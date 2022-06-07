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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как волонтеры спасают украинских животных от *****
Как волонтеры спасают украинских животных от ***** Раненые собаки и кошки, еда в разрушенных дворах и новые хозяева по всему миру
Как волонтеры спасают украинских животных от *****

Как волонтеры спасают украинских животных от *****
Раненые собаки и кошки, еда в разрушенных дворах и новые хозяева по всему миру

Предложение дня: Запретить продавать кошек и собак в зоомагазинах

Предложение дня: Запретить продавать кошек и собак в зоомагазинах

В России перестали открываться новые зоомагазины из-за нехватки кормов
7 июня 2022

В России перестали открываться новые зоомагазины из-за нехватки кормов

Ветклиникам не хватает анестезии для кошек и собак
4 апреля 2022

Ветклиникам не хватает анестезии для кошек и собак

Антидепрессанты для собак и зоопсихология: Как этично относиться к своему питомцу
Антидепрессанты для собак и зоопсихология: Как этично относиться к своему питомцу Отвечаем в подкасте
Антидепрессанты для собак и зоопсихология: Как этично относиться к своему питомцу

Антидепрессанты для собак и зоопсихология: Как этично относиться к своему питомцу
Отвечаем в подкасте

«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве
«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве Что делать, если у вас семь кошек или один поросенок
«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве

«Без кошек я экономил бы 40 тысяч рублей в месяц»: Хозяева животных — о том, как им удалось снять квартиру в Москве
Что делать, если у вас семь кошек или один поросенок

Семья в Подмосковье спасает волков, пострадавших от жестокости человека. Вот как они живут

Семья в Подмосковье спасает волков, пострадавших от жестокости человека. Вот как они живут

Семья в Подмосковье спасает волков, пострадавших от жестокости человека. Вот как они живут

Семья в Подмосковье спасает волков, пострадавших от жестокости человека. Вот как они живут

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Как искать потерявшихся котов и собак
Как искать потерявшихся котов и собак И что нужно сделать заранее, чтобы предотвратить пропажу
Как искать потерявшихся котов и собак

Как искать потерявшихся котов и собак
И что нужно сделать заранее, чтобы предотвратить пропажу

14 декабря 2021

Фонд «Ника» запустил новогодний сбор корма для бездомных животных

Московский зоопарк перешел на осенний режим. Теперь он работает до 19:00
15 сентября 2021

Московский зоопарк перешел на осенний режим. Теперь он работает до 19:00

В России разрешили добывать животных из Красной книги
2 августа 2021

В России разрешили добывать животных из Красной книги

«Ветсити»: От спасения щенков до ветклиники за 500 миллионов рублей — со стоматологией, ИВЛ и фитнесом для кошек и собак
«Ветсити»: От спасения щенков до ветклиники за 500 миллионов рублей — со стоматологией, ИВЛ и фитнесом для кошек и собак
«Ветсити»: От спасения щенков до ветклиники за 500 миллионов рублей — со стоматологией, ИВЛ и фитнесом для кошек и собак

«Ветсити»: От спасения щенков до ветклиники за 500 миллионов рублей — со стоматологией, ИВЛ и фитнесом для кошек и собак

Как поехать в отпуск с животными
Как поехать в отпуск с животными Выбираем отель, покупаем билеты и собираем сумку для питомца
Как поехать в отпуск с животными

Как поехать в отпуск с животными
Выбираем отель, покупаем билеты и собираем сумку для питомца

«Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных. Теперь один пассажир может взять с собой до трех питомцев
22 июня 2021

«Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных. Теперь один пассажир может взять с собой до трех питомцев

Госдума предлагает убивать уличных собак. Зоозащитники поясняют, почему эта инициатива безграмотная
Госдума предлагает убивать уличных собак. Зоозащитники поясняют, почему эта инициатива безграмотная И что они предлагают взамен
Госдума предлагает убивать уличных собак. Зоозащитники поясняют, почему эта инициатива безграмотная

Госдума предлагает убивать уличных собак. Зоозащитники поясняют, почему эта инициатива безграмотная
И что они предлагают взамен

Хвостатые подопечные фонда «Рэй» расправляются с 2020 годом. Ведь год плохой, а мальчики — хорошие
Видео дня
22 декабря 2020

