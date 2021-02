Только 20 % слушателей назвали любимые композиции родителей. Среди любимых песен отцов — «The Show Must Go On» и «Bohemian Rhapsody» группы Queen и другая классика рока: «Wind of Change» и «Still Loving You» Scorpions, «Smoke on the Water» Deep Purple и «Another Brick in the Wall» Pink Floyd.

Любимыми композициями матерей респонденты назвали «Варвару» группы «Би-2», «Восьмиклассницу» Виктора Цоя и «Ohne Dich» Rammstein.

58 % слушателей не стали бы рекомендовать родителям

современных исполнителей

Среди современных групп, которых респонденты готовы посоветовать родителям, оказались Imagine Dragons, Muse, Rammstein, аlt-J и Twenty One Pilots. Также опрошенные обратили бы внимание отцов и матерей на таких российских исполнителей, как «Мельница», Noize MC, Монеточка, Oxxxymiron и The Hatters.

В опросе «Яндекс.Музыки» участвовали 1 238 пользователей в возрасте от 18 до 63 лет.

Источник: представители «Яндекс.Музыки»