Как музыкальные вкусы родителей повлияли на предпочтения слушателей «Яндекс.Музыки» Чаще всего под влиянием отца и матери пользователи слушали рок, панк и альтернативу
«Яндекс.Музыка» провела опрос и выяснила, как музыкальные вкусы родителей повлияли на предпочтения пользователей сервиса.
Треть респондентов рассказали, что им нравится тот же музыкальный стиль, что и их родителям. Чаще всего под влиянием отца с матерью пользователи слушают рок, панк и альтернативу.
66 %
слушателей сообщили, что на их музыкальный вкус
повлияли родители
Отцы чаще влияли на музыкальные предпочтения респондентов — об этом заявили 42 % опрошенных, еще 24 % отметили влияние матерей.
Только 20 % слушателей назвали любимые композиции родителей. Среди любимых песен отцов — «The Show Must Go On» и «Bohemian Rhapsody» группы Queen и другая классика рока: «Wind of Change» и «Still Loving You» Scorpions, «Smoke on the Water» Deep Purple и «Another Brick in the Wall» Pink Floyd.
Любимыми композициями матерей респонденты назвали «Варвару» группы «Би-2», «Восьмиклассницу» Виктора Цоя и «Ohne Dich» Rammstein.
58 %
слушателей не стали бы рекомендовать родителям
современных исполнителей
Среди современных групп, которых респонденты готовы посоветовать родителям, оказались Imagine Dragons, Muse, Rammstein, аlt-J и Twenty One Pilots. Также опрошенные обратили бы внимание отцов и матерей на таких российских исполнителей, как «Мельница», Noize MC, Монеточка, Oxxxymiron и The Hatters.
В опросе «Яндекс.Музыки» участвовали 1 238 пользователей в возрасте от 18 до 63 лет.
Источник: представители «Яндекс.Музыки»
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