Хвостатые подопечные фонда «Рэй» расправляются с 2020 годом. Ведь год плохой, а мальчики — хорошие

На рейсах S7 питомцы смогут летать на соседнем кресле с хозяином
16 декабря 2020

На рейсах S7 питомцы смогут летать на соседнем кресле с хозяином

11 декабря 2020

К концу января в России изготовят вакцину от коронавируса для животных

Три четверти россиян держат у себя домашних животных
Опрос
30 ноября 2020

Три четверти россиян держат у себя домашних животных

Совет дня
6 ноября 2020

Не шуметь в московских парках, чтобы не разбудить животных

9 октября 2020

«Это лишь единичные случаи»: «Аэрофлот» потребовал, чтобы блогер опроверг свои слова о смертях животных при перелетах

Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных
Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных Чтобы упитанные коты и большие собаки могли безопасно летать на самолетах
Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных

Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных
Чтобы упитанные коты и большие собаки могли безопасно летать на самолетах

«Аэрофлот» ужесточит правила перевозки животных
15 сентября 2020

«Аэрофлот» ужесточит правила перевозки животных

В Москве пройдет Petshop Sup — заплыв на сапах с четвероногими
9 сентября 2020

В Москве пройдет Petshop Sup — заплыв на сапах с четвероногими

Utair разрешила перевозить до 10 домашних животных в салоне самолета. Другие авиакомпании ограничиваются тремя
8 сентября 2020

Utair разрешила перевозить до 10 домашних животных в салоне самолета. Другие авиакомпании ограничиваются тремя

В Московском зоопарке родился детеныш северного морского котика. Посмотрите, какой он милый!
Фото дня
28 августа 2020

В Московском зоопарке родился детеныш северного морского котика. Посмотрите, какой он милый!

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных
26 августа 2020

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных

Россельхознадзор заявил, что создает вакцину от COVID-19 для животных
17 августа 2020

Россельхознадзор заявил, что создает вакцину от COVID-19 для животных

Сколько стоит страховка для кота и собаки
Сколько стоит страховка для кота и собаки От укусов клещей, травм и испорченных обоев
Сколько стоит страховка для кота и собаки

Сколько стоит страховка для кота и собаки
От укусов клещей, травм и испорченных обоев

В Москве стартовал «Месяц помощи животным»
1 августа 2020

В Москве стартовал «Месяц помощи животным»

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев

Вам предложат выбрать питомца из приютов Москвы и Петербурга

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев

Помощники слонов, енотов и панд
Помощники слонов, енотов и панд Слон — любитель выпить, загрустивший жираф и непростые еноты
Помощники слонов, енотов и панд

Помощники слонов, енотов и панд
Слон — любитель выпить, загрустивший жираф и непростые еноты

Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)

Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность

Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)

Экологичная коллекция от Vans и National Geographic

С обложками журналов и животными

Экологичная коллекция от Vans и National Geographic

«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными

В поддержку кошек и собак, которые ищут дом

«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными

В Москву возвращаются дикие звери: Что об этом говорят сотрудники парков и зоологи
В Москву возвращаются дикие звери: Что об этом говорят сотрудники парков и зоологи Очистилась ли природа города из-за карантина
В Москву возвращаются дикие звери: Что об этом говорят сотрудники парков и зоологи

В Москву возвращаются дикие звери: Что об этом говорят сотрудники парков и зоологи
Очистилась ли природа города из-за карантина

Экспертное мнение: Наши интервью о происходящем в мире
Экспертное мнение: Наши интервью о происходящем в мире Беседуем с доминатрикс, королями недвижимости и зоопсихологом
Экспертное мнение: Наши интервью о происходящем в мире

Экспертное мнение: Наши интервью о происходящем в мире
Беседуем с доминатрикс, королями недвижимости и зоопсихологом

Москвичи смогут взять питомца из приюта с доставкой на дом (обновлено)

Его привезут волонтеры

Москвичи смогут взять питомца из приюта с доставкой на дом (обновлено)

Сovid pet help: Помощь домашним животным, чьи хозяева оказались на карантине или в больнице

Передержка или уход за питомцами, которые остались одни

Сovid pet help: Помощь домашним животным, чьи хозяева оказались на карантине или в больнице

