевезти из парка Горького на ВДНХ
Макет космического корабля собираются разместить возле павильона № 20
Обеспокоенный горожанин о том, как проходит реконструкция ВДНХ Повреждение исторических фасадов, вырубка деревьев и богатая культурная программа — Федот Пухлов рассказал The Village о том, что сейчас происходит на ВВЦ
ВВЦ или ВДНХ?
Редакция The Village решила выяснить, какое название выставочного центра её читателям нравится больше
На ВДНХ пройдёт фестиваль мыльных пузырей Dreamflash
В программе — выступления духовых оркестров и театральных трупп, а также массовое пускание мыльных пузырей
Марш за легализацию марихуаны отменили
Префектура СВАО отозвала разрешение на проведение марша за легализацию марихуаны, который должен был состояться на ВВЦ 3 мая
На ВВЦ открылась экспозиция Политеха
Экспозиция Политехнического музея расположилась в павильоне № 26
На ВВЦ пройдёт митинг за легализацию марихуаны
Активисты потребуют отменить запрет на марихуану и прекратить уголовное преследование тех, кто её употребляет
Территорию ВВЦ увеличат вдвое
Территорию выставочного центра соединят с Ботаническим садом и Останкинским парком
На ВВЦ началась реконструкция павильона «Радиоэлектроника»
Рядом с павильоном уберут рекламные щиты и отремонтируют дорожки
На ВВЦ пройдёт день бесплатных экскурсий
26 апреля на территории выставочного центра проведут бесплатные экскурсии
На ВВЦ откроется экспозиция «Союзмультфильма»
Музей «Союзмультфильма» откроет свою экспозицию в одном из павильонов ВВЦ
Кафе и ларьки вернутся на ВВЦ в мае
Торговые павильоны разместят на боковых дорожках выставочного центра
Экспозиция Политеха на ВВЦ откроется 25 апреля
Политехнический музей откроет свой павильон на ВВЦ
Выставка достижений стихийного капитализма: Иван Голунов о наследии ВВЦ Московские власти начали реконструкцию ВВЦ, самого большого и самого запущенного комплекса, — по просьбе The Village редактор отдела расследований Slon.ru провёл ревизию последних 20 лет его истории
Открытие сезона: Что сейчас происходит на ВВЦ В течение всего дня корреспондент The Village ведёт прямую трансляцию с ВВЦ, где не только готовятся к летнему сезону, но и начинают масштабную реконструкцию
На ВВЦ сносят ларьки и кафе
В течение ближайших двух суток на территории выставочного центра снесут более 40 точек общепита
У ВВЦ сменился гендиректор
Новым генеральным директором выставочного центра стал Владимир Погребенко
На ВВЦ открылся ЗАГС
Новый дворец бракосочетания начал принимать заявления от будущих молодожёнов.
ВВЦ возобновляет занятия в школе экскурсоводов
Выпускников школы экскурсоводов аккредитуют для работы на ВВЦ.
На ВВЦ открылся парк гигантских насекомых
Новое выставочное пространство заработало на площадке у дельфинария.
На фестивале Park Live выступят The Prodigy
Британская группа станет участником одного из крупнейших московских музыкальных фестивалей.
На ВВЦ построят ледяной лабиринт
На территории Всероссийского выставочного центра откроют лабиринт «Парк советского периода» и ледяной кинотеатр.
Фоторепортаж: Парк динозавров на ВВЦ На площадке рядом с павильоном № 20 на ВВЦ открылся интерактивный динопарк.
Планы на выходные: 24−26 января Гигантские роботы на Geek Picnic, дни рождения Сandy's Bros и Motherland, битва снеговиков, ярмарка бездомных кошек в «Фабрике» и спектакль в Пушкинском музее среди заметных событий выходных.
На ВВЦ открыли динопарк
На площадке рядом с павильоном № 20 появился единственный в Москве интерактивный музей динозавров под открытым небом.
На ВВЦ построили дом-перевёртыш
На территории ВВЦ открыли новый аттракцион, представляющий собой перевёрнутый низом кверху коттедж.
Росгосцирку хотят отдать здание «Зелёного театра» на ВВЦ
Разрушенное здание «Зелёного театра» на ВВЦ могут отдать Российской государственной цирковой компании.
На ВВЦ построят две гостиницы
К 2016 году у павильона «Москва» на ВВЦ возведут две гостиницы на 400 и 600 номеров.
На ВВЦ откроют «Голландскую деревню»
В рамках года Нидерландов в России на ВВЦ откроют «Голландскую деревню» с традиционной ярмаркой, национальной кухней и музыкой.
