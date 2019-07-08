«Яндекс.Музыка» провела опрос и выяснила, как музыкальные вкусы родителей повлияли на предпочтения пользователей сервиса.

Треть респондентов рассказали, что им нравится тот же музыкальный стиль, что и их родителям. Чаще всего под влиянием отца с матерью пользователи слушают рок, панк и альтернативу.

66 %

слушателей сообщили, что на их музыкальный вкус

повлияли родители



Отцы чаще влияли на музыкальные предпочтения респондентов — об этом заявили 42 % опрошенных, еще 24 % отметили влияние матерей.