На время карантина москвичи решили взять домой животных из приютов

Фонды боятся возвращения питомцев после окончания режима самоизоляции

На время карантина москвичи решили взять домой животных из приютов

На Патриарших задержали москвича, гулявшего с собакой. Его оштрафовали за неповиновение полиции

Мужчина не хотел оставлять своего пса в одиночестве

На Патриарших задержали москвича, гулявшего с собакой. Его оштрафовали за неповиновение полиции

Красную книгу обновили впервые за 23 года

В нее добавили 43 новых вида животных

Красную книгу обновили впервые за 23 года

Выставку бездомных животных «Юна-Фест» проведут в инстаграме

Самое время найти себе друга онлайн

Выставку бездомных животных «Юна-Фест» проведут в инстаграме

Йога с собакой и лекции о кошачьем стрессе: Прямые эфиры о карантине с домашними животными

Специалисты расскажут, как пережить самоизоляцию со своим питомцем

Йога с собакой и лекции о кошачьем стрессе: Прямые эфиры о карантине с домашними животными

Самые распространенные животные в Новой Москве

Специалисты нашли более 18 тысяч ондатр

Самые распространенные животные в Новой Москве

Платки и шоперы от проекта «РусДог»

Доходы с продаж направят на строительство центра для бездомных животных

Платки и шоперы от проекта «РусДог»

На рейсе «Аэрофлота» погибли две кошки. Baza выяснила, что в их гибели признали виновными ветер

С грузчиков Шереметьева сняли ответственность

На рейсе «Аэрофлота» погибли две кошки. Baza выяснила, что в их гибели признали виновными ветер

В Москве пройдут бесплатные лекции для владельцев домашних животных

Горожанам расскажут, как правильно ухаживать за питомцами, лечить их и брать с собой в поездки

В Москве пройдут бесплатные лекции для владельцев домашних животных

В «Аптекарском огороде» расскажут о проектах для помощи животным

А волонтеры узнают, как справляться с эмоциональным выгоранием

В «Аптекарском огороде» расскажут о проектах для помощи животным

Рабочие снова опустошают запасы бобров на Яузе (обновлено)

В префектуре при этом говорили, что животные в порядке

Рабочие снова опустошают запасы бобров на Яузе (обновлено)

В центре Москвы током убило лошадь

Прямо на Малой Никитской

В центре Москвы током убило лошадь

Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. В соцсетях жаловались, что там издеваются над собаками

Парк будет закрыт «до выяснения обстоятельств»

Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. В соцсетях жаловались, что там издеваются над собаками

Как правильно защитить собачьи лапы ото льда и реагентов
Как правильно защитить собачьи лапы ото льда и реагентов Ботинки или воск?
Как правильно защитить собачьи лапы ото льда и реагентов

Как правильно защитить собачьи лапы ото льда и реагентов
Ботинки или воск?

В «Сокольниках» закрыли контактный зоопарк после жалоб на жестокое обращение с животными (обновлено)

Диких зверей выводили на поводках в толпу, чтобы привлечь посетителей

В «Сокольниках» закрыли контактный зоопарк после жалоб на жестокое обращение с животными (обновлено)

Что хорошего произошло в 2019 году
Что хорошего произошло в 2019 году Кот Виктор, здоровая трансгендерность и другие добрые новости
Что хорошего произошло в 2019 году

Что хорошего произошло в 2019 году
Кот Виктор, здоровая трансгендерность и другие добрые новости

До конца декабря в зоопарк можно попасть бесплатно. Нужно принести подарок животным

Например, резиновые гантели или волейбольный мяч

До конца декабря в зоопарк можно попасть бесплатно. Нужно принести подарок животным

На «Винзаводе» состоится выставка бездомных животных «Юна-фест»

В ней примут участие более ста кошек и собак

На «Винзаводе» состоится выставка бездомных животных «Юна-фест»

«Вкусвилл» запустит сеть зоомагазинов вместе с «Ле'Муррр»

Первый появится в Москве уже в этом году

«Вкусвилл» запустит сеть зоомагазинов вместе с «Ле'Муррр»

Кошки и собаки ждут новых хозяев на «Трехгорке»

Фестиваль пройдет 7 декабря

Кошки и собаки ждут новых хозяев на «Трехгорке»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