На ВВЦ хотят закрыть колесо обозрения
После аварии 28 сентября администрация ВВЦ просит компетентные службы незамедлительно закрыть аттракцион.
На ВВЦ открывается лекторий
На ВВЦ после 25-летнего перерыва открывается центр просвещения, где будут проходить лекции известных учёных, историков, ландшафтных дизайнеров и религиозных деятелей.
На ВВЦ открылся киоск Pasta Station
Владельцы «Гёзлеме» и «Бардака» открыли на территории ВВЦ киоск, где готовят итальянскую пасту нескольких видов навынос.
Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков Бабл-ти, хачапури, киргизская, турецкая и армянская национальные кухни, пончики, мороженое, хинкали и воки — The Village узнал, кто и чем кормит людей на ВВЦ.
Владельцы Hudson Deli открыли на ВВЦ кафе с бабл-ти
На ВВЦ, рядом с фонтаном «Каменный цветок», открылось кафе Bubble Berry с тайваньским напитком бабл-ти и мороженым.
Фоторепортаж: Первый Park Live С пятницы по воскресенье на ВВЦ шёл новый фестиваль Park Live. За три дня на нём успели выступить The Killers и Limp Bizkit, Земфира и «Мумий Тролль», Justice и многие другие звёзды.
Планы на выходные: 28−30 июня Фестивали Park Live и Martini Art Love, Тициан в «Пушкинском», последние дни выставки World Press Photo, День Италии на «Флаконе», Московский кинофестиваль и другие события выходных.
События недели: Park Live, Тициан и День Италии Дайджест городских событий этой недели: Азилия Бэнкс в саду «Эрмитаж», День молодёжи в «Практике», концерт New Order и ещё несколько событий из календаря The Village.
Гости столицы: Trentemøller о Park Live на ВВЦ, Depeche Mode и демократии 30 июня на фестивале Park Live на ВВЦ выступит датский электронщик Trentemøller. The Village обсудил с ним фестиваль, совместный тур с Depeche Mode, особенности скандинавской музыки и грядущий альбом.
На ВВЦ открылось «Хачапури»
Сеть кафе современной грузинской кухни открыла летнюю веранду на территории ВВЦ.
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
ВВЦ станет ещё одним московским парком
Федеральные власти собираются передать 70 % акций ВВЦ Москве, чтобы город развивал площадку как новый парк.
Кафе Osteria nel Parco переезжает на ВВЦ
Osteria nel Parco решили сменить местоположение: в середине мая кафе откроется в шатре на территории ВВЦ.
Один из вестибюлей метро «ВДНХ» закроют на год
Северный вестибюль станции метро «ВДНХ» закроют на реконструкцию на 11 месяцев.
События недели: Кубок мира по горнолыжному спорту, дамский пинг-понг и концерт Bonaparte Дайджест городских событий этой недели: выставка номинантов премии «Серебряная камера», ретроспектива Михаила Прехнера и ещё несколько событий из календаря The Village.
На ВВЦ появится горнолыжный склон
На центральной аллее ВВЦ скоро откроется большой лыжный спуск, где в конце месяца стартует этап Кубка мира по горным лыжам и сноуборду.
Политех закрылся на реконструкцию
9 января 2013 года Политехнический музей на Новой площади официально закрылся на реконструкцию.
На ВВЦ можно будет исследовать Марс
В бывшем павильоне «Космос» стартует проект «Марс-Тефо» — интерактивный музей истории изучения Марса с игровой площадкой, где можно почувствовать себя астронавтом-исследователем.
Люди в городе: Рождественская деревня ВВЦ Корреспондент The Village Дарья Батурина побывала в субботу на открытии рождественской ярмарки ВВЦ и выяснила, хорошо ли там горожанам.
Рождественская ярмарка на ВВЦ откроется 24 ноября
Домики с подарками и имбирными пряниками под вывеской «Рождественская деревня» заработают на территории ВВЦ уже 24 ноября.
ВВЦ попросил полтора миллиарда на реставрацию фонтанов
ВВЦ просит отреставрировать фонтаны «Каменный цветок», «Дружба народов» и Аллею фонтанов к своему 75-летию.
Колесо обозрения на ВВЦ могут снести
Колесо обозрения вместе с другими аттракционами не приглянулось новой администрации ВВЦ.
Объявили победителей конкурса проектов по развитию ВВЦ
Победители конкурса идей по развитию ВВЦ предложили построить на территории центра парк аттракционов, крытый бассейн и бизнес-центры.