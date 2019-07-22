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Новости

Лучшие музыкальные стриминги по мнению Роскачества

На первом месте МТС Music и Apple Music

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Новости

Лучшие музыкальные стриминги по мнению Роскачества На первом месте МТС Music и Apple Music

Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify
Ситуация
Как российские музыкальные сервисы встречают SpotifyСкидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»
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Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify
Ситуация

Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify Скидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»

Новости

Подборка от «Яндекс.Музыки» с треками из недавно просмотренных фильмов

Заставка любимого сериала или саундтрек из душераздирающей мелодрамы

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Новости

Подборка от «Яндекс.Музыки» с треками из недавно просмотренных фильмов Заставка любимого сериала или саундтрек из душераздирающей мелодрамы

Новости

От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина

Выпить кофе под плейлист кооператива «Чёрный» и потанцевать под треки «Танцплощадки»

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Новости

От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина Выпить кофе под плейлист кооператива «Чёрный» и потанцевать под треки «Танцплощадки»

Новости

Как карантин повлиял на музыкальные предпочтения россиян

Пользователи стали слушать больше подкастов и чаще заниматься спортом

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Новости

Как карантин повлиял на музыкальные предпочтения россиян Пользователи стали слушать больше подкастов и чаще заниматься спортом

Новости

Трип-хоп и драм-н-бэйс: Новый сезон подкаста «Планетроника»

От бристольского трип-хопа до шеффилдский синти-попа

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Новости

Трип-хоп и драм-н-бэйс: Новый сезон подкаста «Планетроника» От бристольского трип-хопа до шеффилдский синти-попа

Новости

Музыкальный гид по самоизоляции от «Яндекс.Музыки»

Ироничные плейлисты на каждый день

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Новости

Музыкальный гид по самоизоляции от «Яндекс.Музыки» Ироничные плейлисты на каждый день

Новости

Любимые треки космонавтов и их советы для самоизоляции

Герои России делятся мотивирующей музыкой и рассказывают о быте на МКС

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Новости

Любимые треки космонавтов и их советы для самоизоляции Герои России делятся мотивирующей музыкой и рассказывают о быте на МКС

Новости

Водители «Яндекс.Драйва» получили доступ к «Музыке»

На время поездки будет премиум-доступ к сервису

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Новости

Водители «Яндекс.Драйва» получили доступ к «Музыке» На время поездки будет премиум-доступ к сервису

Новости

День сурка: Какие треки россияне слушали на повторе последние десять лет

От поп-хитов до шума моря

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Новости

День сурка: Какие треки россияне слушали на повторе последние десять лет От поп-хитов до шума моря

Новости

Подкаст «Одно расстройство» о жизни людей с психическими особенностями

Истории героев с шизофренией, клаустрофобией, множественным расстройством личности и другими диагнозами

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Новости

Подкаст «Одно расстройство» о жизни людей с психическими особенностями Истории героев с шизофренией, клаустрофобией, множественным расстройством личности и другими диагнозами

Новости

Многосерийный аудиоспектакль по «Звездным войнам»

Шоу вышло на «Яндекс.Музыке»

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Новости

Многосерийный аудиоспектакль по «Звездным войнам» Шоу вышло на «Яндекс.Музыке»

Новости

Главные треки 2019 года по версии «Яндекс.Музыки»

В лидерах — Тима Белорусских

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Новости

Главные треки 2019 года по версии «Яндекс.Музыки» В лидерах — Тима Белорусских

Новости

Какую музыку выбрали бы россияне для своих похорон

В тишине прощаться хотели бы только 4 % граждан

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Новости

Какую музыку выбрали бы россияне для своих похорон В тишине прощаться хотели бы только 4 % граждан

Новости

Подкаст «Яндекса» об истории электронной музыки

Про транс, хаус, глитч и места их зарождения расскажет Ник Завриев

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Новости

Подкаст «Яндекса» об истории электронной музыки Про транс, хаус, глитч и места их зарождения расскажет Ник Завриев

Новости

Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти

«Яндекс.Музыка» и WWF запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records

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Новости

Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти «Яндекс.Музыка» и WWF запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records

Новости

Какие подкасты слушают пользователи «Яндекс.Музыки»

Сервис выяснил, что им не хватает лекций о пивоварении или садоводстве

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Новости

Какие подкасты слушают пользователи «Яндекс.Музыки» Сервис выяснил, что им не хватает лекций о пивоварении или садоводстве

Новости

Самые популярные треки Москвы и других городов России

«Яндекс.Музыка» запустила плейлисты, основанные на предпочтениях жителей разных регионов

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Новости

Самые популярные треки Москвы и других городов России «Яндекс.Музыка» запустила плейлисты, основанные на предпочтениях жителей разных регионов

Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку
Истории
Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыкуПлейлист для дождя, удаление непрошеных дикпиков и объявлений о продаже брата
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Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку
Истории

Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку Плейлист для дождя, удаление непрошеных дикпиков и объявлений о продаже брата

Новости

Эд Ширан у гигантской фигуры Эда Ширана в парке Горького (обновлено)

Скульптуру установили к первому концерту артиста в России. Он оставил на ней автограф

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Новости

Эд Ширан у гигантской фигуры Эда Ширана в парке Горького (обновлено) Скульптуру установили к первому концерту артиста в России. Он оставил на ней автограф

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